H2h The Blaze vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

BLA
BLA

151

YOR
YOR

150

The Blaze vs Yorkshire

T20, T20 Blast, Women

BLAThe Blaze

181

YORYorkshire

179

List a, One-Day Cup, Women

YORYorkshire

280

BLAThe Blaze

210