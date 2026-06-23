Squads The Blaze vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

BLA
BLA

151

YOR
YOR

150

Playing

BLA
BLA
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Beaumont Tammy

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Thanawala Prisha

no information yet

Claridge Ella

wicket keeper

Blackwell Ines

no information yet

Higham Lucy

all rounder

Andrews Maria

no information yet

Randle-Bissell Lucy Kate

no information yet

Bench

BLA
BLA
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Bryce Kathryn

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Jones Amy

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Prendergast Orla

all rounder

Woolston Jessica

all rounder