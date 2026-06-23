Squads The Blaze vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 23.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kelly Marie
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Beaumont Tammy
wicket keeper
Campbell Ami
batsman
Knott Charli
all rounder
Thomas Erin
batsman
Elwiss Georgia
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Kirk Michaela
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Thanawala Prisha
no information yet
Duckworth Rebecca
batsman
Claridge Ella
wicket keeper
Glenn Sarah
bowler
Groves Josie
bowler
Blackwell Ines
no information yet
Higham Lucy
all rounder
Langston Beth
bowler
Phillips Charley
batsman
Cooper Claudie
bowler
Andrews Maria
no information yet
Randle-Bissell Lucy Kate
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ballinger Grace
bowler
Boyce Georgie
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Bryce Sarah
wicket keeper
Hall Grace
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Kalis Sterre
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Rainey Hannah
bowler
Jones Emma
no information yet
Slater Rachel
bowler
McCarthy Cassidy
bowler
Thomas Olivia
bowler
Prendergast Orla
all rounder
Ward Maddie
batsman
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Woolston Jessica
all rounder
Wheeler Amy
bowler