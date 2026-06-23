H2h Durham vs Surrey List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

DUR
DUR

183

SUR
SUR

179

Durham vs Surrey

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

103

DURDurham

102

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

258

DURDurham

256

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

138

SURSurrey

290
Show more matches