Match details Durham vs Surrey List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

DUR
DUR

183

SUR
SUR

179

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Surrey won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, June 23, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Durham Squad

PlayersMarlow Emma, Rodgers Mia, Armitage Hollie, Villiers Mady, Windsor Emily, Graham Heather, Thompson Grace, Glen Abigail, Turner Sophia, Johnson Trudy, Levick Katie
BenchDobson Leah, Filer Lauren, Fraser Katherine, Heath Bess, Robson Harriet, Scott Lizzie, Turner Phoebe, Wilson Tahlia

Surrey Squad

PlayersSmith Bryony, King Rachel, Dhaliwal Ivreen K, Davidson-Richards Alice, Scholfield Paige, Spence Jemima, Cranstone Aylish, Harris Laura, Miles Bethan, Gregory Danielle, Sidhu Izzy
BenchBrown Maitlan, Burke Emily, Capsey Alice, Chathli Kira Meghan, Chatterji Priyanaz, Coleman Tilly, Dunkley Sophia, Franklin Phoebe, Lambert Charlotte, Macdonald-Gay Ryana, Monaghan Alice, Wyatt Danielle

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet