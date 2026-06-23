Squads Durham vs Surrey List a One-Day Cup, Women 23.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marlow Emma
all rounder
Smith Bryony
all rounder
Rodgers Mia
wicket keeper
King Rachel
wicket keeper
Armitage Hollie
all rounder
Dhaliwal Ivreen K
no information yet
Villiers Mady
bowler
Davidson-Richards Alice
all rounder
Windsor Emily
batsman
Scholfield Paige
all rounder
Graham Heather
all rounder
Spence Jemima
batsman
Thompson Grace
no information yet
Cranstone Aylish
batsman
Glen Abigail
batsman
Harris Laura
batsman
Turner Sophia
bowler
Miles Bethan
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Gregory Danielle
bowler
Levick Katie
bowler
Sidhu Izzy
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Dobson Leah
batsman
Brown Maitlan
all rounder
Filer Lauren
bowler
Burke Emily
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Capsey Alice
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Chathli Kira Meghan
batsman
Robson Harriet
no information yet
Chatterji Priyanaz
all rounder
Scott Lizzie
bowler
Coleman Tilly
no information yet
Turner Phoebe
bowler
Dunkley Sophia
batsman
Wilson Tahlia
wicket keeper
Franklin Phoebe
batsman