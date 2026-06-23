Squads Durham vs Surrey List a One-Day Cup, Women 23.06.2026

List a

DUR
DUR

183

SUR
SUR

179

Playing

DUR
DUR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Marlow Emma

all rounder

Smith Bryony

all rounder

Rodgers Mia

wicket keeper

King Rachel

wicket keeper

Armitage Hollie

all rounder

Dhaliwal Ivreen K

no information yet

Scholfield Paige

all rounder

Graham Heather

all rounder

Thompson Grace

no information yet

Johnson Trudy

all rounder

Sidhu Izzy

no information yet

Bench

DUR
DUR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Brown Maitlan

all rounder

Burke Emily

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Robson Harriet

no information yet

Coleman Tilly

no information yet

Wilson Tahlia

wicket keeper