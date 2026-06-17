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One-Day Cup, Women
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Durham vs Yorkshire
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H2h
H2h Durham vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026
Jun 17, 2026
List a
09:30
AM
DUR
193
YOR
194
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Durham vs Yorkshire
Jun 05, 2026
T20, T20 Blast, Women
Yorkshire
134
Durham
155
Apr 29, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Yorkshire
290
Durham
290