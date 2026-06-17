Squads Durham vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

DUR
DUR

193

YOR
YOR

194

Playing

DUR
DUR
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Rodgers Mia

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Marlow Emma

all rounder

Armitage Hollie

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Graham Heather

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet

Blackwell Ines

no information yet

Johnson Trudy

all rounder

Woolston Jessica

all rounder

Bench

DUR
DUR
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Wilson Tahlia

wicket keeper