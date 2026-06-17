Squads Durham vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rodgers Mia
wicket keeper
Winfield Lauren
wicket keeper
Marlow Emma
all rounder
Campbell Ami
batsman
Armitage Hollie
all rounder
Thomas Erin
batsman
Villiers Mady
bowler
Jonassen Jess
bowler
Windsor Emily
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Graham Heather
all rounder
Ward Maddie
batsman
Heath Bess
wicket keeper
Glenn Sarah
bowler
Thompson Grace
no information yet
Blackwell Ines
no information yet
Glen Abigail
batsman
Langston Beth
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Cooper Claudie
bowler
Levick Katie
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Dobson Leah
batsman
Boyce Georgie
batsman
Filer Lauren
bowler
Duckworth Rebecca
batsman
Fraser Katherine
bowler
Fackrell Ria
bowler
Robson Harriet
no information yet
Hall Grace
bowler
Scott Lizzie
bowler
Kalis Sterre
batsman
Turner Phoebe
bowler
Rainey Hannah
bowler
Turner Sophia
bowler
Slater Rachel
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Thomas Olivia
bowler