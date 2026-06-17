Match details Durham vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

DUR
DUR

193

YOR
YOR

194

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Durham won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, June 17, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Durham Squad

PlayersRodgers Mia, Marlow Emma, Armitage Hollie, Villiers Mady, Windsor Emily, Graham Heather, Heath Bess, Thompson Grace, Glen Abigail, Johnson Trudy, Levick Katie
BenchDobson Leah, Filer Lauren, Fraser Katherine, Robson Harriet, Scott Lizzie, Turner Phoebe, Turner Sophia, Wilson Tahlia

Yorkshire Squad

PlayersWinfield Lauren, Campbell Ami, Thomas Erin, Jonassen Jess, Clarke Alice, Ward Maddie, Glenn Sarah, Blackwell Ines, Langston Beth, Cooper Claudie, Woolston Jessica
BenchBoyce Georgie, Duckworth Rebecca, Fackrell Ria, Hall Grace, Kalis Sterre, Rainey Hannah, Slater Rachel, Thomas Olivia

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet