H2h Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

ESS
ESS

245

DUR
DUR

291

Essex vs Durham

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

311

ESSEssex

288

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

164

DURDurham

155

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

101

ESSEssex

105
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