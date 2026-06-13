Squads Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

ESS
ESS

245

DUR
DUR

291

Playing

ESS
ESS
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ESS
ESS
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Carr Amara

wicket keeper

Armitage Hollie

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Gray Eva

bowler

Heath Bess

wicket keeper

Johnson Trudy

all rounder

Marlow Emma

all rounder

Robson Harriet

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet

Scrivens Grace

all rounder