Squads Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Carr Amara
wicket keeper
Armitage Hollie
all rounder
Coppack Kate Louise
all rounder
Dobson Leah
batsman
Dowse Ariana
wicket keeper
Filer Lauren
bowler
Gardner Joana
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Gray Eva
bowler
Glen Abigail
batsman
Grewcock Jodie
bowler
Heath Bess
wicket keeper
Griffith Cordelia
batsman
Johnson Trudy
all rounder
Heap Liberty
bowler
Levick Katie
bowler
MacGregor Esmae
bowler
Marlow Emma
all rounder
Macleod Alice
batsman
Robson Harriet
no information yet
Maqsood Abtaha
bowler
Rodgers Mia
wicket keeper
Miller Florence H
batsman
Scott Lizzie
bowler
Munro Sophie
bowler
Thompson Grace
no information yet
Scrivens Grace
all rounder
Turner Phoebe
bowler
Smale Sophia
bowler
Turner Sophia
bowler