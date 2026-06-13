Match details Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|Durham won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, June 13, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Essex Squad
|Players
|Bench
|Carr Amara, Coppack Kate Louise, Dowse Ariana, Gardner Joana, Gray Eva, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, Heap Liberty, MacGregor Esmae, Macleod Alice, Maqsood Abtaha, Miller Florence H, Munro Sophie, Scrivens Grace, Smale Sophia
Durham Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet