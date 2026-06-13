Match details Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

ESS
ESS

245

DUR
DUR

291

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Durham won the toss and opt to bat
Time:Saturday, June 13, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

Players
BenchCarr Amara, Coppack Kate Louise, Dowse Ariana, Gardner Joana, Gray Eva, Grewcock Jodie, Griffith Cordelia, Heap Liberty, MacGregor Esmae, Macleod Alice, Maqsood Abtaha, Miller Florence H, Munro Sophie, Scrivens Grace, Smale Sophia

Durham Squad

Players
BenchArmitage Hollie, Dobson Leah, Filer Lauren, Fraser Katherine, Glen Abigail, Heath Bess, Johnson Trudy, Levick Katie, Marlow Emma, Robson Harriet, Rodgers Mia, Scott Lizzie, Thompson Grace, Turner Phoebe, Turner Sophia, Villiers Mady, Wilson Tahlia, Windsor Emily

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet