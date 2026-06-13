Highlights Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Levick to Harman, appeal, wicket (caught - Harman)
Thompson to MacGregor, 2 runs
Thompson to MacGregor, 0 runs
Thompson to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Harman, 2 runs
Thompson to Munro, 1 run
Villiers to Harman, 4 runs
Villiers to Munro, 1 run
Villiers to Harman, 1 run
Villiers to Harman, 2 runs
Villiers to Gray, appeal, wicket (run out - Gray)
Villiers to Harman, 1 run
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Harman, 4 runs
Thompson to Harman, 0 runs
Thompson to Gray, 1 run
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Gray, 1 run
Levick to Gray, 1 run
Levick to Harman, 1 run
Levick to Harman, 4 runs
Levick to Harman, 0 runs
Levick to Harman, 0 runs
Levick to Gray, 1 run
Glen to Gray, 1 run
Glen to Harman, 1 run
Glen to Coppack, appeal, wicket (run out - Coppack)
Glen to Harman, 1 run
Glen to Harman, 4 runs
And another! 50 for Harman with a maximum! Harman defends for six runs.
Levick to Harman, 1 run
Levick to Coppack, 1 run
Levick to Harman, 1 run
Levick to Coppack, 1 run
Levick to Harman, 1 run
Levick to Coppack, 1 run
Thompson to Harman, 4 runs
Thompson to Coppack, 1 run
Thompson to Coppack, 4 runs
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Harman, wide
Thompson to Coppack, 1 run
Thompson to Coppack, 0 runs
Villiers to Harman, 0 runs
Villiers to Harman, 4 runs
Villiers to Coppack, 1 run
Villiers to Harman, 1 run
Villiers to Coppack, 1 run
Villiers to Coppack, 0 runs
Thompson to Coppack, 1 run
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Harman, 0 runs
Thompson to Coppack, 1 run
Thompson to Coppack, 0 runs
Thompson to Coppack, 0 runs
Glen to Harman, 0 runs
Glen to Harman, 0 runs
Glen to Harman, 4 runs
Glen to Coppack, 1 run
Glen to Harman, 1 run
Glen to Harman, 4 runs
Thompson to Miller, appeal, wicket (caught - Miller)
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Miller, 1 run
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Miller, 1 run
Thompson to Miller, 2 runs
Glen to Harman, 0 runs
Glen to Miller, 1 run
Glen to Harman, 1 run
Glen to Miller, 1 run
Glen to Harman, 1 run
Glen to Harman, 0 runs
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Miller, 1 run
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Harman, 1 run
Thompson to Harman, 0 runs
Thompson to Miller, 1 run
Levick to Harman, 4 runs
Levick to Harman, 0 runs
Levick to Harman, 0 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Miller, 0 runs
Levick to Miller, 2 runs
Graham to Miller, 1 run
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Harman, 1 run
Graham to Miller, 1 run
Graham to Harman, 1 run
Levick to Harman, 1 run
Levick to Harman, 0 runs
Levick to Harman, 0 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Harman, 1 run
Levick to Harman, 0 runs
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Harman, 1 run
Graham to Harman, 0 runs
Graham to Harman, 0 runs
Graham to Harman, 0 runs
Graham to Miller, leg bye
Villiers to Harman, 0 runs
Villiers to Harman, 0 runs
Villiers to Harman, 0 runs
Villiers to Gardner, appeal, wicket (bowled - Gardner)
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Gardner, 0 runs
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Gardner, 1 run
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Villiers to Miller, 2 runs
Villiers to Gardner, 1 run
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Miller, 1 run
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Gardner, 0 runs
Graham to Miller, 1 run
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Miller, 1 run
Villiers to Gardner, 1 run
Villiers to Miller, 1 run
Villiers to Gardner, 1 run
Villiers to Gardner, 0 runs
Johnson to Gardner, 1 run
Johnson to Miller, 1 run
Johnson to Gardner, 1 run
Johnson to Gardner, 0 runs
Johnson to Gardner, 4 runs
Johnson to Miller, 1 run
Villiers to Miller, 1 run
Villiers to Gardner, 1 run
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Gardner, 0 runs
Villiers to Gardner, 0 runs
Thompson to Miller, 2 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Gardner, 1 run
Thompson to Miller, 1 run
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Levick to Gardner, 0 runs
Levick to Gardner, 0 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Miller, 0 runs
Levick to Miller, 2 runs
Levick to Gardner, 1 run
Levick to Gardner, wide
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Gardner, 1 run
Thompson to Gardner, 0 runs
Thompson to Gardner, 4 runs
Thompson to Gardner, 0 runs
Thompson to Gardner, 0 runs
Levick to Gardner, 1 run
Levick to Gardner, 0 runs
Levick to Gardner, 4 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Miller, wide
Levick to Gardner, 1 run
Levick to Gardner, 0 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Gardner, 1 run
Thompson to Gardner, 4 runs
Thompson to Gardner, 0 runs
Thompson to Gardner, wide
Thompson to Miller, 1 run
Thompson to Gardner, 1 run
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Gardner, 1 run
Glen to Miller, 1 run
Glen to Gardner, 1 run
Glen to Gardner, 0 runs
Glen to Gardner, 0 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Miller, 0 runs
Thompson to Miller, 2 runs
Thompson to Gardner, 1 run
Thompson to Miller, 1 run
Glen to Miller, 1 run
Glen to Gardner, 1 run
Glen to Gardner, 0 runs
Glen to Dowse, appeal, wicket (caught - Dowse)
Glen to Miller, 1 run
Glen to Miller, 0 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Miller, 4 runs
Levick to Miller, 0 runs
Levick to Miller, 0 runs
Glen to Miller, 1 run
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Miller, 0 runs
Glen to Dowse, 1 run
Glen to Dowse, 4 runs
Levick to Miller, 0 runs
Levick to Dowse, 1 run
Levick to Dowse, 2 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Dowse, 2 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Graham to Dowse, 1 run
Graham to Dowse, 5 wides
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Miller, 1 run
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Miller, 0 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Dowse, 0 runs
Levick to Miller, 1 run
Levick to Miller, 0 runs
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Miller, 1 run
Graham to Miller, 0 runs
Graham to Dowse, 1 run
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Dowse, 0 runs
Johnson to Dowse, 1 run
Johnson to Miller, 1 run
Johnson to Miller, wide
Johnson to Miller, 0 runs
Johnson to Miller, 4 runs
Johnson to Miller, 0 runs
Johnson to Miller, wide
Johnson to Miller, 4 runs
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Dowse, 2 runs
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Dowse, 4 runs
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Dowse, 0 runs
Graham to Dowse, wide
Johnson to Dowse, 1 run
Johnson to Miller, 1 run
Johnson to Miller, 0 runs
Johnson to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)
Johnson to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)
Johnson to Grewcock, 0 runs
Villiers to Dowse, 4 runs
Villiers to Dowse, 0 runs
Villiers to Dowse, 0 runs
Villiers to Dowse, 0 runs
Villiers to Grewcock, 1 run
Villiers to Grewcock, 0 runs
Johnson to Dowse, 0 runs
Johnson to Dowse, 0 runs
Johnson to Dowse, 0 runs
Johnson to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Johnson to Grewcock, 1 run
Johnson to Grewcock, 0 runs
Villiers to Scrivens, 4 runs
Villiers to Grewcock, 0 runs
Villiers to Grewcock, 4 runs
Villiers to Grewcock, 0 runs
Villiers to Grewcock, 0 runs
Villiers to Grewcock, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Grewcock, 1 run
Johnson to Grewcock, 0 runs
Johnson to Grewcock, 0 runs
Johnson to Grewcock, 0 runs
Scrivens defends for a single run.
Villiers to Scrivens, 2 runs
Villiers to Scrivens, 0 runs
Villiers to Scrivens, wide
Villiers to Grewcock, 1 run
Villiers to Grewcock, wide
Villiers to Grewcock, 0 runs
Villiers to Grewcock, 0 runs
Johnson to Grewcock, 1 run
Johnson to Grewcock, 0 runs
Johnson to Grewcock, 0 runs
Johnson to Grewcock, 0 runs
Johnson to Scrivens, 1 run
Johnson to Scrivens, wide
Johnson to Scrivens, 2 byes
Johnson to Scrivens, wide
MacGregor to Johnson, 1 run
MacGregor to Levick, 1 run
MacGregor to Levick, 0 runs
MacGregor to Johnson, 1 run
MacGregor to Johnson, 4 runs
Coppack to Johnson, 1 run
Coppack to Levick, 1 run
Coppack to Glen, appeal, wicket (bowled - Glen)
Coppack to Johnson, 1 run
Coppack to Johnson, 4 runs
Coppack to Glen, 1 run
MacGregor to Glen, 1 run
MacGregor to Glen, 0 runs
MacGregor to Glen, 0 runs
MacGregor to Johnson, 1 run
MacGregor to Glen, 1 run
MacGregor to Johnson, 1 run
Gray to Johnson, 1 run
Gray to Johnson, wide
Gray to Glen, 1 run
Gray to Glen, 4 runs
Gray to Johnson, 1 run
Gray to Glen, 1 run
Gray to Johnson, 1 run
MacGregor to Glen, 4 runs
MacGregor to Johnson, 1 run
MacGregor to Johnson, 0 runs
MacGregor to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
MacGregor to Glen, 1 run
MacGregor to Glen, 0 runs
Gray to Heath, 4 runs
Gray to Glen, 1 run
Gray to Glen, 0 runs
Gray to Glen, 0 runs
Gray to Glen, 0 runs
Gray to Thompson, appeal, wicket (bowled - Thompson)
MacGregor to Thompson, 1 run
MacGregor to Thompson, 0 runs
MacGregor to Thompson, 0 runs
MacGregor to Heath, 1 run
MacGregor to Heath, 4 runs
Wide. Heath defends for 3 wides.
MacGregor to Thompson, 1 run
Gray to Heath, 0 runs
Gray to Thompson, 1 run
Gray to Thompson, 0 runs
Gray to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)
Gray to Windsor, 2 runs
Gray to Windsor, 0 runs
Grewcock to Heath, 0 runs
Grewcock to Windsor, 1 run
Grewcock to Windsor, 0 runs
Grewcock to Heath, 1 run
Grewcock to Windsor, 1 run
Grewcock to Windsor, 4 runs
Grewcock to Heath, 2 wides
Sophia Smale to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Heath, 1 run
Sophia Smale to Heath, 0 runs
Sophia Smale to Heath, 0 runs
Sophia Smale to Graham, appeal, wicket (caught - Graham)
Sophia Smale to Graham, 0 runs
Grewcock to Windsor, 4 runs
Grewcock to Windsor, wide
Grewcock to Graham, 1 run
Grewcock to Graham, 0 runs
Grewcock to Windsor, 1 run
Grewcock to Windsor, 0 runs
Grewcock to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Graham, 0 runs
Sophia Smale to Windsor, 1 run
Sophia Smale to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Windsor, 4 runs
MacGregor to Graham, 0 runs
MacGregor to Windsor, 1 run
MacGregor to Windsor, 0 runs
MacGregor to Windsor, wide
MacGregor to Graham, 1 run
MacGregor to Windsor, 1 run
MacGregor to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)
Sophia Smale to Windsor, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Windsor, 1 run
Sophia Smale to Windsor, 2 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 0 runs
MacGregor to Windsor, 1 run
MacGregor to Windsor, 0 runs
MacGregor to Windsor, 0 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Windsor, 2 runs
Sophia Smale to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Armitage, 4 runs
MacGregor to Armitage, 0 runs
MacGregor to Villiers, 1 run
MacGregor to Villiers, 0 runs
MacGregor to Villiers, 0 runs
Coppack to Villiers, 1 run
Coppack to Armitage, 1 run
Coppack to Villiers, 1 run
Coppack to Villiers, 4 runs
Coppack to Armitage, 1 run
Coppack to Armitage, 0 runs
Gardner to Villiers, 4 runs
Villiers plays a defensive stroke for a couple of runs.
Armitage plays a defensive stroke for 1 run.
Gardner to Villiers, 1 run
Gardner to Villiers, 6 runs
And another! No ball. Villiers defends for 4 runs.
Gardner to Villiers, 0 runs
Coppack to Villiers, 1 run
Coppack to Villiers, 0 runs
Coppack to Armitage, 1 run
Coppack to Armitage, wide
Coppack to Villiers, 1 run
Coppack to Armitage, 1 run
Coppack to Armitage, 0 runs
Gardner to Villiers, 4 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 2 runs
Grewcock to Villiers, 2 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Armitage, 4 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Villiers, 1 run
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Villiers, 1 run
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 4 runs
Gray to Villiers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Armitage, 4 runs
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 4 runs
Gray to Villiers, 4 runs
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 0 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Villiers, 1 run
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 0 runs
Gray to Villiers, 4 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Villiers, 1 run
Sophia Smale to Villiers, no ball + 6 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Villiers, 1 run
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Villiers, 1 run
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Villiers, 1 run
Sophia Smale to Villiers, 4 runs
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Grewcock to Villiers, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 2 runs
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Villiers, 1 run
Sophia Smale to Rogers, appeal, wicket (bowled - Rogers)
Sophia Smale to Rogers, 0 runs
Grewcock to Armitage, 0 runs
Grewcock to Rogers, 1 run
Grewcock to Armitage, 1 run
Grewcock to Rogers, 1 run
Grewcock to Rogers, 0 runs
Grewcock to Rogers, 0 runs
Sophia Smale to Rogers, 1 run
Sophia Smale to Rogers, 0 runs
Sophia Smale to Rogers, 0 runs
Sophia Smale to Rogers, 4 runs
Sophia Smale to Rogers, 0 runs
Sophia Smale to Rogers, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 4 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 4 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, wide
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Rogers, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Rogers, 1 run
Sophia Smale to Rogers, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Coppack to Armitage, 1 run
Coppack to Rogers, 1 run
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Armitage, 1 run
Coppack to Rogers, 1 run
Coppack to Rogers, 0 runs
Sophia Smale to Armitage, 2 runs
Sophia Smale to Rogers, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Rogers, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Rogers, 0 runs
Coppack to Rogers, wide
Gray to Armitage, 4 runs
Gray to Armitage, 4 runs
Gray to Rogers, 1 run
Gray to Armitage, 1 run
Gray to Rogers, 1 run
Gray to Rogers, wide
Gray to Rogers, 4 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, wide
Coppack to Armitage, 0 runs
wide
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, wide
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 4 runs
MacGregor to Armitage, 4 runs
MacGregor to Armitage, wide
MacGregor to Armitage, 0 runs
MacGregor to Rogers, 1 run
MacGregor to Rogers, 0 runs
MacGregor to Rogers, 0 runs
MacGregor to Rogers, 0 runs
Munro to Armitage, 4 runs
Munro to Marlow, appeal, wicket (caught - Marlow)
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Marlow, wide
Munro to Marlow, 0 runs
Munro to Rogers, 1 run
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 4 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 4 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 4 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
MacGregor to Marlow, 4 runs
MacGregor to Marlow, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 4 runs
Munro to Rogers, 0 runs
Munro to Rogers, 2 runs