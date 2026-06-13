Highlights Essex vs Durham List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

ESS
ESS

245

DUR
DUR

291

47.1
W

Levick to Harman, appeal, wicket (caught - Harman)

46.6
2

Thompson to MacGregor, 2 runs

46.5
.

Thompson to MacGregor, 0 runs

46.4
W

Thompson to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)

46.3
1

Thompson to Harman, 1 run

46.2
2

Thompson to Harman, 2 runs

46.1
1

Thompson to Munro, 1 run

45.6
4

Villiers to Harman, 4 runs

45.5
1

Villiers to Munro, 1 run

45.4
1

Villiers to Harman, 1 run

45.3
2

Villiers to Harman, 2 runs

45.2
W

Villiers to Gray, appeal, wicket (run out - Gray)

45.1
1

Villiers to Harman, 1 run

44.6
1

Thompson to Harman, 1 run

44.5
4

Thompson to Harman, 4 runs

44.4
.

Thompson to Harman, 0 runs

44.3
1

Thompson to Gray, 1 run

44.2
1

Thompson to Harman, 1 run

44.1
1

Thompson to Gray, 1 run

43.6
1

Levick to Gray, 1 run

43.5
1

Levick to Harman, 1 run

43.4
4

Levick to Harman, 4 runs

43.3
.

Levick to Harman, 0 runs

43.2
.

Levick to Harman, 0 runs

43.1
1

Levick to Gray, 1 run

42.6
1

Glen to Gray, 1 run

42.5
1

Glen to Harman, 1 run

42.4
W

Glen to Coppack, appeal, wicket (run out - Coppack)

42.3
1

Glen to Harman, 1 run

42.2
4

Glen to Harman, 4 runs

42.1
6

And another! 50 for Harman with a maximum! Harman defends for six runs.

41.6
1

Levick to Harman, 1 run

41.5
1

Levick to Coppack, 1 run

41.4
1

Levick to Harman, 1 run

41.3
1

Levick to Coppack, 1 run

41.2
1

Levick to Harman, 1 run

41.1
1

Levick to Coppack, 1 run

40.6
4

Thompson to Harman, 4 runs

40.5
1

Thompson to Coppack, 1 run

40.4
4

Thompson to Coppack, 4 runs

40.3
1

Thompson to Harman, 1 run

40.3
1

Thompson to Harman, wide

40.2
1

Thompson to Coppack, 1 run

40.1
.

Thompson to Coppack, 0 runs

39.6
.

Villiers to Harman, 0 runs

39.5
4

Villiers to Harman, 4 runs

39.4
1

Villiers to Coppack, 1 run

39.3
1

Villiers to Harman, 1 run

39.2
1

Villiers to Coppack, 1 run

39.1
.

Villiers to Coppack, 0 runs

38.6
1

Thompson to Coppack, 1 run

38.5
1

Thompson to Harman, 1 run

38.4
.

Thompson to Harman, 0 runs

38.3
1

Thompson to Coppack, 1 run

38.2
.

Thompson to Coppack, 0 runs

38.1
.

Thompson to Coppack, 0 runs

37.6
.

Glen to Harman, 0 runs

37.5
.

Glen to Harman, 0 runs

37.4
4

Glen to Harman, 4 runs

37.3
1

Glen to Coppack, 1 run

37.2
1

Glen to Harman, 1 run

37.1
4

Glen to Harman, 4 runs

36.6
W

Thompson to Miller, appeal, wicket (caught - Miller)

36.5
1

Thompson to Harman, 1 run

36.4
1

Thompson to Miller, 1 run

36.3
1

Thompson to Harman, 1 run

36.2
1

Thompson to Miller, 1 run

36.1
2

Thompson to Miller, 2 runs

35.6
.

Glen to Harman, 0 runs

35.5
1

Glen to Miller, 1 run

35.4
1

Glen to Harman, 1 run

35.3
1

Glen to Miller, 1 run

35.2
1

Glen to Harman, 1 run

35.1
.

Glen to Harman, 0 runs

34.6
1

Thompson to Harman, 1 run

34.5
1

Thompson to Miller, 1 run

34.4
.

Thompson to Miller, 0 runs

34.3
1

Thompson to Harman, 1 run

34.2
.

Thompson to Harman, 0 runs

34.1
1

Thompson to Miller, 1 run

33.6
4

Levick to Harman, 4 runs

33.5
.

Levick to Harman, 0 runs

33.4
.

Levick to Harman, 0 runs

33.3
1

Levick to Miller, 1 run

33.2
.

Levick to Miller, 0 runs

33.1
2

Levick to Miller, 2 runs

32.6
1

Graham to Miller, 1 run

32.5
.

Graham to Miller, 0 runs

32.4
.

Graham to Miller, 0 runs

32.3
1

Graham to Harman, 1 run

32.2
1

Graham to Miller, 1 run

32.1
1

Graham to Harman, 1 run

31.6
1

Levick to Harman, 1 run

31.5
.

Levick to Harman, 0 runs

31.4
.

Levick to Harman, 0 runs

31.3
1

Levick to Miller, 1 run

31.2
1

Levick to Harman, 1 run

31.1
.

Levick to Harman, 0 runs

30.6
.

Graham to Miller, 0 runs

30.5
1

Graham to Harman, 1 run

30.4
.

Graham to Harman, 0 runs

30.3
.

Graham to Harman, 0 runs

30.2
.

Graham to Harman, 0 runs

30.1
1

Graham to Miller, leg bye

29.6
.

Villiers to Harman, 0 runs

29.5
.

Villiers to Harman, 0 runs

29.4
.

Villiers to Harman, 0 runs

29.3
W

Villiers to Gardner, appeal, wicket (bowled - Gardner)

29.2
.

Villiers to Gardner, 0 runs

29.1
.

Villiers to Gardner, 0 runs

28.6
.

Graham to Miller, 0 runs

28.5
1

Graham to Gardner, 1 run

28.4
.

Graham to Gardner, 0 runs

28.3
.

Graham to Gardner, 0 runs

28.2
.

Graham to Gardner, 0 runs

28.1
.

Graham to Gardner, 0 runs

27.6
2

Villiers to Miller, 2 runs

27.5
1

Villiers to Gardner, 1 run

27.4
.

Villiers to Gardner, 0 runs

27.3
.

Villiers to Gardner, 0 runs

27.2
.

Villiers to Gardner, 0 runs

27.1
1

Villiers to Miller, 1 run

26.6
.

Graham to Gardner, 0 runs

26.5
.

Graham to Gardner, 0 runs

26.4
.

Graham to Gardner, 0 runs

26.3
.

Graham to Gardner, 0 runs

26.2
.

Graham to Gardner, 0 runs

26.1
1

Graham to Miller, 1 run

25.6
.

Villiers to Gardner, 0 runs

25.5
1

Villiers to Miller, 1 run

25.4
1

Villiers to Gardner, 1 run

25.3
1

Villiers to Miller, 1 run

25.2
1

Villiers to Gardner, 1 run

25.1
.

Villiers to Gardner, 0 runs

24.6
1

Johnson to Gardner, 1 run

24.5
1

Johnson to Miller, 1 run

24.4
1

Johnson to Gardner, 1 run

24.3
.

Johnson to Gardner, 0 runs

24.2
4

Johnson to Gardner, 4 runs

24.1
1

Johnson to Miller, 1 run

23.6
1

Villiers to Miller, 1 run

23.5
1

Villiers to Gardner, 1 run

23.4
.

Villiers to Gardner, 0 runs

23.3
.

Villiers to Gardner, 0 runs

23.2
.

Villiers to Gardner, 0 runs

23.1
.

Villiers to Gardner, 0 runs

22.6
2

Thompson to Miller, 2 runs

22.5
.

Thompson to Miller, 0 runs

22.4
1

Thompson to Gardner, 1 run

22.3
1

Thompson to Miller, 1 run

22.2
.

Thompson to Miller, 0 runs

22.1
.

Thompson to Miller, 0 runs

21.6
.

Levick to Gardner, 0 runs

21.5
.

Levick to Gardner, 0 runs

21.4
1

Levick to Miller, 1 run

21.3
.

Levick to Miller, 0 runs

21.2
2

Levick to Miller, 2 runs

21.1
1

Levick to Gardner, 1 run

21.1
1

Levick to Gardner, wide

20.6
.

Thompson to Miller, 0 runs

20.5
1

Thompson to Gardner, 1 run

20.4
.

Thompson to Gardner, 0 runs

20.3
4

Thompson to Gardner, 4 runs

20.2
.

Thompson to Gardner, 0 runs

20.1
.

Thompson to Gardner, 0 runs

19.6
1

Levick to Gardner, 1 run

19.5
.

Levick to Gardner, 0 runs

19.4
4

Levick to Gardner, 4 runs

19.3
1

Levick to Miller, 1 run

19.3
1

Levick to Miller, wide

19.2
1

Levick to Gardner, 1 run

19.1
.

Levick to Gardner, 0 runs

18.6
.

Thompson to Miller, 0 runs

18.5
1

Thompson to Gardner, 1 run

18.4
4

Thompson to Gardner, 4 runs

18.3
.

Thompson to Gardner, 0 runs

18.3
1

Thompson to Gardner, wide

18.2
1

Thompson to Miller, 1 run

18.1
1

Thompson to Gardner, 1 run

17.6
.

Glen to Miller, 0 runs

17.5
1

Glen to Gardner, 1 run

17.4
1

Glen to Miller, 1 run

17.3
1

Glen to Gardner, 1 run

17.2
.

Glen to Gardner, 0 runs

17.1
.

Glen to Gardner, 0 runs

16.6
.

Thompson to Miller, 0 runs

16.5
.

Thompson to Miller, 0 runs

16.4
.

Thompson to Miller, 0 runs

16.3
2

Thompson to Miller, 2 runs

16.2
1

Thompson to Gardner, 1 run

16.1
1

Thompson to Miller, 1 run

15.6
1

Glen to Miller, 1 run

15.5
1

Glen to Gardner, 1 run

15.4
.

Glen to Gardner, 0 runs

15.3
W

Glen to Dowse, appeal, wicket (caught - Dowse)

15.2
1

Glen to Miller, 1 run

15.1
.

Glen to Miller, 0 runs

14.6
.

Levick to Dowse, 0 runs

14.5
.

Levick to Dowse, 0 runs

14.4
1

Levick to Miller, 1 run

14.3
4

Levick to Miller, 4 runs

14.2
.

Levick to Miller, 0 runs

14.1
.

Levick to Miller, 0 runs

13.6
1

Glen to Miller, 1 run

13.5
.

Glen to Miller, 0 runs

13.4
.

Glen to Miller, 0 runs

13.3
.

Glen to Miller, 0 runs

13.2
1

Glen to Dowse, 1 run

13.1
4

Glen to Dowse, 4 runs

12.6
.

Levick to Miller, 0 runs

12.5
1

Levick to Dowse, 1 run

12.4
2

Levick to Dowse, 2 runs

12.3
.

Levick to Dowse, 0 runs

12.2
2

Levick to Dowse, 2 runs

12.1
.

Levick to Dowse, 0 runs

11.6
1

Graham to Dowse, 1 run

11.6
5

Graham to Dowse, 5 wides

11.5
.

Graham to Dowse, 0 runs

11.4
1

Graham to Miller, 1 run

11.3
.

Graham to Miller, 0 runs

11.2
.

Graham to Miller, 0 runs

11.1
.

Graham to Miller, 0 runs

10.6
.

Levick to Dowse, 0 runs

10.5
.

Levick to Dowse, 0 runs

10.4
.

Levick to Dowse, 0 runs

10.3
.

Levick to Dowse, 0 runs

10.2
1

Levick to Miller, 1 run

10.1
.

Levick to Miller, 0 runs

9.6
.

Graham to Dowse, 0 runs

9.5
1

Graham to Miller, 1 run

9.4
.

Graham to Miller, 0 runs

9.3
1

Graham to Dowse, 1 run

9.2
.

Graham to Dowse, 0 runs

9.1
.

Graham to Dowse, 0 runs

8.6
1

Johnson to Dowse, 1 run

8.5
1

Johnson to Miller, 1 run

8.5
1

Johnson to Miller, wide

8.4
.

Johnson to Miller, 0 runs

8.3
4

Johnson to Miller, 4 runs

8.2
.

Johnson to Miller, 0 runs

8.2
1

Johnson to Miller, wide

8.1
4

Johnson to Miller, 4 runs

7.6
.

Graham to Dowse, 0 runs

7.5
2

Graham to Dowse, 2 runs

7.4
.

Graham to Dowse, 0 runs

7.3
4

Graham to Dowse, 4 runs

7.2
.

Graham to Dowse, 0 runs

7.1
.

Graham to Dowse, 0 runs

7.1
1

Graham to Dowse, wide

6.6
1

Johnson to Dowse, 1 run

6.5
1

Johnson to Miller, 1 run

6.4
.

Johnson to Miller, 0 runs

6.3
W

Johnson to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)

6.2
W

Johnson to Grewcock, appeal, wicket (caught - Grewcock)

6.1
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

5.6
4

Villiers to Dowse, 4 runs

5.5
.

Villiers to Dowse, 0 runs

5.4
.

Villiers to Dowse, 0 runs

5.3
.

Villiers to Dowse, 0 runs

5.2
1

Villiers to Grewcock, 1 run

5.1
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

4.6
.

Johnson to Dowse, 0 runs

4.5
.

Johnson to Dowse, 0 runs

4.4
.

Johnson to Dowse, 0 runs

4.3
W

Johnson to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

4.2
1

Johnson to Grewcock, 1 run

4.1
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

3.6
4

Villiers to Scrivens, 4 runs

3.5
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

3.4
4

Villiers to Grewcock, 4 runs

3.3
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

3.2
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

3.1
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

2.6
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

2.5
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

2.4
1

Johnson to Grewcock, 1 run

2.3
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

2.2
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

2.1
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

1.6
1

Scrivens defends for a single run.

1.5
2

Villiers to Scrivens, 2 runs

1.4
.

Villiers to Scrivens, 0 runs

1.4
1

Villiers to Scrivens, wide

1.3
1

Villiers to Grewcock, 1 run

1.3
1

Villiers to Grewcock, wide

1.2
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

1.1
.

Villiers to Grewcock, 0 runs

0.6
1

Johnson to Grewcock, 1 run

0.5
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

0.4
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

0.3
.

Johnson to Grewcock, 0 runs

0.2
1

Johnson to Scrivens, 1 run

0.2
1

Johnson to Scrivens, wide

0.1
2

Johnson to Scrivens, 2 byes

0.1
1

Johnson to Scrivens, wide

49.5
1

MacGregor to Johnson, 1 run

49.4
1

MacGregor to Levick, 1 run

49.3
.

MacGregor to Levick, 0 runs

49.2
1

MacGregor to Johnson, 1 run

49.1
4

MacGregor to Johnson, 4 runs

48.6
1

Coppack to Johnson, 1 run

48.5
1

Coppack to Levick, 1 run

48.4
W

Coppack to Glen, appeal, wicket (bowled - Glen)

48.3
1

Coppack to Johnson, 1 run

48.2
4

Coppack to Johnson, 4 runs

48.1
1

Coppack to Glen, 1 run

47.6
1

MacGregor to Glen, 1 run

47.5
.

MacGregor to Glen, 0 runs

47.4
.

MacGregor to Glen, 0 runs

47.3
1

MacGregor to Johnson, 1 run

47.2
1

MacGregor to Glen, 1 run

47.1
1

MacGregor to Johnson, 1 run

46.6
1

Gray to Johnson, 1 run

46.6
1

Gray to Johnson, wide

46.5
1

Gray to Glen, 1 run

46.4
4

Gray to Glen, 4 runs

46.3
1

Gray to Johnson, 1 run

46.2
1

Gray to Glen, 1 run

46.1
1

Gray to Johnson, 1 run

45.6
4

MacGregor to Glen, 4 runs

45.5
1

MacGregor to Johnson, 1 run

45.4
.

MacGregor to Johnson, 0 runs

45.3
W

MacGregor to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

45.2
1

MacGregor to Glen, 1 run

45.1
.

MacGregor to Glen, 0 runs

44.6
4

Gray to Heath, 4 runs

44.5
1

Gray to Glen, 1 run

44.4
.

Gray to Glen, 0 runs

44.3
.

Gray to Glen, 0 runs

44.2
.

Gray to Glen, 0 runs

44.1
W

Gray to Thompson, appeal, wicket (bowled - Thompson)

43.6
1

MacGregor to Thompson, 1 run

43.5
.

MacGregor to Thompson, 0 runs

43.4
.

MacGregor to Thompson, 0 runs

43.3
1

MacGregor to Heath, 1 run

43.2
4

MacGregor to Heath, 4 runs

43.2
3w

Wide. Heath defends for 3 wides.

43.1
1

MacGregor to Thompson, 1 run

42.6
.

Gray to Heath, 0 runs

42.5
1

Gray to Thompson, 1 run

42.4
.

Gray to Thompson, 0 runs

42.3
W

Gray to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)

42.2
2

Gray to Windsor, 2 runs

42.1
.

Gray to Windsor, 0 runs

41.6
.

Grewcock to Heath, 0 runs

41.5
1

Grewcock to Windsor, 1 run

41.4
.

Grewcock to Windsor, 0 runs

41.3
1

Grewcock to Heath, 1 run

41.2
1

Grewcock to Windsor, 1 run

41.1
4

Grewcock to Windsor, 4 runs

41.1
2

Grewcock to Heath, 2 wides

40.6
.

Sophia Smale to Windsor, 0 runs

40.5
1

Sophia Smale to Heath, 1 run

40.4
.

Sophia Smale to Heath, 0 runs

40.3
.

Sophia Smale to Heath, 0 runs

40.2
W

Sophia Smale to Graham, appeal, wicket (caught - Graham)

40.1
.

Sophia Smale to Graham, 0 runs

39.6
4

Grewcock to Windsor, 4 runs

39.6
1

Grewcock to Windsor, wide

39.5
1

Grewcock to Graham, 1 run

39.4
.

Grewcock to Graham, 0 runs

39.3
1

Grewcock to Windsor, 1 run

39.2
.

Grewcock to Windsor, 0 runs

39.1
.

Grewcock to Windsor, 0 runs

38.6
.

Sophia Smale to Graham, 0 runs

38.5
1

Sophia Smale to Windsor, 1 run

38.4
.

Sophia Smale to Windsor, 0 runs

38.3
.

Sophia Smale to Windsor, 0 runs

38.2
.

Sophia Smale to Windsor, 0 runs

38.1
4

Sophia Smale to Windsor, 4 runs

37.6
.

MacGregor to Graham, 0 runs

37.5
1

MacGregor to Windsor, 1 run

37.4
.

MacGregor to Windsor, 0 runs

37.4
1

MacGregor to Windsor, wide

37.3
1

MacGregor to Graham, 1 run

37.2
1

MacGregor to Windsor, 1 run

37.1
.

MacGregor to Windsor, 0 runs

36.6
W

Sophia Smale to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

36.5
1

Sophia Smale to Windsor, 1 run

36.4
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

36.3
1

Sophia Smale to Windsor, 1 run

36.2
2

Sophia Smale to Windsor, 2 runs

36.1
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

35.6
1

MacGregor to Armitage, 1 run

35.5
.

MacGregor to Armitage, 0 runs

35.4
1

MacGregor to Windsor, 1 run

35.3
.

MacGregor to Windsor, 0 runs

35.2
.

MacGregor to Windsor, 0 runs

35.1
1

MacGregor to Armitage, 1 run

34.6
2

Sophia Smale to Windsor, 2 runs

34.5
W

Sophia Smale to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)

34.4
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

34.3
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

34.2
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

34.1
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

33.6
1

MacGregor to Armitage, 1 run

33.5
4

MacGregor to Armitage, 4 runs

33.4
.

MacGregor to Armitage, 0 runs

33.3
1

MacGregor to Villiers, 1 run

33.2
.

MacGregor to Villiers, 0 runs

33.1
.

MacGregor to Villiers, 0 runs

32.6
1

Coppack to Villiers, 1 run

32.5
1

Coppack to Armitage, 1 run

32.4
1

Coppack to Villiers, 1 run

32.3
4

Coppack to Villiers, 4 runs

32.2
1

Coppack to Armitage, 1 run

32.1
.

Coppack to Armitage, 0 runs

31.6
4

Gardner to Villiers, 4 runs

31.5
2

Villiers plays a defensive stroke for a couple of runs.

31.4
1

Armitage plays a defensive stroke for 1 run.

31.3
1

Gardner to Villiers, 1 run

31.2
6

Gardner to Villiers, 6 runs

31.2
nb

And another! No ball. Villiers defends for 4 runs.

31.1
.

Gardner to Villiers, 0 runs

30.6
1

Coppack to Villiers, 1 run

30.5
.

Coppack to Villiers, 0 runs

30.4
1

Coppack to Armitage, 1 run

30.4
1

Coppack to Armitage, wide

30.3
1

Coppack to Villiers, 1 run

30.2
1

Coppack to Armitage, 1 run

30.1
.

Coppack to Armitage, 0 runs

29.6
4

Gardner to Villiers, 4 runs

29.5
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

29.4
1

Grewcock to Armitage, 1 run

29.3
1

Grewcock to Villiers, 1 run

29.2
2

Grewcock to Villiers, 2 runs

29.1
2

Grewcock to Villiers, 2 runs

28.6
.

Gray to Armitage, 0 runs

28.5
4

Gray to Armitage, 4 runs

28.4
.

Gray to Armitage, 0 runs

28.3
.

Gray to Armitage, 0 runs

28.2
.

Gray to Armitage, 0 runs

28.1
1

Gray to Villiers, 1 run

27.6
1

Grewcock to Villiers, 1 run

27.5
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

27.4
1

Grewcock to Armitage, 1 run

27.3
1

Grewcock to Villiers, 1 run

27.2
1

Grewcock to Armitage, 1 run

27.1
1

Grewcock to Villiers, 1 run

26.6
.

Gray to Armitage, 0 runs

26.5
.

Gray to Armitage, 0 runs

26.4
1

Gray to Villiers, 1 run

26.3
.

Gray to Villiers, 0 runs

26.2
4

Gray to Villiers, 4 runs

26.1
.

Gray to Villiers, 0 runs

25.6
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

25.5
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

25.4
1

Grewcock to Villiers, 1 run

25.3
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

25.2
1

Grewcock to Armitage, 1 run

25.1
4

Grewcock to Armitage, 4 runs

24.6
.

Gray to Villiers, 0 runs

24.5
.

Gray to Villiers, 0 runs

24.4
.

Gray to Villiers, 0 runs

24.3
.

Gray to Villiers, 0 runs

24.2
4

Gray to Villiers, 4 runs

24.1
4

Gray to Villiers, 4 runs

23.6
1

Grewcock to Villiers, 1 run

23.5
1

Grewcock to Armitage, 1 run

23.4
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

23.3
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

23.2
1

Grewcock to Villiers, 1 run

23.1
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

22.6
.

Gray to Armitage, 0 runs

22.5
.

Gray to Armitage, 0 runs

22.4
1

Gray to Villiers, 1 run

22.3
.

Gray to Villiers, 0 runs

22.2
.

Gray to Villiers, 0 runs

22.1
4

Gray to Villiers, 4 runs

21.6
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

21.5
1

Grewcock to Villiers, 1 run

21.4
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

21.3
1

Grewcock to Armitage, 1 run

21.2
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

21.1
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

20.6
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

20.5
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

20.4
1

Sophia Smale to Villiers, 1 run

20.4
nb

Sophia Smale to Villiers, no ball + 6 runs

20.3
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

20.2
1

Sophia Smale to Villiers, 1 run

20.1
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

19.6
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

19.5
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

19.4
1

Grewcock to Villiers, 1 run

19.3
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

19.2
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

19.1
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

18.6
1

Sophia Smale to Villiers, 1 run

18.5
4

Sophia Smale to Villiers, 4 runs

18.4
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

18.3
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

18.2
.

Sophia Smale to Villiers, 0 runs

18.1
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

17.6
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

17.5
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

17.4
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

17.3
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

17.2
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

17.1
.

Grewcock to Villiers, 0 runs

16.6
2

Sophia Smale to Armitage, 2 runs

16.5
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

16.4
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

16.3
1

Sophia Smale to Villiers, 1 run

16.2
W

Sophia Smale to Rogers, appeal, wicket (bowled - Rogers)

16.1
.

Sophia Smale to Rogers, 0 runs

15.6
.

Grewcock to Armitage, 0 runs

15.5
1

Grewcock to Rogers, 1 run

15.4
1

Grewcock to Armitage, 1 run

15.3
1

Grewcock to Rogers, 1 run

15.2
.

Grewcock to Rogers, 0 runs

15.1
.

Grewcock to Rogers, 0 runs

14.6
1

Sophia Smale to Rogers, 1 run

14.5
.

Sophia Smale to Rogers, 0 runs

14.4
.

Sophia Smale to Rogers, 0 runs

14.3
4

Sophia Smale to Rogers, 4 runs

14.2
.

Sophia Smale to Rogers, 0 runs

14.1
.

Sophia Smale to Rogers, 0 runs

13.6
.

Coppack to Armitage, 0 runs

13.5
4

Coppack to Armitage, 4 runs

13.4
.

Coppack to Armitage, 0 runs

13.3
.

Coppack to Armitage, 0 runs

13.2
4

Coppack to Armitage, 4 runs

13.1
.

Coppack to Armitage, 0 runs

13.1
1

Coppack to Armitage, wide

12.6
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

12.5
1

Sophia Smale to Rogers, 1 run

12.4
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

12.3
1

Sophia Smale to Rogers, 1 run

12.2
.

Sophia Smale to Rogers, 0 runs

12.1
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

11.6
1

Coppack to Armitage, 1 run

11.5
1

Coppack to Rogers, 1 run

11.4
.

Coppack to Rogers, 0 runs

11.3
1

Coppack to Armitage, 1 run

11.2
1

Coppack to Rogers, 1 run

11.1
.

Coppack to Rogers, 0 runs

10.6
2

Sophia Smale to Armitage, 2 runs

10.5
1

Sophia Smale to Rogers, 1 run

10.4
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

10.3
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

10.2
1

Sophia Smale to Rogers, 1 run

10.1
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

9.6
.

Coppack to Rogers, 0 runs

9.5
.

Coppack to Rogers, 0 runs

9.4
.

Coppack to Rogers, 0 runs

9.3
.

Coppack to Rogers, 0 runs

9.2
.

Coppack to Rogers, 0 runs

9.1
.

Coppack to Rogers, 0 runs

9.1
1

Coppack to Rogers, wide

8.6
4

Gray to Armitage, 4 runs

8.5
4

Gray to Armitage, 4 runs

8.4
1

Gray to Rogers, 1 run

8.3
1

Gray to Armitage, 1 run

8.2
1

Gray to Rogers, 1 run

8.2
1

Gray to Rogers, wide

8.1
4

Gray to Rogers, 4 runs

7.6
.

Coppack to Armitage, 0 runs

7.5
.

Coppack to Armitage, 0 runs

7.5
1

Coppack to Armitage, wide

7.4
.

Coppack to Armitage, 0 runs

7.4
1

wide

7.3
.

Coppack to Armitage, 0 runs

7.2
.

Coppack to Armitage, 0 runs

7.1
.

Coppack to Armitage, 0 runs

7.1
1

Coppack to Armitage, wide

6.6
.

Munro to Rogers, 0 runs

6.5
.

Munro to Rogers, 0 runs

6.4
.

Munro to Rogers, 0 runs

6.3
.

Munro to Rogers, 0 runs

6.2
.

Munro to Rogers, 0 runs

6.1
4

Munro to Rogers, 4 runs

5.6
4

MacGregor to Armitage, 4 runs

5.6
1

MacGregor to Armitage, wide

5.5
.

MacGregor to Armitage, 0 runs

5.4
1

MacGregor to Rogers, 1 run

5.3
.

MacGregor to Rogers, 0 runs

5.2
.

MacGregor to Rogers, 0 runs

5.1
.

MacGregor to Rogers, 0 runs

4.6
4

Munro to Armitage, 4 runs

4.5
W

Munro to Marlow, appeal, wicket (caught - Marlow)

4.4
.

Munro to Marlow, 0 runs

4.3
.

Munro to Marlow, 0 runs

4.3
1

Munro to Marlow, wide

4.2
.

Munro to Marlow, 0 runs

4.1
1

Munro to Rogers, 1 run

3.6
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

3.5
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

3.4
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

3.3
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

3.2
4

MacGregor to Marlow, 4 runs

3.1
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

2.6
.

Munro to Rogers, 0 runs

2.5
.

Munro to Rogers, 0 runs

2.4
.

Munro to Rogers, 0 runs

2.3
4

Munro to Rogers, 4 runs

2.2
.

Munro to Rogers, 0 runs

2.1
4

Munro to Rogers, 4 runs

1.6
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

1.5
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

1.4
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

1.3
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

1.2
4

MacGregor to Marlow, 4 runs

1.1
.

MacGregor to Marlow, 0 runs

0.6
.

Munro to Rogers, 0 runs

0.5
.

Munro to Rogers, 0 runs

0.4
.

Munro to Rogers, 0 runs

0.3
4

Munro to Rogers, 4 runs

0.2
.

Munro to Rogers, 0 runs

0.1
2

Munro to Rogers, 2 runs