Highlights Essex vs Surrey List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

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ESS
ESS
SUR
SUR

(0 ov.) 144/4

23.4
W

Maqsood to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)

23.3
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

23.2
4

Maqsood to Davidson-Richards, 4 runs

23.1
1

Maqsood to Luus, 1 run

22.6
1

Gillgrass to Luus, 1 run

22.5
.

Gillgrass to Luus, 0 runs

22.4
1

Gillgrass to Davidson-Richards, 1 run

22.3
1

Gillgrass to Luus, 1 run

22.2
1

Gillgrass to Davidson-Richards, 1 run

22.1
.

Gillgrass to Davidson-Richards, 0 runs

21.6
1

Maqsood to Davidson-Richards, 1 run

21.5
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

21.4
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

21.3
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

21.2
1

Maqsood to Luus, 1 run

21.1
1

Maqsood to Davidson-Richards, 1 run

20.6
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

20.5
1

Sophia Smale to Luus, 1 run

20.4
.

Sophia Smale to Luus, 0 runs

20.3
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

20.2
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

20.1
4

Sophia Smale to Davidson-Richards, 4 runs

19.6
.

Maqsood to Luus, 0 runs

19.5
1

Maqsood to Davidson-Richards, 1 run

19.4
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

19.3
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

19.2
1

Maqsood to Luus, 1 run

19.1
.

Maqsood to Luus, 0 runs

18.6
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

18.5
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

18.4
1

Sophia Smale to Luus, 1 run

18.3
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

18.2
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

18.1
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

17.6
1

Maqsood to Davidson-Richards, 1 run

17.5
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

17.4
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

17.3
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

17.2
.

Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs

17.2
nb

Maqsood to Luus, no ball + 1 run

17.1
1

Davidson-Richards plays a defensive stroke for 1 run.

16.6
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

16.5
.

Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs

16.4
W

Sophia Smale to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)

16.3
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

16.2
4

Sophia Smale to Smith, 4 runs

16.1
4

Sophia Smale to Smith, 4 runs

15.6
4

Munro to Luus, 4 runs

15.5
.

Munro to Luus, 0 runs

15.5
1

Munro to Luus, wide

15.4
1

Munro to Smith, 1 run

15.3
4

Munro to Smith, 4 runs

15.2
.

Munro to Smith, 0 runs

15.1
.

Munro to Smith, 0 runs

14.6
.

Sophia Smale to Luus, 0 runs

14.5
1

Sophia Smale to Smith, 1 run

14.4
1

Sophia Smale to Luus, 1 run

14.3
.

Sophia Smale to Luus, 0 runs

14.2
4

Sophia Smale to Luus, 4 runs

14.1
.

Sophia Smale to Luus, 0 runs

13.6
1

Munro to Luus, 1 run

13.5
.

Munro to Luus, 0 runs

13.4
.

Munro to Luus, 0 runs

13.3
.

Munro to Luus, 0 runs

13.2
.

Munro to Luus, 0 runs

13.2
1

Munro to Luus, wide

13.1
2

Munro to Luus, 2 runs

12.6
2

Sophia Smale to Smith, 2 runs

12.5
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

12.4
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

12.3
4

Sophia Smale to Smith, 4 runs

12.2
1

Sophia Smale to Luus, 1 run

12.1
.

0 runs

11.6
2

Munro to Smith, 2 runs

11.5
4

Munro to Smith, 4 runs

11.4
4

Munro to Smith, 4 runs

11.3
4

Munro to Smith, 4 runs

11.2
1

Munro to Luus, 1 run

11.1
.

Munro to Luus, 0 runs

10.6
1

Sophia Smale to Luus, 1 run

10.5
4

Sophia Smale to Luus, 4 runs

10.4
.

Sophia Smale to Luus, 0 runs

10.3
4

Sophia Smale to Luus, 4 runs

10.3
1

Sophia Smale to Luus, wide

10.2
1

Sophia Smale to Smith, 1 run

10.1
.

Sophia Smale to Smith, 0 runs

9.6
.

Munro to Luus, 0 runs

9.5
4

Munro to Luus, 4 runs

9.4
4

Munro to Luus, 4 runs

9.3
1

Munro to Smith, 1 run

9.2
.

Munro to Smith, 0 runs

9.1
1

Munro to Luus, 1 run

8.6
.

MacGregor to Smith, 0 runs

8.5
4

MacGregor to Smith, 4 runs

8.4
1

MacGregor to Luus, 1 run

8.4
1

MacGregor to Luus, wide

8.3
1

MacGregor to Smith, 1 run

8.2
4

MacGregor to Smith, 4 runs

8.1
.

MacGregor to Smith, 0 runs

7.6
.

Thaker to Luus, 0 runs

7.5
.

Thaker to Luus, 0 runs

7.4
.

Thaker to Luus, 0 runs

7.3
4

Thaker to Luus, 4 runs

7.2
.

Thaker to Luus, 0 runs

7.1
1

Thaker to Smith, 1 run

6.6
.

MacGregor to Luus, 0 runs

6.5
.

MacGregor to Luus, 0 runs

6.4
.

MacGregor to Luus, 0 runs

6.3
.

MacGregor to Luus, 0 runs

6.2
W

MacGregor to Dhaliwal, appeal, wicket (bowled - Dhaliwal)

6.1
1lb

Smith defends for a single leg bye.

5.6
4

Thaker to Dhaliwal, 4 runs

5.5
.

Thaker to Dhaliwal, 0 runs

5.5
1

Thaker to Dhaliwal, wide

5.4
1

Thaker to Smith, 1 run

5.3
.

Thaker to Smith, 0 runs

5.2
4

Thaker to Smith, 4 runs

5.1
.

Thaker to Smith, 0 runs

4.6
.

MacGregor to Dhaliwal, 0 runs

4.5
.

MacGregor to Dhaliwal, 0 runs

4.4
.

MacGregor to Dhaliwal, 0 runs

4.3
.

MacGregor to Dhaliwal, 0 runs

4.2
.

MacGregor to Dhaliwal, 0 runs

4.1
.

MacGregor to Dhaliwal, 0 runs

3.6
.

Thaker to Smith, 0 runs

3.5
4

Thaker to Smith, 4 runs

3.4
.

Thaker to Smith, 0 runs

3.3
.

Thaker to Smith, 0 runs

3.2
1

Thaker to Dhaliwal, 1 run

3.2
1

Thaker to Dhaliwal, wide

3.1
.

Thaker to Dhaliwal, 0 runs

2.6
.

MacGregor to Smith, 0 runs

2.5
.

MacGregor to Smith, 0 runs

2.5
1

MacGregor to Smith, wide

2.4
.

MacGregor to Smith, 0 runs

2.3
.

MacGregor to Smith, 0 runs

2.2
4

MacGregor to Smith, 4 runs

2.1
W

MacGregor to King, appeal, wicket (caught - King)

1.6
1

Thaker to King, 1 run

1.6
1

Thaker to King, wide

1.5
1

Dhaliwal plays a defensive stroke for a run.

1.4
4

Thaker to Dhaliwal, 4 runs

1.3
.

Thaker to Dhaliwal, 0 runs

1.2
.

Thaker to Dhaliwal, 0 runs

1.1
.

Thaker to Dhaliwal, 0 runs

0.6
.

MacGregor to King, 0 runs

0.5
.

MacGregor to King, 0 runs

0.4
.

MacGregor to King, 0 runs

0.3
.

MacGregor to King, 0 runs

0.2
.

MacGregor to King, 0 runs

0.1
.

MacGregor to King, 0 runs