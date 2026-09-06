Highlights Essex vs Surrey List a One-Day Cup, Women 06.09.2026
Maqsood to Davidson-Richards, appeal, wicket (bowled - Davidson-Richards)
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 4 runs
Maqsood to Luus, 1 run
Gillgrass to Luus, 1 run
Gillgrass to Luus, 0 runs
Gillgrass to Davidson-Richards, 1 run
Gillgrass to Luus, 1 run
Gillgrass to Davidson-Richards, 1 run
Gillgrass to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 1 run
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Luus, 1 run
Maqsood to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Luus, 1 run
Sophia Smale to Luus, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 4 runs
Maqsood to Luus, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 1 run
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Luus, 1 run
Maqsood to Luus, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Luus, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 1 run
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Davidson-Richards, 0 runs
Maqsood to Luus, no ball + 1 run
Davidson-Richards plays a defensive stroke for 1 run.
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Sophia Smale to Davidson-Richards, 0 runs
Sophia Smale to Smith, appeal, wicket (bowled - Smith)
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 4 runs
Sophia Smale to Smith, 4 runs
Munro to Luus, 4 runs
Munro to Luus, 0 runs
Munro to Luus, wide
Munro to Smith, 1 run
Munro to Smith, 4 runs
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Luus, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 1 run
Sophia Smale to Luus, 1 run
Sophia Smale to Luus, 0 runs
Sophia Smale to Luus, 4 runs
Sophia Smale to Luus, 0 runs
Munro to Luus, 1 run
Munro to Luus, 0 runs
Munro to Luus, 0 runs
Munro to Luus, 0 runs
Munro to Luus, 0 runs
Munro to Luus, wide
Munro to Luus, 2 runs
Sophia Smale to Smith, 2 runs
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Sophia Smale to Smith, 4 runs
Sophia Smale to Luus, 1 run
0 runs
Munro to Smith, 2 runs
Munro to Smith, 4 runs
Munro to Smith, 4 runs
Munro to Smith, 4 runs
Munro to Luus, 1 run
Munro to Luus, 0 runs
Sophia Smale to Luus, 1 run
Sophia Smale to Luus, 4 runs
Sophia Smale to Luus, 0 runs
Sophia Smale to Luus, 4 runs
Sophia Smale to Luus, wide
Sophia Smale to Smith, 1 run
Sophia Smale to Smith, 0 runs
Munro to Luus, 0 runs
Munro to Luus, 4 runs
Munro to Luus, 4 runs
Munro to Smith, 1 run
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Luus, 1 run
MacGregor to Smith, 0 runs
MacGregor to Smith, 4 runs
MacGregor to Luus, 1 run
MacGregor to Luus, wide
MacGregor to Smith, 1 run
MacGregor to Smith, 4 runs
MacGregor to Smith, 0 runs
Thaker to Luus, 0 runs
Thaker to Luus, 0 runs
Thaker to Luus, 0 runs
Thaker to Luus, 4 runs
Thaker to Luus, 0 runs
Thaker to Smith, 1 run
MacGregor to Luus, 0 runs
MacGregor to Luus, 0 runs
MacGregor to Luus, 0 runs
MacGregor to Luus, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, appeal, wicket (bowled - Dhaliwal)
Smith defends for a single leg bye.
Thaker to Dhaliwal, 4 runs
Thaker to Dhaliwal, 0 runs
Thaker to Dhaliwal, wide
Thaker to Smith, 1 run
Thaker to Smith, 0 runs
Thaker to Smith, 4 runs
Thaker to Smith, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to Dhaliwal, 0 runs
Thaker to Smith, 0 runs
Thaker to Smith, 4 runs
Thaker to Smith, 0 runs
Thaker to Smith, 0 runs
Thaker to Dhaliwal, 1 run
Thaker to Dhaliwal, wide
Thaker to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to Smith, 0 runs
MacGregor to Smith, 0 runs
MacGregor to Smith, wide
MacGregor to Smith, 0 runs
MacGregor to Smith, 0 runs
MacGregor to Smith, 4 runs
MacGregor to King, appeal, wicket (caught - King)
Thaker to King, 1 run
Thaker to King, wide
Dhaliwal plays a defensive stroke for a run.
Thaker to Dhaliwal, 4 runs
Thaker to Dhaliwal, 0 runs
Thaker to Dhaliwal, 0 runs
Thaker to Dhaliwal, 0 runs
MacGregor to King, 0 runs
MacGregor to King, 0 runs
MacGregor to King, 0 runs
MacGregor to King, 0 runs
MacGregor to King, 0 runs
MacGregor to King, 0 runs