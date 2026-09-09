Highlights Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 09.09.2026
Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs
Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs
Randle-Bissell to Sophia Smale, 1 run
Randle-Bissell to Sophia Smale, 0 runs
Randle-Bissell to Scrivens, 1 run
Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs
Glenn to Scrivens, 1 run
Glenn to Sophia Smale, 1 run
Glenn to Sophia Smale, 0 runs
Glenn to Scrivens, 1 run
Glenn to Scrivens, 0 runs
Glenn to Sophia Smale, 1 run
Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs
Randle-Bissell to Sophia Smale, 1 run
Randle-Bissell to Scrivens, 1 run
Randle-Bissell to Sophia Smale, leg bye
Randle-Bissell to Scrivens, 1 run
Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs
Glenn to Sophia Smale, 0 runs
Glenn to Sophia Smale, 0 runs
Glenn to Scrivens, 1 run
Glenn to Scrivens, 0 runs
Glenn to Sophia Smale, 1 run
Glenn to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 1 run
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, wide
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 4 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Sophia Smale, 1 run
Langston to Sophia Smale, 4 runs
Jonassen to Scrivens, 2 runs
Jonassen to Sophia Smale, 1 run
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Sophia Smale, 1 run
Langston to Scrivens, 1 run
Langston to Scrivens, no ball
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 4 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Scrivens, 1 run
Jonassen to Scrivens, 0 runs
Langston to Sophia Smale, 0 runs
Langston to Scrivens, 1 run
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Sophia Smale, 1 run
Jonassen to Scrivens, 0 runs
Jonassen to Scrivens, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 1 run
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Sophia Smale, 1 run
Langston to Scrivens, 1 run
Langston to Sophia Smale, leg bye
Langston to Scrivens, 1 run
Jonassen to Sophia Smale, 4 runs
Jonassen to Scrivens, 1 run
Jonassen to Scrivens, 0 runs
Jonassen to Sophia Smale, leg bye, appeal
Jonassen to Sophia Smale, 0 runs
Jonassen to Grewcock, wicket (caught - Grewcock)
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Grewcock, 1 run
Langston to Scrivens, 1 run
Langston to Scrivens, 0 runs
Langston to Scrivens, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 4 runs
Rainey to Grewcock, 4 runs
Rainey to Grewcock, 4 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 1 run
Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 1 run
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 4 runs
Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs
Randle-Bissell to Scrivens, wide
Randle-Bissell to Scrivens, 2 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 1 run
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Scrivens, 1 run
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Rainey to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs
Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 1 run
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Grewcock, wide
Randle-Bissell to Grewcock, 2 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Rainey to Scrivens, 4 runs
Rainey to Scrivens, 0 runs
Rainey to Scrivens, 0 runs
Rainey to Scrivens, 0 runs
FOUR! Scrivens plays a defensive stroke for 4 runs.
Rainey to Scrivens, 4 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs
Randle-Bissell to Grewcock, wide
Randle-Bissell to Grewcock, 2 runs
Randle-Bissell to Macleod, wicket (caught - Macleod)
Randle-Bissell to Scrivens, 1 run
Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs
Rainey to Macleod, 0 runs
Rainey to Macleod, 4 runs
Rainey to Scrivens, 1 run
Rainey to Scrivens, 0 runs
Rainey to Scrivens, 0 runs
Rainey to Scrivens, 0 runs