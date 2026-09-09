Highlights Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 09.09.2026

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ESS
ESS

(0 ov.) 132/3

YOR
YOR
23.6
1

Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs

22.5
4

Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs

22.4
1

Randle-Bissell to Sophia Smale, 1 run

22.3
.

Randle-Bissell to Sophia Smale, 0 runs

22.2
1

Randle-Bissell to Scrivens, 1 run

22.1
.

Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs

21.6
1

Glenn to Scrivens, 1 run

21.5
1

Glenn to Sophia Smale, 1 run

21.4
.

Glenn to Sophia Smale, 0 runs

21.3
1

Glenn to Scrivens, 1 run

21.2
.

Glenn to Scrivens, 0 runs

21.1
1

Glenn to Sophia Smale, 1 run

20.6
.

Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs

20.5
1

Randle-Bissell to Sophia Smale, 1 run

20.4
1

Randle-Bissell to Scrivens, 1 run

20.3
1

Randle-Bissell to Sophia Smale, leg bye

20.2
1

Randle-Bissell to Scrivens, 1 run

20.1
4

Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs

19.6
.

Glenn to Sophia Smale, 0 runs

19.5
.

Glenn to Sophia Smale, 0 runs

19.4
1

Glenn to Scrivens, 1 run

19.3
.

Glenn to Scrivens, 0 runs

19.2
1

Glenn to Sophia Smale, 1 run

19.1
.

Glenn to Sophia Smale, 0 runs

18.6
1

Jonassen to Sophia Smale, 1 run

18.5
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

18.4
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

18.4
1

Jonassen to Sophia Smale, wide

18.3
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

18.2
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

18.1
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

17.6
.

Langston to Scrivens, 0 runs

17.5
4

Langston to Scrivens, 4 runs

17.4
.

Langston to Scrivens, 0 runs

17.3
.

Langston to Scrivens, 0 runs

17.2
1

Langston to Sophia Smale, 1 run

17.1
4

Langston to Sophia Smale, 4 runs

16.6
2

Jonassen to Scrivens, 2 runs

16.5
1

Jonassen to Sophia Smale, 1 run

16.4
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

16.3
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

16.2
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

16.1
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

15.6
.

Langston to Scrivens, 0 runs

15.5
1

Langston to Sophia Smale, 1 run

15.4
1

Langston to Scrivens, 1 run

15.4
1

Langston to Scrivens, no ball

15.3
.

Langston to Scrivens, 0 runs

15.2
.

Langston to Scrivens, 0 runs

15.1
.

Langston to Scrivens, 0 runs

14.6
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

14.5
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

14.4
4

Jonassen to Sophia Smale, 4 runs

14.3
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

14.2
1

Jonassen to Scrivens, 1 run

14.1
.

Jonassen to Scrivens, 0 runs

13.6
.

Langston to Sophia Smale, 0 runs

13.5
1

Langston to Scrivens, 1 run

13.4
.

Langston to Scrivens, 0 runs

13.3
.

Langston to Scrivens, 0 runs

13.2
.

Langston to Scrivens, 0 runs

13.1
1

Langston to Sophia Smale, 1 run

12.6
.

Jonassen to Scrivens, 0 runs

12.5
.

Jonassen to Scrivens, 0 runs

12.4
1

Jonassen to Sophia Smale, 1 run

12.3
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

12.2
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

12.1
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

11.6
.

Langston to Scrivens, 0 runs

11.5
.

Langston to Scrivens, 0 runs

11.4
1

Langston to Sophia Smale, 1 run

11.3
1

Langston to Scrivens, 1 run

11.2
1

Langston to Sophia Smale, leg bye

11.1
1

Langston to Scrivens, 1 run

10.6
4

Jonassen to Sophia Smale, 4 runs

10.5
1

Jonassen to Scrivens, 1 run

10.4
.

Jonassen to Scrivens, 0 runs

10.3
1lb

Jonassen to Sophia Smale, leg bye, appeal

10.2
.

Jonassen to Sophia Smale, 0 runs

10.1
W

Jonassen to Grewcock, wicket (caught - Grewcock)

9.6
.

Langston to Scrivens, 0 runs

9.5
.

Langston to Scrivens, 0 runs

9.4
1

Langston to Grewcock, 1 run

9.3
1

Langston to Scrivens, 1 run

9.2
.

Langston to Scrivens, 0 runs

9.1
.

Langston to Scrivens, 0 runs

8.6
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

8.5
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

8.4
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

8.3
4

Rainey to Grewcock, 4 runs

8.2
4

Rainey to Grewcock, 4 runs

8.1
4

Rainey to Grewcock, 4 runs

7.6
1

Randle-Bissell to Grewcock, 1 run

7.5
4

Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs

7.4
4

Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs

7.3
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

7.2
4

Randle-Bissell to Grewcock, 4 runs

7.1
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

6.6
1

Rainey to Grewcock, 1 run

6.5
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

6.4
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

6.3
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

6.2
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

6.1
4

Rainey to Grewcock, 4 runs

5.6
.

Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs

5.6
1

Randle-Bissell to Scrivens, wide

5.5
2

Randle-Bissell to Scrivens, 2 runs

5.4
1

Randle-Bissell to Grewcock, 1 run

5.3
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

5.2
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

5.1
1

Randle-Bissell to Scrivens, 1 run

4.6
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

4.5
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

4.4
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

4.3
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

4.2
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

4.1
.

Rainey to Grewcock, 0 runs

3.6
.

Randle-Bissell to Scrivens, 0 runs

3.5
4

Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs

3.4
1

Randle-Bissell to Grewcock, 1 run

3.3
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

3.3
1

Randle-Bissell to Grewcock, wide

3.2
2

Randle-Bissell to Grewcock, 2 runs

3.1
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

2.6
4

Rainey to Scrivens, 4 runs

2.5
.

Rainey to Scrivens, 0 runs

2.4
.

Rainey to Scrivens, 0 runs

2.3
.

Rainey to Scrivens, 0 runs

2.2
4

FOUR! Scrivens plays a defensive stroke for 4 runs.

2.1
4

Rainey to Scrivens, 4 runs

1.6
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

1.5
.

Randle-Bissell to Grewcock, 0 runs

1.5
1

Randle-Bissell to Grewcock, wide

1.4
2

Randle-Bissell to Grewcock, 2 runs

1.3
W

Randle-Bissell to Macleod, wicket (caught - Macleod)

1.2
1

Randle-Bissell to Scrivens, 1 run

1.1
4

Randle-Bissell to Scrivens, 4 runs

0.6
.

Rainey to Macleod, 0 runs

0.5
4

Rainey to Macleod, 4 runs

0.4
1

Rainey to Scrivens, 1 run

0.3
.

Rainey to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Rainey to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Rainey to Scrivens, 0 runs