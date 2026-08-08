Squads Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 09.09.2026

List a

ESS
ESS
YOR
YOR

Playing

ESS
ESS
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Bosch Anneke

all rounder

Blackwell Ines

no information yet

Carr Amara

wicket keeper

Dowse Ariana

wicket keeper

Gardner Joana

all rounder

Gray Eva

bowler

Scrivens Grace

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

ESS
ESS
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet