Squads Essex vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 09.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Anneke
all rounder
Blackwell Ines
no information yet
Carr Amara
wicket keeper
Boyce Georgie
batsman
Coppack Kate Louise
all rounder
Campbell Ami
batsman
Dowse Ariana
wicket keeper
Cooper Claudie
bowler
Gardner Joana
all rounder
Duckworth Rebecca
batsman
Gray Eva
bowler
Fackrell Ria
bowler
Grewcock Jodie
bowler
Glenn Sarah
bowler
Griffith Cordelia
batsman
Hall Grace
bowler
Harman Nancy
bowler
Jonassen Jess
bowler
Heap Liberty
bowler
Kalis Sterre
batsman
MacGregor Esmae
bowler
Langston Beth
bowler
Macleod Alice
batsman
Rainey Hannah
bowler
Maqsood Abtaha
bowler
Slater Rachel
bowler
Miller Florence H
batsman
Thomas Erin
batsman
Munro Sophie
bowler
Thomas Olivia
bowler
Scrivens Grace
all rounder
Ward Maddie
batsman
Smale Sophia
bowler
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet