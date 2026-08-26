Highlights Hampshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

Live
List a

HAM
HAM

(22 ov.) 102/5

LAT
LAT
22.2
W

FMK Morris to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)

22.1
4

FMK Morris to Kemp, 4 runs

21.6
.

S Morris to Norgrove, 0 runs

21.5
.

S Morris to Norgrove, 0 runs

21.4
1

S Morris to Kemp, 1 run

21.3
.

S Morris to Kemp, 0 runs

21.2
1

S Morris to Norgrove, 1 run

21.1
1

S Morris to Kemp, 1 run

20.6
.

FMK Morris to Norgrove, 0 runs

20.5
.

FMK Morris to Norgrove, 0 runs

20.4
.

FMK Morris to Norgrove, 0 runs

20.3
.

FMK Morris to Norgrove, 0 runs

20.2
1

FMK Morris to Kemp, 1 run

20.1
1

FMK Morris to Norgrove, 1 run

19.6
4

S Morris to Kemp, 4 runs

19.5
1

S Morris to Norgrove, 1 run

19.4
.

S Morris to Norgrove, 0 runs

19.3
.

S Morris to Norgrove, 0 runs

19.2
.

S Morris to Norgrove, 0 runs

19.1
1

S Morris to Kemp, 1 run

18.6
1

Potts to Kemp, 1 run

18.5
4

Potts to Kemp, 4 runs

18.4
1

Potts to Norgrove, 1 run

18.3
.

Potts to Norgrove, 0 runs

18.2
1

Potts to Kemp, 1 run

18.1
6

Potts to Kemp, 6 runs

17.6
1

Norris to Kemp, 1 run

17.5
.

Norris to Kemp, 0 runs

17.4
1

Norris to Norgrove, 1 run

17.3
.

Norris to Norgrove, 0 runs

17.2
1

Norris to Kemp, 1 run

17.1
.

Norris to Kemp, 0 runs

16.6
.

Potts to Norgrove, 0 runs

16.5
.

Potts to Norgrove, 0 runs

16.4
.

Potts to Norgrove, 0 runs

16.3
W

Potts to Southby, appeal, wicket (caught - Southby)

16.2
.

Potts to Southby, 0 runs

16.1
1

Potts to Kemp, 1 run

15.6
.

Norris to Southby, 0 runs

15.5
1

Norris to Kemp, leg bye

15.5
1

Norris to Kemp, wide

15.4
4

Norris to Kemp, 4 runs

15.3
1

Norris to Southby, 1 run

15.2
.

Norris to Southby, 0 runs

15.1
1

Norris to Kemp, 1 run

14.6
1

S Morris to Kemp, 1 run

14.5
.

S Morris to Kemp, 0 runs

14.4
4

S Morris to Kemp, 4 runs

14.3
1

S Morris to Southby, 1 run

14.2
1

S Morris to Kemp, 1 run

14.1
1

S Morris to Southby, 1 run

13.6
.

Norris to Kemp, 0 runs

13.5
1

Norris to Southby, 1 run

13.4
.

Norris to Southby, 0 runs

13.3
.

Norris to Southby, 0 runs

13.2
1

Norris to Kemp, 1 run

13.1
.

Norris to Kemp, 0 runs

12.6
2

S Morris to Southby, 2 runs

12.5
1

S Morris to Kemp, 1 run

12.4
1

S Morris to Southby, 1 run

12.3
1

S Morris to Kemp, 1 run

12.2
.

S Morris to Kemp, 0 runs

12.1
4

S Morris to Kemp, 4 runs

11.6
.

Norris to Southby, 0 runs

11.5
.

Norris to Southby, 0 runs

11.4
2

Norris to Southby, 2 runs

11.3
4

Norris to Southby, 4 runs

11.2
.

Norris to Southby, 0 runs

11.1
.

Norris to Southby, 0 runs

10.6
.

S Morris to Kemp, 0 runs

10.5
.

S Morris to Kemp, 0 runs

10.4
1

S Morris to Southby, 1 run

10.3
2

S Morris to Southby, 2 runs

10.2
.

S Morris to Southby, 0 runs

10.1
.

S Morris to Southby, 0 runs

9.6
.

Cross to Kemp, 0 runs

9.5
.

Cross to Kemp, 0 runs

9.4
4

Cross to Kemp, 4 runs

9.3
.

Cross to Kemp, 0 runs

9.2
.

Cross to Kemp, 0 runs

9.1
.

Cross to Kemp, 0 runs

8.6
.

Norris to Southby, 0 runs

8.5
.

Norris to Southby, 0 runs

8.4
1

Norris to Kemp, 1 run

8.3
.

Norris to Kemp, 0 runs

8.2
.

Norris to Kemp, 0 runs

8.1
.

Norris to Kemp, 0 runs

7.6
.

Cross to Southby, 0 runs

7.5
.

Cross to Southby, 0 runs

7.4
W

Cross to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)

7.3
.

Cross to Bouchier, 0 runs

7.2
1

Cross to Kemp, leg bye

7.1
1

Cross to Bouchier, 1 run

6.6
2

Potts to Kemp, 2 runs

6.5
.

Potts to Kemp, 0 runs

6.4
.

Potts to Kemp, 0 runs

6.3
1

Potts to Bouchier, 1 run

6.2
1

Potts to Kemp, leg bye

6.1
4

Potts to Kemp, 4 runs

5.6
.

Cross to Bouchier, 0 runs

5.5
.

Cross to Bouchier, 0 runs

5.4
1

Cross to Kemp, 1 run

5.3
.

0 runs

5.2
4

FOUR! Kemp defends for four runs.

5.1
.

Cross to Kemp, appeal

4.6
.

Potts to Bouchier, 0 runs

4.5
.

Potts to Bouchier, 0 runs

4.4
4

Potts to Bouchier, 4 runs

4.3
.

Potts to Bouchier, 0 runs

4.2
.

Potts to Bouchier, 0 runs

4.1
.

Potts to Bouchier, 0 runs

3.6
.

Cross to Kemp, 0 runs

3.5
W

Cross to Adams, appeal, wicket (bowled - Adams)

3.4
4

Cross to Adams, 4 runs

3.3
.

Cross to Adams, 0 runs

3.2
.

Cross to Adams, 0 runs

3.1
.

Cross to Adams, 0 runs

2.6
.

Potts to Bouchier, 0 runs

2.5
.

Potts to Bouchier, 0 runs

2.4
.

Potts to Bouchier, 0 runs

2.3
.

Potts to Bouchier, 0 runs

2.2
.

Potts to Bouchier, 0 runs

2.1
.

Potts to Bouchier, 0 runs

1.6
W

Cross to McCaughan, appeal, wicket (bowled - McCaughan)

1.5
.

Cross to McCaughan, 0 runs

1.4
.

Cross to McCaughan, 0 runs

1.3
.

Cross to McCaughan, 0 runs

1.2
.

Cross to McCaughan, 0 runs

1.1
1

Cross to Bouchier, 1 run

0.6
.

Potts to McCaughan, 0 runs

0.5
4

Potts to McCaughan, 4 runs

0.4
.

Potts to McCaughan, 0 runs

0.3
.

Potts to McCaughan, 0 runs

0.2
.

Potts to McCaughan, 0 runs

0.2
1

Potts to McCaughan, wide

0.1
.

Potts to McCaughan, 0 runs