Highlights Hampshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
FMK Morris to Kemp, appeal, wicket (caught - Kemp)
FMK Morris to Kemp, 4 runs
S Morris to Norgrove, 0 runs
S Morris to Norgrove, 0 runs
S Morris to Kemp, 1 run
S Morris to Kemp, 0 runs
S Morris to Norgrove, 1 run
S Morris to Kemp, 1 run
FMK Morris to Norgrove, 0 runs
FMK Morris to Norgrove, 0 runs
FMK Morris to Norgrove, 0 runs
FMK Morris to Norgrove, 0 runs
FMK Morris to Kemp, 1 run
FMK Morris to Norgrove, 1 run
S Morris to Kemp, 4 runs
S Morris to Norgrove, 1 run
S Morris to Norgrove, 0 runs
S Morris to Norgrove, 0 runs
S Morris to Norgrove, 0 runs
S Morris to Kemp, 1 run
Potts to Kemp, 1 run
Potts to Kemp, 4 runs
Potts to Norgrove, 1 run
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to Kemp, 1 run
Potts to Kemp, 6 runs
Norris to Kemp, 1 run
Norris to Kemp, 0 runs
Norris to Norgrove, 1 run
Norris to Norgrove, 0 runs
Norris to Kemp, 1 run
Norris to Kemp, 0 runs
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to Norgrove, 0 runs
Potts to Southby, appeal, wicket (caught - Southby)
Potts to Southby, 0 runs
Potts to Kemp, 1 run
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Kemp, leg bye
Norris to Kemp, wide
Norris to Kemp, 4 runs
Norris to Southby, 1 run
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Kemp, 1 run
S Morris to Kemp, 1 run
S Morris to Kemp, 0 runs
S Morris to Kemp, 4 runs
S Morris to Southby, 1 run
S Morris to Kemp, 1 run
S Morris to Southby, 1 run
Norris to Kemp, 0 runs
Norris to Southby, 1 run
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Kemp, 1 run
Norris to Kemp, 0 runs
S Morris to Southby, 2 runs
S Morris to Kemp, 1 run
S Morris to Southby, 1 run
S Morris to Kemp, 1 run
S Morris to Kemp, 0 runs
S Morris to Kemp, 4 runs
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Southby, 2 runs
Norris to Southby, 4 runs
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Southby, 0 runs
S Morris to Kemp, 0 runs
S Morris to Kemp, 0 runs
S Morris to Southby, 1 run
S Morris to Southby, 2 runs
S Morris to Southby, 0 runs
S Morris to Southby, 0 runs
Cross to Kemp, 0 runs
Cross to Kemp, 0 runs
Cross to Kemp, 4 runs
Cross to Kemp, 0 runs
Cross to Kemp, 0 runs
Cross to Kemp, 0 runs
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Southby, 0 runs
Norris to Kemp, 1 run
Norris to Kemp, 0 runs
Norris to Kemp, 0 runs
Norris to Kemp, 0 runs
Cross to Southby, 0 runs
Cross to Southby, 0 runs
Cross to Bouchier, appeal, wicket (caught - Bouchier)
Cross to Bouchier, 0 runs
Cross to Kemp, leg bye
Cross to Bouchier, 1 run
Potts to Kemp, 2 runs
Potts to Kemp, 0 runs
Potts to Kemp, 0 runs
Potts to Bouchier, 1 run
Potts to Kemp, leg bye
Potts to Kemp, 4 runs
Cross to Bouchier, 0 runs
Cross to Bouchier, 0 runs
Cross to Kemp, 1 run
0 runs
FOUR! Kemp defends for four runs.
Cross to Kemp, appeal
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 4 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Cross to Kemp, 0 runs
Cross to Adams, appeal, wicket (bowled - Adams)
Cross to Adams, 4 runs
Cross to Adams, 0 runs
Cross to Adams, 0 runs
Cross to Adams, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Potts to Bouchier, 0 runs
Cross to McCaughan, appeal, wicket (bowled - McCaughan)
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to McCaughan, 0 runs
Cross to Bouchier, 1 run
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to McCaughan, 4 runs
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to McCaughan, 0 runs
Potts to McCaughan, wide
Potts to McCaughan, 0 runs