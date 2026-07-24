Squads Hampshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

List a

HAM
HAM
LAT
LAT

Playing

HAM
HAM
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Dattani Naomi

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Hardwick Hannah

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Johnson Grace M

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Kesteven Tilly

no information yet

Southby Rhianna

wicket keeper

Lamb Emma

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Lewis Gaby

batsman

Lister Ailsa

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Morris Fi

bowler

Tulloch Poppy

no information yet

Tyson Bex

no information yet

Penna Madeline

all rounder

Bench

HAM
HAM
LAT
LAT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet