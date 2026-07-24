Squads Hampshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Georgia
batsman
Bell Olivia
bowler
Bell Lauren
bowler
Carter Darcey
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Clarke Alice
wicket keeper
Dattani Naomi
all rounder
Collins Danielle
batsman
Gibb Daisy
no information yet
Cross Kate
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
Ecclestone Sophie
all rounder
Kemp Freya
bowler
Gaur Mahika
bowler
Lee Ava Georgina
all rounder
Johnson Grace M
all rounder
McCaughan Ella
batsman
Jones Evelyn
batsman
Norgrove Abigale
batsman
Jones Hannah
no information yet
Smith Linsey
bowler
Kesteven Tilly
no information yet
Southby Rhianna
wicket keeper
Lamb Emma
all rounder
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Lewis Gaby
batsman
Sturge Megan
bowler
Lister Ailsa
wicket keeper
Sweet Francesca
no information yet
Morris Fi
bowler
Tulloch Poppy
no information yet
Morris Sophie
bowler
Tyson Bex
no information yet
Norris Tara
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Penna Madeline
all rounder
Wellington Amanda
bowler
Potts Grace
bowler
Match has not started yet