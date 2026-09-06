Highlights Hampshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 06.09.2026
Wellington to Jonassen, 1 run
Wellington to Thomas, 1 run
Wellington to Jonassen, 1 run
Wellington to Thomas, 1 run
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Jonassen, 1 run
Tulloch to Jonassen, 1 run
Tulloch to Thomas, 1 run
Tulloch to Thomas, 2 runs
Tulloch to Thomas, wide
Tulloch to Jonassen, 1 run
Tulloch to Thomas, 1 run
Tulloch to Thomas, 4 runs
Wellington to Thomas, 1 run
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Jonassen, 1 run
Wellington to Jonassen, 2 runs
Wellington to Thomas, 1 run
Tulloch to Thomas, 1 run
Tulloch to Thomas, 0 runs
Tulloch to Thomas, wide
Tulloch to Thomas, 0 runs
Tulloch to Jonassen, 1 run
Tulloch to Thomas, 1 run
Tulloch to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 1 run
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 3 wides
Thomas defends for a run.
0 runs
Tulloch to Thomas, 0 runs
Tulloch to Thomas, 0 runs
Tulloch to Thomas, 0 runs
Tulloch to Thomas, 0 runs
Wellington to Jonassen, 0 runs
Wellington to Thomas, 1 run
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Wellington to Thomas, 0 runs
Tyson to Jonassen, 4 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 4 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Wellington to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)
Wellington to Kalis, 0 runs
Wellington to Jonassen, 1 run
Wellington to Jonassen, 0 runs
Wellington to Jonassen, 0 runs
Wellington to Jonassen, 0 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Tyson to Jonassen, 1 run
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 4 runs
Tyson to Kalis, 1 run
Adams to Jonassen, 4 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Jonassen, 2 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Tyson to Kalis, 4 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Tyson to Kalis, 0 runs
Adams to Jonassen, 4 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Jonassen, 2 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Kalis, 1 run
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 6 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Tyson to Jonassen, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Kalis, 1 run
Dattani to Kalis, 0 runs
Dattani to Jonassen, 1 run
Dattani to Jonassen, 4 runs
Kalis defends for a run.
Adams to Jonassen, 0 runs
Adams to Kalis, 1 run
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Adams to Kalis, 0 runs
Dattani to Kalis, 1 run
Dattani to Kalis, 0 runs
Dattani to Kalis, 0 runs
Dattani to Kalis, 0 runs
Dattani to Kalis, 4 runs
no ball
Dattani to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Gibb to Jonassen, 0 runs
Gibb to Jonassen, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 2 wides
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 4 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 4 runs
Dattani to Jonassen, 4 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Jonassen, 1 run
Gibb to Winfield-Hill, 1 run
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 2 runs
Gibb to Winfield-Hill, 4 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Dattani to Jonassen, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 4 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 4 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Dattani to Winfield-Hill, 1 run
Dattani to Winfield-Hill, 0 runs
Dattani to Winfield-Hill, 0 runs
Dattani to Winfield-Hill, wide
Dattani to Winfield-Hill, 0 runs
Dattani to Jonassen, 1 run
Dattani to Clarke, appeal, wicket (caught - Clarke)
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs
Gibb to Winfield-Hill, 0 runs