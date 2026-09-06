Highlights Hampshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

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HAM
HAM
YOR
YOR

(0 ov.) 116/3

24.6
1

Wellington to Jonassen, 1 run

24.5
1

Wellington to Thomas, 1 run

24.4
1

Wellington to Jonassen, 1 run

24.3
1

Wellington to Thomas, 1 run

24.2
.

Wellington to Thomas, 0 runs

24.1
1

Wellington to Jonassen, 1 run

23.6
1

Tulloch to Jonassen, 1 run

23.5
1

Tulloch to Thomas, 1 run

23.4
2

Tulloch to Thomas, 2 runs

23.4
1

Tulloch to Thomas, wide

23.3
1

Tulloch to Jonassen, 1 run

23.2
1

Tulloch to Thomas, 1 run

23.1
4

Tulloch to Thomas, 4 runs

22.6
1

Wellington to Thomas, 1 run

22.5
.

Wellington to Thomas, 0 runs

22.4
.

Wellington to Thomas, 0 runs

22.3
1

Wellington to Jonassen, 1 run

22.2
2

Wellington to Jonassen, 2 runs

22.1
1

Wellington to Thomas, 1 run

21.6
1

Tulloch to Thomas, 1 run

21.5
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

21.5
1

Tulloch to Thomas, wide

21.4
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

21.3
1

Tulloch to Jonassen, 1 run

21.2
1

Tulloch to Thomas, 1 run

21.1
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

20.6
1

Wellington to Thomas, 1 run

20.5
.

Wellington to Thomas, 0 runs

20.4
.

Wellington to Thomas, 0 runs

20.3
.

Wellington to Thomas, 0 runs

20.2
.

Wellington to Thomas, 0 runs

20.1
.

Wellington to Thomas, 0 runs

20.1
3

Wellington to Thomas, 3 wides

19.6
1

Thomas defends for a run.

19.5
.

0 runs

19.4
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

19.3
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

19.2
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

19.1
.

Tulloch to Thomas, 0 runs

18.6
.

Wellington to Jonassen, 0 runs

18.5
1

Wellington to Thomas, 1 run

18.4
.

Wellington to Thomas, 0 runs

18.3
.

Wellington to Thomas, 0 runs

18.2
.

Wellington to Thomas, 0 runs

18.1
.

Wellington to Thomas, 0 runs

17.6
4

Tyson to Jonassen, 4 runs

17.5
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

17.4
4

Tyson to Jonassen, 4 runs

17.3
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

17.2
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

17.1
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

16.6
W

Wellington to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)

16.5
.

Wellington to Kalis, 0 runs

16.4
1

Wellington to Jonassen, 1 run

16.3
.

Wellington to Jonassen, 0 runs

16.2
.

Wellington to Jonassen, 0 runs

16.1
.

Wellington to Jonassen, 0 runs

15.6
.

Tyson to Kalis, 0 runs

15.5
.

Tyson to Kalis, 0 runs

15.4
1

Tyson to Jonassen, 1 run

15.3
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

15.2
4

Tyson to Jonassen, 4 runs

15.1
1

Tyson to Kalis, 1 run

14.6
4

Adams to Jonassen, 4 runs

14.5
.

Adams to Jonassen, 0 runs

14.4
.

Adams to Jonassen, 0 runs

14.3
2

Adams to Jonassen, 2 runs

14.2
.

Adams to Jonassen, 0 runs

14.1
.

Adams to Jonassen, 0 runs

13.6
.

Tyson to Kalis, 0 runs

13.5
.

Tyson to Kalis, 0 runs

13.4
.

Tyson to Kalis, 0 runs

13.3
4

Tyson to Kalis, 4 runs

13.2
.

Tyson to Kalis, 0 runs

13.1
.

Tyson to Kalis, 0 runs

12.6
4

Adams to Jonassen, 4 runs

12.5
.

Adams to Jonassen, 0 runs

12.4
2

Adams to Jonassen, 2 runs

12.3
.

Adams to Jonassen, 0 runs

12.2
.

Adams to Jonassen, 0 runs

12.1
1

Adams to Kalis, 1 run

11.6
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

11.5
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

11.4
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

11.3
6

Tyson to Jonassen, 6 runs

11.2
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

11.1
.

Tyson to Jonassen, 0 runs

10.6
.

Adams to Kalis, 0 runs

10.5
.

Adams to Kalis, 0 runs

10.4
.

Adams to Kalis, 0 runs

10.3
.

Adams to Kalis, 0 runs

10.2
.

Adams to Kalis, 0 runs

10.1
.

Adams to Kalis, 0 runs

9.6
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

9.5
1

Dattani to Kalis, 1 run

9.4
.

Dattani to Kalis, 0 runs

9.3
1

Dattani to Jonassen, 1 run

9.2
4

Dattani to Jonassen, 4 runs

9.1
1

Kalis defends for a run.

8.6
.

Adams to Jonassen, 0 runs

8.5
1

Adams to Kalis, 1 run

8.4
.

Adams to Kalis, 0 runs

8.3
.

Adams to Kalis, 0 runs

8.2
.

Adams to Kalis, 0 runs

8.1
.

Adams to Kalis, 0 runs

7.6
1

Dattani to Kalis, 1 run

7.5
.

Dattani to Kalis, 0 runs

7.4
.

Dattani to Kalis, 0 runs

7.3
.

Dattani to Kalis, 0 runs

7.2
4

Dattani to Kalis, 4 runs

7.2
1

no ball

7.1
W

Dattani to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

6.6
.

Gibb to Jonassen, 0 runs

6.5
.

Gibb to Jonassen, 0 runs

6.5
2

Gibb to Winfield-Hill, 2 wides

6.4
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

6.3
4

Gibb to Winfield-Hill, 4 runs

6.2
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

6.1
4

Gibb to Winfield-Hill, 4 runs

5.6
4

Dattani to Jonassen, 4 runs

5.5
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

5.4
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

5.3
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

5.2
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

5.1
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

4.6
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

4.5
1

Gibb to Jonassen, 1 run

4.4
1

Gibb to Winfield-Hill, 1 run

4.3
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

4.2
2

Gibb to Winfield-Hill, 2 runs

4.1
4

Gibb to Winfield-Hill, 4 runs

3.6
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

3.5
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

3.4
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

3.3
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

3.2
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

3.1
.

Dattani to Jonassen, 0 runs

2.6
4

Gibb to Winfield-Hill, 4 runs

2.5
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

2.4
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

2.3
4

Gibb to Winfield-Hill, 4 runs

2.2
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

2.1
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

1.6
1

Dattani to Winfield-Hill, 1 run

1.5
.

Dattani to Winfield-Hill, 0 runs

1.4
.

Dattani to Winfield-Hill, 0 runs

1.4
1

Dattani to Winfield-Hill, wide

1.3
.

Dattani to Winfield-Hill, 0 runs

1.2
1

Dattani to Jonassen, 1 run

1.1
W

Dattani to Clarke, appeal, wicket (caught - Clarke)

0.6
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

0.5
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

0.4
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

0.3
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

0.2
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs

0.1
.

Gibb to Winfield-Hill, 0 runs