Squads Hampshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

List a

HAM
HAM
YOR
YOR

Playing

HAM
HAM
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Hardwick Hannah

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Southby Rhianna

wicket keeper

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Tyson Bex

no information yet

Winfield Lauren

wicket keeper

Woolston Jessica

all rounder

Bench

HAM
HAM
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet