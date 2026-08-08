Squads Hampshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 06.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Georgia
batsman
Blackwell Ines
no information yet
Bell Lauren
bowler
Boyce Georgie
batsman
Bouchier Maia
batsman
Campbell Ami
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Cooper Claudie
bowler
Gibb Daisy
no information yet
Duckworth Rebecca
batsman
Hardwick Hannah
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Kemp Freya
bowler
Glenn Sarah
bowler
Lee Ava Georgina
all rounder
Hall Grace
bowler
McCaughan Ella
batsman
Jonassen Jess
bowler
Norgrove Abigale
batsman
Kalis Sterre
batsman
Smith Linsey
bowler
Langston Beth
bowler
Southby Rhianna
wicket keeper
Rainey Hannah
bowler
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Slater Rachel
bowler
Sturge Megan
bowler
Thomas Erin
batsman
Sweet Francesca
no information yet
Thomas Olivia
bowler
Tulloch Poppy
no information yet
Ward Maddie
batsman
Tyson Bex
no information yet
Winfield Lauren
wicket keeper
Tyson Rebecca
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Wellington Amanda
bowler
Match has not started yet