Highlights Lancashire Thunder vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 17.06.2026
Cross to Charley Nicola Phillips, appeal, wicket (bowled - Charley Nicola Phillips)
Potts to Charley Nicola Phillips, 1 run
Potts to Charley Nicola Phillips, 4 runs
Potts to Andrews, 1 run
Potts to Higham, appeal, wicket (caught - Higham)
Potts to Higham, 4 runs
Potts to Higham, 0 runs
Jones to Higham, 1 run
Jones to Charley Nicola Phillips, 1 run
Jones to Higham, leg bye
Jones to Higham, 0 runs
Jones to Higham, 2 runs
Jones to Higham, 0 runs
Potts to Higham, 1 run
Potts to Charley Nicola Phillips, 1 run
Potts to Charley Nicola Phillips, 4 runs
Potts to Higham, 1 run
Potts to Charley Nicola Phillips, 1 run
Potts to Charley Nicola Phillips, 2 runs
Cross to Charley Nicola Phillips, 1 run
Cross to Ballinger, appeal, wicket (caught - Ballinger)
Cross to Higham, 1 run
Ballinger plays a defensive stroke for a run.
Cross to Ballinger, 2 runs
Cross to Higham, 1 run
Jones to Ballinger, 0 runs
Jones to Higham, 1 run
Jones to Ballinger, 1 run
Jones to Ballinger, 0 runs
Jones to Ballinger, 0 runs
Jones to Ballinger, 0 runs
Cross to Ballinger, 1 run
Cross to Ballinger, 0 runs
Cross to Higham, 1 run
Cross to Higham, 0 runs
Cross to Higham, 0 runs
Cross to Higham, 0 runs
Weerappuli to Ballinger, 0 runs
Weerappuli to Ballinger, 0 runs
Weerappuli to Higham, 1 run
Weerappuli to Higham, 0 runs
Weerappuli to Higham, 0 runs
Weerappuli to Higham, 0 runs
FMK Morris to Higham, 1 run
FMK Morris to Higham, 0 runs
FMK Morris to Higham, 0 runs
FMK Morris to Ballinger, 1 run
FMK Morris to Thanawala, appeal, wicket (caught - Thanawala)
FMK Morris to Higham, 1 run
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
FMK Morris to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Higham, 1 run
FMK Morris to Higham, 0 runs
FMK Morris to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Higham, 1 run
FMK Morris to Thanawala, 1 run
Jones to Thanawala, 1 run
Jones to Higham, 1 run
Jones to Thanawala, 1 run
Jones to Higham, 1 run
Jones to Higham, 0 runs
Jones to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Higham, 0 runs
FMK Morris to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)
FMK Morris to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Claridge, 1 run
FMK Morris to Claridge, 0 runs
FMK Morris to Claridge, 0 runs
Jones to Claridge, 1 run
Jones to Claridge, 0 runs
Jones to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)
Jones to Thanawala, 1 run
Jones to Thanawala, 0 runs
Jones to Thanawala, 4 runs
Cross to Beaumont, 0 runs
Cross to Beaumont, 0 runs
Cross to Thanawala, 1 run
Free hit. Beaumont plays a defensive stroke for one run.
Cross to Thanawala, no ball + 1 run
Cross to Thanawala, 0 runs
Cross to Beaumont, 1 run
Jones to Thanawala, 0 runs
Jones to Beaumont, 1 run
Jones to Beaumont, 0 runs
Jones to Beaumont, 0 runs
Jones to Thanawala, 1 run
Jones to Thanawala, 0 runs
Cross to Beaumont, 0 runs
Cross to Beaumont, 0 runs
Cross to Thanawala, 1 run
Cross to Beaumont, 1 run
Cross to Thanawala, 2 wides
Cross to Beaumont, 1 run
Cross to Beaumont, 2 runs
Jones to Thanawala, 0 runs
Jones to Thanawala, 0 runs
Jones to Thanawala, 2 runs
Jones to Thanawala, 4 runs
Jones to Beaumont, 1 run
Jones to Beaumont, wide
Jones to Thanawala, 1 run
Cross to Thanawala, 1 run
Cross to Thanawala, 4 runs
Cross to Thanawala, 0 runs
Cross to Beaumont, 1 run
Cross to Beaumont, 4 runs
Cross to Thanawala, 1 run
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Thanawala, 1 run
Potts to Beaumont, 1 run
Potts to Thanawala, 1 run
Potts to Beaumont, 1 run
Potts to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Thanawala, 2 wides
FMK Morris to Thanawala, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Thanawala, 2 wides
FMK Morris to Thanawala, 0 runs
Potts to Thanawala, 1 run
Potts to Thanawala, 0 runs
0 runs
Potts to Thanawala, 0 runs
Potts to Thanawala, 4 runs
Potts to Beaumont, 1 run
0 runs
FMK Morris to Thanawala, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, wide
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Thanawala, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Thanawala, 1 run
FMK Morris to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
FMK Morris to Jones, 0 runs
FMK Morris to Jones, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 2 byes
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
Weerappuli to Jones, 1 run
Weerappuli to Jones, 0 runs
Weerappuli to Jones, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 4 runs
FMK Morris to Elwiss, 1 run
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
Weerappuli to Elwiss, 1 run
Weerappuli to Elwiss, 0 runs
Weerappuli to Elwiss, 0 runs
Weerappuli to Elwiss, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Elwiss, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 2 runs
Weerappuli to Elwiss, 1 run
Weerappuli to Elwiss, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 1 run
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Beaumont, 0 runs
FMK Morris to Elwiss, 1 run
FMK Morris to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Elwiss, 0 runs
Weerappuli to Knott, appeal, wicket (stumped - Knott)
Weerappuli to Knott, 2 runs
Weerappuli to Knott, 0 runs
Weerappuli to Knott, 0 runs
Weerappuli to Knott, 0 runs
0 runs
0 runs
Knott defends for 1 run.
Beaumont defends for a run.
0 runs
0 runs
Weerappuli to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Kelly, 1 run
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Jones to Beaumont, 1 run
Jones to Beaumont, 2 runs
Jones to Beaumont, 0 runs
Jones to Beaumont, 0 runs
Jones to Kelly, 1 run
Jones to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Kelly, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Jones to Kelly, 0 runs
Jones to Kelly, 4 runs
Jones to Kelly, 0 runs
Jones to Beaumont, 1 run
Jones to Kelly, 1 run
Jones to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Kelly, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 1 run
Weerappuli to Beaumont, 0 runs
Weerappuli to Kelly, 1 run
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Weerappuli to Kelly, 0 runs
Potts to Beaumont, 4 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 4 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Jones to Kelly, 0 runs
Jones to Kelly, 0 runs
Jones to Kelly, 4 runs
Jones to Kelly, 4 runs
Jones to Beaumont, 2 wides
Jones to Kelly, 1 run
Jones to Kelly, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 4 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Beaumont defends for one run.
0 runs
0 runs
0 runs
Kelly plays a defensive stroke for a single leg bye.
Kelly defends for two runs.
Potts to Kelly, 1 run
Potts to Kelly, 0 runs
Potts to Kelly, 0 runs
Potts to Kelly, 2 runs
Potts to Kelly, 0 runs
Potts to Beaumont, 1 run
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Beaumont, 1 run
Cross to Kelly, leg bye
Cross to Kelly, 4 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 4 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Cross to Kelly, 4 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Beaumont, wide
Potts to Kelly, 0 runs
Potts to Kelly, 0 runs
Potts to Beaumont, 1 run
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Potts to Beaumont, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, wide
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, 0 runs
Cross to Kelly, wide
OUT! Run out. Collins defends for a run. She is then run out at the bowler's end, as a result of some good fielding by Charley Nicola Phillips.
Higham to Weerappuli, 1 run
Higham to Jones, appeal, wicket (stumped - Jones)
Higham to Jones, 2 runs
Higham to Jones, 0 runs
Higham to Collins, 1 run
Elwiss to Jones, 0 runs
Elwiss to Jones, 2 runs
Elwiss to Collins, 1 run
Elwiss to Jones, 1 run
Elwiss to Potts, appeal, wicket (caught - Potts)
Elwiss to Potts, 4 runs
Higham to Potts, 1 run
Higham to Collins, 1 run
Higham to Collins, 2 runs
Higham to Collins, 0 runs
Higham to Potts, 1 run
Higham to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)
Elwiss to Collins, 0 runs
Elwiss to Collins, 4 runs
Elwiss to Collins, 4 runs
Elwiss to Cross, 1 run
Elwiss to Collins, 1 run
Ballinger to Cross, 4 runs
FOUR! Cross defends for 4 runs.
Ballinger to Cross, 0 runs
Ballinger to Cross, 4 runs
Ballinger to Collins, 1 run
Ballinger to Collins, 4 runs
Collins defends for 1 run.
Cross plays a defensive stroke for one run.
0 runs
0 runs
0 runs
appeal, wicket (bowled - Seren Smale)
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Seren Smale, 1 run
Knott to Collins, 1 run
Knott to Seren Smale, 1 run
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 1 run
0 runs
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Collins, 0 runs
Knott to Seren Smale, 1 run
0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, wide
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Seren Smale, 1 run
appeal, wicket (stumped - FMK Morris)
Seren Smale defends for a single run.
FMK Morris plays a defensive stroke for 1 run.
Seren Smale defends for a single run.
FMK Morris plays a defensive stroke for a run.
FOUR! FMK Morris defends for 4 runs.
Elwiss to FMK Morris, 1 run
Elwiss to FMK Morris, 4 runs
0 runs
Seren Smale plays a defensive stroke for a run.
1 run
Elwiss to FMK Morris, leg bye
Ballinger to FMK Morris, 1 run
Ballinger to FMK Morris, 0 runs
Ballinger to FMK Morris, 0 runs
Ballinger to Seren Smale, 1 run
Ballinger to Seren Smale, 0 runs
Ballinger to Seren Smale, 0 runs
Elwiss to Seren Smale, 1 run
Elwiss to FMK Morris, 1 run
Elwiss to FMK Morris, 0 runs
Elwiss to FMK Morris, 0 runs
Ballinger to Seren Smale, 0 runs
Ballinger to Seren Smale, 4 runs
Ballinger to FMK Morris, 1 run
Ballinger to Seren Smale, 1 run
Ballinger to Seren Smale, 0 runs
Ballinger to Seren Smale, 0 runs
Elwiss to FMK Morris, 0 runs
Elwiss to Seren Smale, 1 run
Elwiss to Seren Smale, 0 runs
Elwiss to FMK Morris, 1 run
Elwiss to FMK Morris, 0 runs
Elwiss to FMK Morris, 0 runs
Higham to Seren Smale, 4 runs
Higham to FMK Morris, leg bye
Higham to FMK Morris, wide
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to Seren Smale, 1 run
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to Seren Smale, 1 run
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 4 runs
Andrews to FMK Morris, 2 runs
Andrews to FMK Morris, 4 runs
Higham to Seren Smale, 0 runs
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to Seren Smale, 1 run
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to Seren Smale, 1 run
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to Seren Smale, 1 run
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to Seren Smale, 0 runs
FMK Morris plays a defensive stroke for a pair of runs.
Andrews to Seren Smale, 2 runs
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 1 run
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to Seren Smale, 1 run
Andrews to FMK Morris, 1 run
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to Seren Smale, 1 run
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to FMK Morris, 4 runs
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 1 run
Andrews to Seren Smale, 1 run
FMK Morris plays a defensive stroke for 1 run.
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 4 runs
Andrews to Seren Smale, 1 run
Higham to Seren Smale, 1 run
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to Seren Smale, 1 run
Higham to FMK Morris, 1 run
Higham to FMK Morris, 0 runs
Higham to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 1 run
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, wide
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to Seren Smale, 1 run
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Knott to FMK Morris, 0 runs
Knott to Seren Smale, 1 run
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 2 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to FMK Morris, 1 run
Andrews to FMK Morris, 1 run
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Andrews to FMK Morris, 0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 2 runs
Knott to Threlkeld, 1 run
Knott to Threlkeld, 0 runs
Knott to Threlkeld, 0 runs
Knott to Threlkeld, 0 runs
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Andrews to Threlkeld, 1 run
Andrews to Seren Smale, 0 runs
Seren Smale plays a defensive stroke for one run.
Andrews to Threlkeld, 1 run
0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, wide
Knott to Seren Smale, 4 runs
Jones to Seren Smale, 1 run
Jones to Seren Smale, 0 runs
Jones to Threlkeld, 1 run
Jones to Threlkeld, 0 runs
Jones to Threlkeld, 0 runs
Jones to Seren Smale, 1 run
Knott to Seren Smale, 1 run
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Seren Smale, 0 runs
Knott to Threlkeld, 0 runs
Knott to Seren Smale, 1 run
Jones to Seren Smale, 1 run
Jones to Threlkeld, 1 run
Jones to Seren Smale, 1 run
Jones to Threlkeld, leg bye
Jones to Threlkeld, 2 runs
Jones to Threlkeld, 0 runs
Knott to Mack, appeal, wicket (stumped - Mack)
Knott to Mack, wide
Knott to Mack, 0 runs
Knott to Mack, 0 runs
Knott to Threlkeld, leg bye
Knott to Threlkeld, 0 runs
Knott to Threlkeld, 0 runs
Jones to Mack, 0 runs
Jones to Threlkeld, 1 run
Jones to Mack, 3 runs
Jones to Threlkeld, 1 run
Jones to Mack, 1 run
Threlkeld plays a defensive stroke for 1 run.
Knott to Threlkeld, 1 run
Knott to Threlkeld, 0 runs
Knott to Threlkeld, 0 runs
Knott to Mack, 1 run
Knott to Mack, 0 runs
Knott to Mack, 0 runs
0 runs
Jones to Threlkeld, 0 runs
Jones to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)
Jones to Lamb, 0 runs
Jones to Lamb, wide
Jones to Mack, 1 run
Jones to Lamb, 1 run
Knott to Mack, 0 runs
Knott to Lamb, 1 run
Knott to Lamb, wide
Knott to Mack, 1 run
Knott to Mack, 2 runs
Knott to Lamb, 1 run
Knott to Lamb, 0 runs
Jones to Mack, 0 runs
Jones to Mack, 0 runs
Jones to Mack, 2 runs
Jones to Mack, 5 wides
Jones to Mack, 0 runs
Jones to Mack, 0 runs
Jones to Lamb, 1 run
Charley Nicola Phillips to Mack, 4 leg byes
Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run
Charley Nicola Phillips to Mack, 1 run
Charley Nicola Phillips to Mack, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Mack, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)
Charley Nicola Phillips to E Jones, wide
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 2 runs
Lamb defends for three runs.
Charley Nicola Phillips to Lamb, 2 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 1 run
Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run
Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs
Ballinger to E Jones, 0 runs
Ballinger to Lamb, 1 run
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to E Jones, 1 run
Ballinger to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 1 run
Charley Nicola Phillips to E Jones, wide
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run
Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs
Ballinger to E Jones, 4 runs
Ballinger to E Jones, 0 runs
Ballinger to Lamb, 1 run
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run
Charley Nicola Phillips to E Jones, leg bye
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Ballinger to E Jones, 1 run
Ballinger to Lamb, 1 run
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to Lamb, 0 runs
Ballinger to E Jones, 1 run
Ballinger to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Lamb, 4 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 1 run
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run
Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Lamb, wide
Ballinger to E Jones, 0 runs
Ballinger to E Jones, 2 runs
Ballinger to E Jones, 0 runs
Ballinger to E Jones, 0 runs
Ballinger to E Jones, 0 runs
Ballinger to E Jones, 0 runs