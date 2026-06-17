Highlights Lancashire Thunder vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 17.06.2026

List a

LAT
LAT

239

BLA
BLA

211

47.1
W

Cross to Charley Nicola Phillips, appeal, wicket (bowled - Charley Nicola Phillips)

46.6
1

Potts to Charley Nicola Phillips, 1 run

46.5
4

Potts to Charley Nicola Phillips, 4 runs

46.4
1

Potts to Andrews, 1 run

46.3
W

Potts to Higham, appeal, wicket (caught - Higham)

46.2
4

Potts to Higham, 4 runs

46.1
.

Potts to Higham, 0 runs

45.6
1

Jones to Higham, 1 run

45.5
1

Jones to Charley Nicola Phillips, 1 run

45.4
1

Jones to Higham, leg bye

45.3
.

Jones to Higham, 0 runs

45.2
2

Jones to Higham, 2 runs

45.1
.

Jones to Higham, 0 runs

44.6
1

Potts to Higham, 1 run

44.5
1

Potts to Charley Nicola Phillips, 1 run

44.4
4

Potts to Charley Nicola Phillips, 4 runs

44.3
1

Potts to Higham, 1 run

44.2
1

Potts to Charley Nicola Phillips, 1 run

44.1
2

Potts to Charley Nicola Phillips, 2 runs

43.6
1

Cross to Charley Nicola Phillips, 1 run

43.5
W

Cross to Ballinger, appeal, wicket (caught - Ballinger)

43.4
1

Cross to Higham, 1 run

43.3
1

Ballinger plays a defensive stroke for a run.

43.2
2

Cross to Ballinger, 2 runs

43.1
1

Cross to Higham, 1 run

42.6
.

Jones to Ballinger, 0 runs

42.5
1

Jones to Higham, 1 run

42.4
1

Jones to Ballinger, 1 run

42.3
.

Jones to Ballinger, 0 runs

42.2
.

Jones to Ballinger, 0 runs

42.1
.

Jones to Ballinger, 0 runs

41.6
1

Cross to Ballinger, 1 run

41.5
.

Cross to Ballinger, 0 runs

41.4
1

Cross to Higham, 1 run

41.3
.

Cross to Higham, 0 runs

41.2
.

Cross to Higham, 0 runs

41.1
.

Cross to Higham, 0 runs

40.6
.

Weerappuli to Ballinger, 0 runs

40.5
.

Weerappuli to Ballinger, 0 runs

40.4
1

Weerappuli to Higham, 1 run

40.3
.

Weerappuli to Higham, 0 runs

40.2
.

Weerappuli to Higham, 0 runs

40.1
.

Weerappuli to Higham, 0 runs

39.6
1

FMK Morris to Higham, 1 run

39.5
.

FMK Morris to Higham, 0 runs

39.4
.

FMK Morris to Higham, 0 runs

39.3
1

FMK Morris to Ballinger, 1 run

39.2
W

FMK Morris to Thanawala, appeal, wicket (caught - Thanawala)

39.1
1

FMK Morris to Higham, 1 run

38.6
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

38.5
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

38.4
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

38.3
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

38.2
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

38.1
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

37.6
1

FMK Morris to Thanawala, 1 run

37.5
1

FMK Morris to Higham, 1 run

37.4
.

FMK Morris to Higham, 0 runs

37.3
1

FMK Morris to Thanawala, 1 run

37.2
1

FMK Morris to Higham, 1 run

37.1
1

FMK Morris to Thanawala, 1 run

36.6
1

Jones to Thanawala, 1 run

36.5
1

Jones to Higham, 1 run

36.4
1

Jones to Thanawala, 1 run

36.3
1

Jones to Higham, 1 run

36.2
.

Jones to Higham, 0 runs

36.1
1

Jones to Thanawala, 1 run

35.6
.

FMK Morris to Higham, 0 runs

35.5
W

FMK Morris to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)

35.4
1

FMK Morris to Thanawala, 1 run

35.3
1

FMK Morris to Claridge, 1 run

35.2
.

FMK Morris to Claridge, 0 runs

35.1
.

FMK Morris to Claridge, 0 runs

34.6
1

Jones to Claridge, 1 run

34.5
.

Jones to Claridge, 0 runs

34.4
W

Jones to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)

34.3
1

Jones to Thanawala, 1 run

34.2
.

Jones to Thanawala, 0 runs

34.1
4

Jones to Thanawala, 4 runs

33.6
.

Cross to Beaumont, 0 runs

33.5
.

Cross to Beaumont, 0 runs

33.4
1

Cross to Thanawala, 1 run

33.3
1

Free hit. Beaumont plays a defensive stroke for one run.

33.3
nb

Cross to Thanawala, no ball + 1 run

33.2
.

Cross to Thanawala, 0 runs

33.1
1

Cross to Beaumont, 1 run

32.6
.

Jones to Thanawala, 0 runs

32.5
1

Jones to Beaumont, 1 run

32.4
.

Jones to Beaumont, 0 runs

32.3
.

Jones to Beaumont, 0 runs

32.2
1

Jones to Thanawala, 1 run

32.1
.

Jones to Thanawala, 0 runs

31.6
.

Cross to Beaumont, 0 runs

31.5
.

Cross to Beaumont, 0 runs

31.4
1

Cross to Thanawala, 1 run

31.3
1

Cross to Beaumont, 1 run

31.3
2

Cross to Thanawala, 2 wides

31.2
1

Cross to Beaumont, 1 run

31.1
2

Cross to Beaumont, 2 runs

30.6
.

Jones to Thanawala, 0 runs

30.5
.

Jones to Thanawala, 0 runs

30.4
2

Jones to Thanawala, 2 runs

30.3
4

Jones to Thanawala, 4 runs

30.2
1

Jones to Beaumont, 1 run

30.2
1

Jones to Beaumont, wide

30.1
1

Jones to Thanawala, 1 run

29.6
1

Cross to Thanawala, 1 run

29.5
4

Cross to Thanawala, 4 runs

29.4
.

Cross to Thanawala, 0 runs

29.3
1

Cross to Beaumont, 1 run

29.2
4

Cross to Beaumont, 4 runs

29.1
1

Cross to Thanawala, 1 run

28.6
.

Potts to Beaumont, 0 runs

28.5
1

Potts to Thanawala, 1 run

28.4
1

Potts to Beaumont, 1 run

28.3
1

Potts to Thanawala, 1 run

28.2
1

Potts to Beaumont, 1 run

28.1
1

Potts to Thanawala, 1 run

27.6
1

FMK Morris to Thanawala, 1 run

27.5
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

27.5
2

FMK Morris to Thanawala, 2 wides

27.4
.

FMK Morris to Thanawala, 0 runs

27.3
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

27.2
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

27.2
2

FMK Morris to Thanawala, 2 wides

27.1
.

FMK Morris to Thanawala, 0 runs

26.6
1

Potts to Thanawala, 1 run

26.5
.

Potts to Thanawala, 0 runs

26.4
.

0 runs

26.3
.

Potts to Thanawala, 0 runs

26.2
4

Potts to Thanawala, 4 runs

26.1
1

Potts to Beaumont, 1 run

25.6
.

0 runs

25.5
.

FMK Morris to Thanawala, 0 runs

25.4
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

25.3
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

25.2
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

25.1
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

24.6
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

24.6
1

Weerappuli to Thanawala, wide

24.5
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

24.4
.

Weerappuli to Thanawala, 0 runs

24.3
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

24.2
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

24.1
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

23.6
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

23.5
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

23.4
1

FMK Morris to Thanawala, 1 run

23.3
W

FMK Morris to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

23.2
.

FMK Morris to Jones, 0 runs

23.1
.

FMK Morris to Jones, 0 runs

22.6
2

Weerappuli to Beaumont, 2 byes

22.5
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

22.4
1

Weerappuli to Jones, 1 run

22.3
.

Weerappuli to Jones, 0 runs

22.2
.

Weerappuli to Jones, 0 runs

22.1
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

21.6
W

FMK Morris to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)

21.5
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

21.4
4

FMK Morris to Elwiss, 4 runs

21.2
1

FMK Morris to Elwiss, 1 run

21.1
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

20.6
1

Weerappuli to Elwiss, 1 run

20.5
.

Weerappuli to Elwiss, 0 runs

20.4
.

Weerappuli to Elwiss, 0 runs

20.3
.

Weerappuli to Elwiss, 0 runs

20.2
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

20.1
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

19.6
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

19.5
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

19.4
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

19.3
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

19.2
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

19.1
1

FMK Morris to Elwiss, 1 run

18.6
2

Weerappuli to Beaumont, 2 runs

18.5
1

Weerappuli to Elwiss, 1 run

18.4
.

Weerappuli to Elwiss, 0 runs

18.3
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

18.2
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

18.1
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

17.6
.

FMK Morris to Elwiss, 0 runs

17.5
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

17.4
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

17.3
.

FMK Morris to Beaumont, 0 runs

17.2
1

FMK Morris to Elwiss, 1 run

17.1
1

FMK Morris to Beaumont, 1 run

16.6
.

Weerappuli to Elwiss, 0 runs

16.5
W

Weerappuli to Knott, appeal, wicket (stumped - Knott)

16.4
2

Weerappuli to Knott, 2 runs

16.3
.

Weerappuli to Knott, 0 runs

16.2
.

Weerappuli to Knott, 0 runs

16.1
.

Weerappuli to Knott, 0 runs

15.6
.

0 runs

15.5
.

0 runs

15.4
1

Knott defends for 1 run.

15.3
1

Beaumont defends for a run.

15.2
.

0 runs

15.1
.

0 runs

14.6
W

Weerappuli to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

14.5
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

14.4
1

Weerappuli to Kelly, 1 run

14.3
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

14.2
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

14.1
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

13.6
1

Jones to Beaumont, 1 run

13.5
2

Jones to Beaumont, 2 runs

13.4
.

Jones to Beaumont, 0 runs

13.3
.

Jones to Beaumont, 0 runs

13.2
1

Jones to Kelly, 1 run

13.1
1

Jones to Beaumont, 1 run

12.6
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

12.5
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

12.4
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

12.3
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

12.2
1

Weerappuli to Kelly, 1 run

12.1
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

11.6
.

Jones to Kelly, 0 runs

11.5
4

Jones to Kelly, 4 runs

11.4
.

Jones to Kelly, 0 runs

11.3
1

Jones to Beaumont, 1 run

11.2
1

Jones to Kelly, 1 run

11.1
.

Jones to Kelly, 0 runs

10.6
1

Weerappuli to Kelly, 1 run

10.5
1

Weerappuli to Beaumont, 1 run

10.4
.

Weerappuli to Beaumont, 0 runs

10.3
1

Weerappuli to Kelly, 1 run

10.2
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

10.1
.

Weerappuli to Kelly, 0 runs

9.6
4

Potts to Beaumont, 4 runs

9.5
.

Potts to Beaumont, 0 runs

9.4
4

Potts to Beaumont, 4 runs

9.3
.

Potts to Beaumont, 0 runs

9.2
.

Potts to Beaumont, 0 runs

9.1
.

Potts to Beaumont, 0 runs

8.6
.

Jones to Kelly, 0 runs

8.5
.

Jones to Kelly, 0 runs

8.4
4

Jones to Kelly, 4 runs

8.3
4

Jones to Kelly, 4 runs

8.3
2

Jones to Beaumont, 2 wides

8.2
1

Jones to Kelly, 1 run

8.1
.

Jones to Kelly, 0 runs

7.6
.

Potts to Beaumont, 0 runs

7.5
.

Potts to Beaumont, 0 runs

7.4
4

Potts to Beaumont, 4 runs

7.3
.

Potts to Beaumont, 0 runs

7.2
.

Potts to Beaumont, 0 runs

7.1
.

Potts to Beaumont, 0 runs

6.6
1

Beaumont defends for one run.

6.5
.

0 runs

6.4
.

0 runs

6.3
.

0 runs

6.2
1lb

Kelly plays a defensive stroke for a single leg bye.

6.1
2

Kelly defends for two runs.

5.6
1

Potts to Kelly, 1 run

5.5
.

Potts to Kelly, 0 runs

5.4
.

Potts to Kelly, 0 runs

5.3
2

Potts to Kelly, 2 runs

5.2
.

Potts to Kelly, 0 runs

5.1
1

Potts to Beaumont, 1 run

4.6
.

Cross to Kelly, 0 runs

4.5
.

Cross to Kelly, 0 runs

4.4
1

Cross to Beaumont, 1 run

4.3
1

Cross to Kelly, leg bye

4.2
4

Cross to Kelly, 4 runs

4.1
.

Cross to Kelly, 0 runs

3.6
.

Potts to Beaumont, 0 runs

3.5
.

Potts to Beaumont, 0 runs

3.4
4

Potts to Beaumont, 4 runs

3.3
.

Potts to Beaumont, 0 runs

3.2
.

Potts to Beaumont, 0 runs

3.1
.

Potts to Beaumont, 0 runs

2.6
4

Cross to Kelly, 4 runs

2.5
.

Cross to Kelly, 0 runs

2.4
.

Cross to Kelly, 0 runs

2.1
1

Cross to Beaumont, wide

1.6
.

Potts to Kelly, 0 runs

1.5
.

Potts to Kelly, 0 runs

1.4
1

Potts to Beaumont, 1 run

1.3
.

Potts to Beaumont, 0 runs

1.2
.

Potts to Beaumont, 0 runs

1.1
.

Potts to Beaumont, 0 runs

0.6
.

Cross to Kelly, 0 runs

0.5
.

Cross to Kelly, 0 runs

0.5
1

Cross to Kelly, wide

0.4
.

Cross to Kelly, 0 runs

0.3
.

Cross to Kelly, 0 runs

0.2
.

Cross to Kelly, 0 runs

0.1
.

Cross to Kelly, 0 runs

0.1
1

Cross to Kelly, wide

49.6
W

OUT! Run out. Collins defends for a run. She is then run out at the bowler's end, as a result of some good fielding by Charley Nicola Phillips.

49.5
1

Higham to Weerappuli, 1 run

49.4
W

Higham to Jones, appeal, wicket (stumped - Jones)

49.3
2

Higham to Jones, 2 runs

49.2
.

Higham to Jones, 0 runs

49.1
1

Higham to Collins, 1 run

48.6
.

Elwiss to Jones, 0 runs

48.5
2

Elwiss to Jones, 2 runs

48.4
1

Elwiss to Collins, 1 run

48.3
1

Elwiss to Jones, 1 run

48.2
W

Elwiss to Potts, appeal, wicket (caught - Potts)

48.1
4

Elwiss to Potts, 4 runs

47.6
1

Higham to Potts, 1 run

47.5
1

Higham to Collins, 1 run

47.4
2

Higham to Collins, 2 runs

47.3
.

Higham to Collins, 0 runs

47.2
1

Higham to Potts, 1 run

47.1
W

Higham to Cross, appeal, wicket (caught - Cross)

46.5
.

Elwiss to Collins, 0 runs

46.4
4

Elwiss to Collins, 4 runs

46.3
4

Elwiss to Collins, 4 runs

46.2
1

Elwiss to Cross, 1 run

46.1
1

Elwiss to Collins, 1 run

45.6
4

Ballinger to Cross, 4 runs

45.5
4

FOUR! Cross defends for 4 runs.

45.4
.

Ballinger to Cross, 0 runs

45.3
4

Ballinger to Cross, 4 runs

45.2
1

Ballinger to Collins, 1 run

45.1
4

Ballinger to Collins, 4 runs

44.6
1

Collins defends for 1 run.

44.5
1

Cross plays a defensive stroke for one run.

44.4
.

0 runs

44.3
.

0 runs

44.2
.

0 runs

44.1
W

appeal, wicket (bowled - Seren Smale)

43.6
.

Knott to Collins, 0 runs

43.5
.

Knott to Collins, 0 runs

43.4
.

Knott to Collins, 0 runs

43.3
1

Knott to Seren Smale, 1 run

43.2
1

Knott to Collins, 1 run

43.1
1

Knott to Seren Smale, 1 run

42.6
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

42.5
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

42.4
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

42.3
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

42.2
1

Charley Nicola Phillips to Collins, 1 run

42.1
.

0 runs

41.6
.

Knott to Collins, 0 runs

41.5
.

Knott to Collins, 0 runs

41.4
.

Knott to Collins, 0 runs

41.3
.

Knott to Collins, 0 runs

41.2
1

Knott to Seren Smale, 1 run

41.1
.

0 runs

40.6
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

40.5
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

40.4
.

0 runs

40.4
1

Charley Nicola Phillips to Collins, wide

40.3
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

40.2
.

Charley Nicola Phillips to Collins, 0 runs

40.1
1

Charley Nicola Phillips to Seren Smale, 1 run

39.6
W

appeal, wicket (stumped - FMK Morris)

39.5
1

Seren Smale defends for a single run.

39.4
1

FMK Morris plays a defensive stroke for 1 run.

39.3
1

Seren Smale defends for a single run.

39.2
1

FMK Morris plays a defensive stroke for a run.

39.1
4

FOUR! FMK Morris defends for 4 runs.

38.6
1

Elwiss to FMK Morris, 1 run

38.5
4

Elwiss to FMK Morris, 4 runs

38.4
.

0 runs

38.3
1

Seren Smale plays a defensive stroke for a run.

38.2
1

1 run

38.1
1

Elwiss to FMK Morris, leg bye

37.6
1

Ballinger to FMK Morris, 1 run

37.5
.

Ballinger to FMK Morris, 0 runs

37.4
.

Ballinger to FMK Morris, 0 runs

37.3
1

Ballinger to Seren Smale, 1 run

37.2
.

Ballinger to Seren Smale, 0 runs

37.1
.

Ballinger to Seren Smale, 0 runs

36.6
1

Elwiss to Seren Smale, 1 run

36.5
1

Elwiss to FMK Morris, 1 run

36.4
.

Elwiss to FMK Morris, 0 runs

36.1
.

Elwiss to FMK Morris, 0 runs

35.6
.

Ballinger to Seren Smale, 0 runs

35.5
4

Ballinger to Seren Smale, 4 runs

35.4
1

Ballinger to FMK Morris, 1 run

35.3
1

Ballinger to Seren Smale, 1 run

35.2
.

Ballinger to Seren Smale, 0 runs

35.1
.

Ballinger to Seren Smale, 0 runs

34.6
.

Elwiss to FMK Morris, 0 runs

34.5
1

Elwiss to Seren Smale, 1 run

34.4
.

Elwiss to Seren Smale, 0 runs

34.3
1

Elwiss to FMK Morris, 1 run

34.2
.

Elwiss to FMK Morris, 0 runs

34.1
.

Elwiss to FMK Morris, 0 runs

33.6
4

Higham to Seren Smale, 4 runs

33.5
1

Higham to FMK Morris, leg bye

33.5
1

Higham to FMK Morris, wide

33.4
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

33.3
1

Higham to Seren Smale, 1 run

33.2
1

Higham to FMK Morris, 1 run

33.1
1

Higham to Seren Smale, 1 run

32.6
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

32.5
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

32.4
4

Andrews to FMK Morris, 4 runs

32.3
2

Andrews to FMK Morris, 2 runs

32.2
4

Andrews to FMK Morris, 4 runs

31.6
.

Higham to Seren Smale, 0 runs

31.5
1

Higham to FMK Morris, 1 run

31.4
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

31.3
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

31.2
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

31.1
1

Higham to Seren Smale, 1 run

30.6
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

30.5
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

30.4
1

Andrews to Seren Smale, 1 run

30.3
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

30.2
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

30.1
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

29.6
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

29.5
1

Higham to Seren Smale, 1 run

29.4
1

Higham to FMK Morris, 1 run

29.3
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

29.2
.

Higham to Seren Smale, 0 runs

29.1
2

FMK Morris plays a defensive stroke for a pair of runs.

28.6
2

Andrews to Seren Smale, 2 runs

28.5
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

28.4
1

Andrews to FMK Morris, 1 run

28.3
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

28.2
1

Andrews to Seren Smale, 1 run

28.1
1

Andrews to FMK Morris, 1 run

27.6
1

Higham to FMK Morris, 1 run

27.5
1

Higham to Seren Smale, 1 run

27.4
1

Higham to FMK Morris, 1 run

27.3
4

Higham to FMK Morris, 4 runs

27.2
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

27.1
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

26.6
1

Andrews to FMK Morris, 1 run

26.5
1

Andrews to Seren Smale, 1 run

26.4
1

FMK Morris plays a defensive stroke for 1 run.

26.3
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

26.2
4

Andrews to FMK Morris, 4 runs

26.1
1

Andrews to Seren Smale, 1 run

25.6
1

Higham to Seren Smale, 1 run

25.5
1

Higham to FMK Morris, 1 run

25.4
1

Higham to Seren Smale, 1 run

25.3
1

Higham to FMK Morris, 1 run

25.2
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

25.1
.

Higham to FMK Morris, 0 runs

24.6
1

Andrews to FMK Morris, 1 run

24.5
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

24.4
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

24.4
1

Andrews to FMK Morris, wide

24.3
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

24.2
1

Andrews to Seren Smale, 1 run

24.1
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

23.6
.

Knott to FMK Morris, 0 runs

23.5
1

Knott to Seren Smale, 1 run

23.4
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

23.3
2

Knott to Seren Smale, 2 runs

23.2
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

23.1
1

Knott to FMK Morris, 1 run

22.6
1

Andrews to FMK Morris, 1 run

22.5
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

22.4
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

22.3
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

22.2
.

Andrews to FMK Morris, 0 runs

21.6
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

21.5
2

Knott to Seren Smale, 2 runs

21.4
1

Knott to Threlkeld, 1 run

21.3
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

21.2
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

21.1
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

20.6
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

20.5
1

Andrews to Threlkeld, 1 run

20.4
.

Andrews to Seren Smale, 0 runs

20.3
1

Seren Smale plays a defensive stroke for one run.

20.2
1

Andrews to Threlkeld, 1 run

20.1
.

0 runs

19.6
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

19.5
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

19.4
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

19.3
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

19.2
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

19.2
1

Knott to Seren Smale, wide

19.1
4

Knott to Seren Smale, 4 runs

18.6
1

Jones to Seren Smale, 1 run

18.5
.

Jones to Seren Smale, 0 runs

18.4
1

Jones to Threlkeld, 1 run

18.3
.

Jones to Threlkeld, 0 runs

18.2
.

Jones to Threlkeld, 0 runs

18.1
1

Jones to Seren Smale, 1 run

17.6
1

Knott to Seren Smale, 1 run

17.5
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

17.4
.

Knott to Seren Smale, 0 runs

17.2
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

17.1
1

Knott to Seren Smale, 1 run

16.6
1

Jones to Seren Smale, 1 run

16.5
1

Jones to Threlkeld, 1 run

16.4
1

Jones to Seren Smale, 1 run

16.3
1

Jones to Threlkeld, leg bye

16.2
2

Jones to Threlkeld, 2 runs

16.1
.

Jones to Threlkeld, 0 runs

15.6
W

Knott to Mack, appeal, wicket (stumped - Mack)

15.6
1

Knott to Mack, wide

15.5
.

Knott to Mack, 0 runs

15.4
.

Knott to Mack, 0 runs

15.3
1

Knott to Threlkeld, leg bye

15.2
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

15.1
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

14.6
.

Jones to Mack, 0 runs

14.5
1

Jones to Threlkeld, 1 run

14.4
3

Jones to Mack, 3 runs

14.3
1

Jones to Threlkeld, 1 run

14.2
1

Jones to Mack, 1 run

14.1
1

Threlkeld plays a defensive stroke for 1 run.

13.6
1

Knott to Threlkeld, 1 run

13.5
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

13.4
.

Knott to Threlkeld, 0 runs

13.3
1

Knott to Mack, 1 run

13.2
.

Knott to Mack, 0 runs

13.1
.

Knott to Mack, 0 runs

12.6
.

0 runs

12.5
.

Jones to Threlkeld, 0 runs

12.4
W

Jones to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)

12.3
.

Jones to Lamb, 0 runs

12.3
1

Jones to Lamb, wide

12.2
1

Jones to Mack, 1 run

12.1
1

Jones to Lamb, 1 run

11.6
.

Knott to Mack, 0 runs

11.5
1

Knott to Lamb, 1 run

11.5
1

Knott to Lamb, wide

11.4
1

Knott to Mack, 1 run

11.3
2

Knott to Mack, 2 runs

11.2
1

Knott to Lamb, 1 run

11.1
.

Knott to Lamb, 0 runs

10.6
.

Jones to Mack, 0 runs

10.5
.

Jones to Mack, 0 runs

10.4
2

Jones to Mack, 2 runs

10.4
5

Jones to Mack, 5 wides

10.3
.

Jones to Mack, 0 runs

10.2
.

Jones to Mack, 0 runs

10.1
1

Jones to Lamb, 1 run

9.6
4

Charley Nicola Phillips to Mack, 4 leg byes

9.5
1

Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run

9.4
1

Charley Nicola Phillips to Mack, 1 run

9.3
.

Charley Nicola Phillips to Mack, 0 runs

9.2
.

Charley Nicola Phillips to Mack, 0 runs

9.1
W

Charley Nicola Phillips to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)

9.1
1

Charley Nicola Phillips to E Jones, wide

8.6
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

8.5
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

8.4
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

8.3
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

8.2
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

8.1
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

7.6
2

Charley Nicola Phillips to E Jones, 2 runs

7.5
3

Lamb defends for three runs.

7.4
2

Charley Nicola Phillips to Lamb, 2 runs

7.3
1

Charley Nicola Phillips to E Jones, 1 run

7.2
1

Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run

7.1
.

Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs

6.6
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

6.5
1

Ballinger to Lamb, 1 run

6.4
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

6.3
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

6.2
1

Ballinger to E Jones, 1 run

6.1
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

5.6
1

Charley Nicola Phillips to E Jones, 1 run

5.6
1

Charley Nicola Phillips to E Jones, wide

5.5
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

5.4
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

5.3
1

Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run

5.2
.

Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs

5.1
.

Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs

4.6
4

Ballinger to E Jones, 4 runs

4.5
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

4.4
1

Ballinger to Lamb, 1 run

4.3
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

4.2
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

4.1
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

3.6
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

3.5
1

Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run

3.4
1

Charley Nicola Phillips to E Jones, leg bye

3.3
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

3.2
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

3.1
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

2.6
1

Ballinger to E Jones, 1 run

2.5
1

Ballinger to Lamb, 1 run

2.4
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

2.3
.

Ballinger to Lamb, 0 runs

2.2
1

Ballinger to E Jones, 1 run

2.1
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

1.6
4

Charley Nicola Phillips to Lamb, 4 runs

1.5
1

Charley Nicola Phillips to E Jones, 1 run

1.4
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

1.3
.

Charley Nicola Phillips to E Jones, 0 runs

1.2
1

Charley Nicola Phillips to Lamb, 1 run

1.1
.

Charley Nicola Phillips to Lamb, 0 runs

1.1
1

Charley Nicola Phillips to Lamb, wide

0.6
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

0.5
2

Ballinger to E Jones, 2 runs

0.4
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

0.3
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

0.2
.

Ballinger to E Jones, 0 runs

0.1
.

Ballinger to E Jones, 0 runs