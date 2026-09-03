Highlights Lancashire Thunder vs Surrey List a One-Day Cup, Women 03.09.2026
Cross to King, 0 runs
Cross to King, 0 runs
Cross to King, 0 runs
Moore to Norris, appeal, wicket (bowled - Norris)
Moore to Norris, 0 runs
Moore to Brinsden, appeal, wicket (stumped - Brinsden)
Moore to Cross, 1 run
Moore to Cross, 2 runs
Moore to Cross, 0 runs
Monaghan to Brinsden, 0 runs
Monaghan to Cross, 1 run
Monaghan to Brinsden, 3 runs
Monaghan to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Cross, 1 run
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Cross, 3 byes
Moore to Cross, 2 runs
Moore to Cross, 0 runs
Moore to Cross, wide
Moore to Cross, 0 runs
Moore to Cross, 0 runs
Gregory to Cross, 1 run
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Cross, 1 run
Gregory to Cross, 2 runs
Gregory to Cross, 3 wides
Gregory to Cross, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Luus to Cross, 4 runs
Luus to Cross, appeal
Luus to Cross, 4 runs
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to Cross, 1 run
Luus to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Cross, wide
Gregory to FMK Morris, appeal, wicket (run out - FMK Morris)
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to FMK Morris, 1 run
Gregory to Kesteven, 1 run
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to Kesteven, 2 runs
Luus to FMK Morris, 1 run
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to Kesteven, 0 runs
Luus to Kesteven, 0 runs
Gregory to FMK Morris, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to FMK Morris, 1 run
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, 0 runs
Gregory to Kesteven, 0 runs
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to FMK Morris, 1 run
Luus to Seren Smale, appeal, wicket (bowled - Seren Smale)
Luus to Seren Smale, 0 runs
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to Seren Smale, 1 run
Gregory to Seren Smale, 1 run
Gregory to Seren Smale, 2 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Seren Smale, 3 runs
Gregory to Seren Smale, 0 runs
Gregory to Seren Smale, 0 runs
Gregory to Seren Smale, no ball
Moore to Seren Smale, 1 run
Moore to Seren Smale, 0 runs
Moore to Kesteven, 1 run
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Seren Smale, 1 run
Moore to Kesteven, 1 run
Chatterji to Seren Smale, 0 runs
Chatterji to Kesteven, 1 run
Chatterji to Seren Smale, 1 run
Chatterji to Kesteven, 1 run
Chatterji to Kesteven, 2 runs
Chatterji to Kesteven, 4 runs
Moore to Seren Smale, 4 runs
Moore to Seren Smale, 0 runs
Moore to Kesteven, 1 run
Moore to Kesteven, 2 runs
Moore to Kesteven, 2 runs
Moore to Kesteven, 0 runs
Chatterji to Kesteven, 1 run
Chatterji to Seren Smale, 1 run
Chatterji to Seren Smale, 0 runs
Chatterji to Seren Smale, 0 runs
Chatterji to Kesteven, leg bye
Chatterji to Seren Smale, 1 run
Gregory to Seren Smale, 1 run
Gregory to Seren Smale, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, 2 runs
Gregory to Kesteven, 0 runs
Gregory to Kesteven, 0 runs
Coppack to Kesteven, 1 run
Coppack to Seren Smale, 1 run
Coppack to Seren Smale, 0 runs
Coppack to Seren Smale, 0 runs
Coppack to Seren Smale, 0 runs
Coppack to Seren Smale, 4 runs
Gregory to Kesteven, 0 runs
Gregory to Seren Smale, 1 run
Gregory to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, 0 runs
Gregory to Kesteven, 0 runs
Coppack to Thomas, 0 runs
Coppack to Kesteven, 1 run
Coppack to Kesteven, 4 runs
Coppack to Thomas, 3 runs
Coppack to Thomas, 0 runs
Coppack to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Thomas, 1 run
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Thomas, 2 runs
Gregory to Kesteven, leg bye
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Thomas, 1 run
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Thomas, 1 run
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 2 wides
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Thomas, 1 run
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Thomas, 0 runs
Gregory to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Monaghan to Kesteven, 2 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Threlkeld, bye
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Kesteven, wide
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Gregory to Threlkeld, 0 runs
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Threlkeld, 1 run
Gregory to Kesteven, 1 run
Gregory to Kesteven, appeal
Gregory to Threlkeld, 1 run
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to Threlkeld, 0 runs
Coppack to Kesteven, leg bye
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to Threlkeld, 0 runs
Coppack to Threlkeld, 0 runs
Luus to Threlkeld, 1 run
Luus to Threlkeld, 0 runs
Luus to Threlkeld, 0 runs
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to Threlkeld, 1 run
Luus to Threlkeld, 0 runs
Coppack to Kesteven, 4 runs
Coppack to Kesteven, appeal
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to Threlkeld, 0 runs
Coppack to Threlkeld, 0 runs
Coppack to Threlkeld, 0 runs
Luus to Kesteven, 0 runs
Luus to Kesteven, 0 runs
Luus to Kesteven, 0 runs
Luus to Kesteven, 0 runs
Luus to Threlkeld, 1 run
Luus to Threlkeld, 0 runs
Coppack to Kesteven, 4 runs
Coppack to Threlkeld, 1 run
Coppack to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)
Coppack to Kesteven, 1 run
Coppack to E Jones, 1 run
Coppack to E Jones, 0 runs
Luus to Kesteven, 0 runs
Luus to E Jones, 1 run
Luus to Kesteven, 1 run
Luus to E Jones, 1 run
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Chatterji to Kesteven, 0 runs
Chatterji to Kesteven, 4 runs
Chatterji to Kesteven, 4 runs
Chatterji to Kesteven, 0 runs
Chatterji to Kesteven, 0 runs
Chatterji to E Jones, 1 run
Chatterji to E Jones, wide
Chatterji to E Jones, wide
Chatterji to E Jones, wide
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, wide
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to E Jones, 1 run
Monaghan to E Jones, 1 run
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 2 runs
Monaghan to Kesteven, 4 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, 0 runs
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to Kesteven, 1 run
Monaghan to Kesteven, 1 run
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Moore to Kesteven, 1 run
Moore to E Jones, 1 run
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Moore to E Jones, 2 runs
Moore to E Jones, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Kesteven, 0 runs
Monaghan to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)
Moore to Lamb, 1 run
Moore to Lamb, 0 runs
Moore to Lamb, 0 runs
Monaghan to E Jones, 0 runs
Monaghan to Lamb, 1 run
Monaghan to Lamb, 0 runs
Monaghan to Lamb, 2 runs
Monaghan to Lamb, 5 wides
Monaghan to Lamb, 0 runs
Monaghan to E Jones, 1 run
Moore to Lamb, 0 runs
Moore to Lamb, wide
Moore to E Jones, 1 run
Moore to Lamb, 1 run
Moore to Lamb, 0 runs
Moore to Lamb, 2 runs
Moore to Lamb, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, wide
Coppack to Lamb, 1 run
Coppack to Lamb, 0 runs
Coppack to Lamb, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 2 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to Lamb, 3 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 2 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 1 run
Luus to Lamb, 1 run
Luus to Lamb, 0 runs
Luus to Lamb, 0 runs
Luus to E Jones, 1 run
Luus to Lamb, 1 run
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to Lamb, 1 run
Coppack to Lamb, 0 runs
Coppack to Lamb, 0 runs
Coppack to Lamb, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to Lamb, 1 run
Luus to Lamb, 0 runs
Luus to Lamb, 0 runs
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to Lamb, 1 run
Coppack to Lamb, wide
Coppack to E Jones, 1 run
Coppack to Lamb, 1 run
Coppack to Lamb, 0 runs
Coppack to E Jones, 1 run
Luus to E Jones, 1 run
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to E Jones, 0 runs
Luus to Lamb, 1 run
Coppack to E Jones, 0 runs
Coppack to Lamb, 3 runs
Coppack to Lamb, 0 runs
Coppack to Lamb, 0 runs
Coppack to Lamb, 4 runs
Coppack to Lamb, wide
Coppack to E Jones, 1 run