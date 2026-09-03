Highlights Lancashire Thunder vs Surrey List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

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LAT
LAT

234

SUR
SUR
0.3
.

Cross to King, 0 runs

0.2
.

Cross to King, 0 runs

0.1
.

Cross to King, 0 runs

49.6
W

Moore to Norris, appeal, wicket (bowled - Norris)

49.5
.

Moore to Norris, 0 runs

49.4
W

Moore to Brinsden, appeal, wicket (stumped - Brinsden)

49.3
1

Moore to Cross, 1 run

49.2
2

Moore to Cross, 2 runs

49.1
.

Moore to Cross, 0 runs

48.6
.

Monaghan to Brinsden, 0 runs

48.5
1

Monaghan to Cross, 1 run

48.4
3

Monaghan to Brinsden, 3 runs

48.3
W

Monaghan to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)

48.2
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

48.1
1

Monaghan to Cross, 1 run

47.6
.

Moore to Kesteven, 0 runs

47.5
3

Moore to Cross, 3 byes

47.4
2

Moore to Cross, 2 runs

47.3
.

Moore to Cross, 0 runs

47.3
1

Moore to Cross, wide

47.2
.

Moore to Cross, 0 runs

47.1
.

Moore to Cross, 0 runs

46.6
1

Gregory to Cross, 1 run

46.5
1

Gregory to Kesteven, 1 run

46.4
1

Gregory to Cross, 1 run

46.3
2

Gregory to Cross, 2 runs

46.3
3

Gregory to Cross, 3 wides

46.2
.

Gregory to Cross, 0 runs

46.1
1

Gregory to Kesteven, 1 run

45.6
4

Luus to Cross, 4 runs

45.5
.

Luus to Cross, appeal

45.4
4

Luus to Cross, 4 runs

45.3
1

Luus to Kesteven, 1 run

45.2
1

Luus to Cross, 1 run

45.1
1

Luus to Kesteven, 1 run

44.6
1

Gregory to Kesteven, 1 run

44.6
1

Gregory to Cross, wide

44.5
W

Gregory to FMK Morris, appeal, wicket (run out - FMK Morris)

44.4
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

44.3
1

Gregory to Kesteven, 1 run

44.2
1

Gregory to FMK Morris, 1 run

44.1
1

Gregory to Kesteven, 1 run

43.6
1

Luus to Kesteven, 1 run

43.5
2

Luus to Kesteven, 2 runs

43.4
1

Luus to FMK Morris, 1 run

43.3
1

Luus to Kesteven, 1 run

43.2
.

Luus to Kesteven, 0 runs

43.1
.

Luus to Kesteven, 0 runs

42.6
.

Gregory to FMK Morris, 0 runs

42.5
1

Gregory to Kesteven, 1 run

42.4
1

Gregory to FMK Morris, 1 run

42.3
1

Gregory to Kesteven, 1 run

42.2
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

42.1
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

41.6
1

Luus to Kesteven, 1 run

41.5
1

Luus to FMK Morris, 1 run

41.4
W

Luus to Seren Smale, appeal, wicket (bowled - Seren Smale)

41.3
.

Luus to Seren Smale, 0 runs

41.2
1

Luus to Kesteven, 1 run

41.1
1

Luus to Seren Smale, 1 run

40.6
1

Gregory to Seren Smale, 1 run

40.5
2

Gregory to Seren Smale, 2 runs

40.4
1

Gregory to Kesteven, 1 run

40.3
3

Gregory to Seren Smale, 3 runs

40.2
.

Gregory to Seren Smale, 0 runs

40.1
.

Gregory to Seren Smale, 0 runs

40.1
1

Gregory to Seren Smale, no ball

39.6
1

Moore to Seren Smale, 1 run

39.5
.

Moore to Seren Smale, 0 runs

39.4
1

Moore to Kesteven, 1 run

39.3
.

Moore to Kesteven, 0 runs

39.2
1

Moore to Seren Smale, 1 run

39.1
1

Moore to Kesteven, 1 run

38.6
.

Chatterji to Seren Smale, 0 runs

38.5
1

Chatterji to Kesteven, 1 run

38.4
1

Chatterji to Seren Smale, 1 run

38.3
1

Chatterji to Kesteven, 1 run

38.2
2

Chatterji to Kesteven, 2 runs

38.1
4

Chatterji to Kesteven, 4 runs

37.6
4

Moore to Seren Smale, 4 runs

37.5
.

Moore to Seren Smale, 0 runs

37.4
1

Moore to Kesteven, 1 run

37.3
2

Moore to Kesteven, 2 runs

37.2
2

Moore to Kesteven, 2 runs

37.1
.

Moore to Kesteven, 0 runs

36.6
1

Chatterji to Kesteven, 1 run

36.5
1

Chatterji to Seren Smale, 1 run

36.4
.

Chatterji to Seren Smale, 0 runs

36.3
.

Chatterji to Seren Smale, 0 runs

36.2
1

Chatterji to Kesteven, leg bye

36.1
1

Chatterji to Seren Smale, 1 run

35.6
1

Gregory to Seren Smale, 1 run

35.5
.

Gregory to Seren Smale, 0 runs

35.4
1

Gregory to Kesteven, 1 run

35.3
2

Gregory to Kesteven, 2 runs

35.2
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

35.1
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

34.6
1

Coppack to Kesteven, 1 run

34.5
1

Coppack to Seren Smale, 1 run

34.4
.

Coppack to Seren Smale, 0 runs

34.3
.

Coppack to Seren Smale, 0 runs

34.2
.

Coppack to Seren Smale, 0 runs

34.1
4

Coppack to Seren Smale, 4 runs

33.6
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

33.5
1

Gregory to Seren Smale, 1 run

33.4
W

Gregory to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

33.3
1

Gregory to Kesteven, 1 run

33.2
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

33.1
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

32.6
.

Coppack to Thomas, 0 runs

32.5
1

Coppack to Kesteven, 1 run

32.4
4

Coppack to Kesteven, 4 runs

32.3
3

Coppack to Thomas, 3 runs

32.2
.

Coppack to Thomas, 0 runs

32.1
1

Coppack to Kesteven, 1 run

31.6
1

Gregory to Kesteven, 1 run

31.5
1

Gregory to Thomas, 1 run

31.4
.

Gregory to Thomas, 0 runs

31.3
.

Gregory to Thomas, 0 runs

31.2
1

Gregory to Kesteven, 1 run

31.1
.

Gregory to Kesteven, 0 runs

30.6
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

30.5
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

30.4
1

Monaghan to Thomas, 1 run

30.3
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

30.2
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

30.1
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

29.6
.

Gregory to Thomas, 0 runs

29.5
1

Gregory to Kesteven, 1 run

29.4
1

Gregory to Thomas, 1 run

29.3
.

Gregory to Thomas, 0 runs

29.2
2

Gregory to Thomas, 2 runs

29.1
1

Gregory to Kesteven, leg bye

28.6
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

28.5
1

Monaghan to Thomas, 1 run

28.4
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

28.3
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

28.2
1

Monaghan to Thomas, 1 run

28.1
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

28.1
2

Monaghan to Kesteven, 2 wides

27.6
.

Gregory to Thomas, 0 runs

27.5
1

Gregory to Kesteven, 1 run

27.4
1

Gregory to Thomas, 1 run

27.3
.

Gregory to Thomas, 0 runs

27.2
.

Gregory to Thomas, 0 runs

27.1
W

Gregory to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

26.6
2

Monaghan to Kesteven, 2 runs

26.5
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

26.4
1

Monaghan to Threlkeld, bye

26.3
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

26.3
1

Monaghan to Kesteven, wide

26.2
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

26.1
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

25.6
.

Gregory to Threlkeld, 0 runs

25.5
1

Gregory to Kesteven, 1 run

25.4
1

Gregory to Threlkeld, 1 run

25.3
1

Gregory to Kesteven, 1 run

25.2
.

Gregory to Kesteven, appeal

25.1
1

Gregory to Threlkeld, 1 run

24.6
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

24.5
.

Coppack to Threlkeld, 0 runs

24.4
1

Coppack to Kesteven, leg bye

24.3
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

24.2
.

Coppack to Threlkeld, 0 runs

24.1
.

Coppack to Threlkeld, 0 runs

23.6
1

Luus to Threlkeld, 1 run

23.5
.

Luus to Threlkeld, 0 runs

23.4
.

Luus to Threlkeld, 0 runs

23.3
1

Luus to Kesteven, 1 run

23.2
1

Luus to Threlkeld, 1 run

23.1
.

Luus to Threlkeld, 0 runs

22.6
4

Coppack to Kesteven, 4 runs

22.5
.

Coppack to Kesteven, appeal

22.4
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

22.3
.

Coppack to Threlkeld, 0 runs

22.2
.

Coppack to Threlkeld, 0 runs

22.1
.

Coppack to Threlkeld, 0 runs

21.6
.

Luus to Kesteven, 0 runs

21.5
.

Luus to Kesteven, 0 runs

21.4
.

Luus to Kesteven, 0 runs

21.3
.

Luus to Kesteven, 0 runs

21.2
1

Luus to Threlkeld, 1 run

21.1
.

Luus to Threlkeld, 0 runs

20.6
4

Coppack to Kesteven, 4 runs

20.5
1

Coppack to Threlkeld, 1 run

20.4
W

Coppack to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)

20.3
1

Coppack to Kesteven, 1 run

20.2
1

Coppack to E Jones, 1 run

20.1
.

Coppack to E Jones, 0 runs

19.6
.

Luus to Kesteven, 0 runs

19.5
1

Luus to E Jones, 1 run

19.4
1

Luus to Kesteven, 1 run

19.3
1

Luus to E Jones, 1 run

19.2
.

Luus to E Jones, 0 runs

19.1
.

Luus to E Jones, 0 runs

18.6
.

Chatterji to Kesteven, 0 runs

18.5
4

Chatterji to Kesteven, 4 runs

18.4
4

Chatterji to Kesteven, 4 runs

18.3
.

Chatterji to Kesteven, 0 runs

18.2
.

Chatterji to Kesteven, 0 runs

18.1
1

Chatterji to E Jones, 1 run

18.1
1

Chatterji to E Jones, wide

18.1
1

Chatterji to E Jones, wide

18.1
1

Chatterji to E Jones, wide

17.6
.

Moore to Kesteven, 0 runs

17.5
.

Moore to Kesteven, 0 runs

17.4
.

Moore to Kesteven, 0 runs

17.3
.

Moore to Kesteven, 0 runs

17.3
1

Moore to Kesteven, wide

17.2
.

Moore to Kesteven, 0 runs

17.1
1

Moore to E Jones, 1 run

16.6
1

Monaghan to E Jones, 1 run

16.5
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

16.4
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

16.3
2

Monaghan to Kesteven, 2 runs

16.2
4

Monaghan to Kesteven, 4 runs

16.1
1

Monaghan to E Jones, 1 run

15.6
.

Moore to Kesteven, 0 runs

15.5
.

Moore to Kesteven, 0 runs

15.4
.

Moore to Kesteven, 0 runs

15.3
1

Moore to E Jones, 1 run

15.2
.

Moore to E Jones, 0 runs

15.1
1

Moore to Kesteven, 1 run

14.6
1

Monaghan to Kesteven, 1 run

14.5
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

14.4
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

14.3
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

14.2
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

14.1
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

13.6
1

Moore to Kesteven, 1 run

13.5
1

Moore to E Jones, 1 run

13.4
.

Moore to E Jones, 0 runs

13.3
.

Moore to E Jones, 0 runs

13.2
2

Moore to E Jones, 2 runs

13.1
.

Moore to E Jones, 0 runs

12.6
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

12.5
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

12.4
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

12.3
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

12.2
.

Monaghan to Kesteven, 0 runs

12.1
W

Monaghan to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)

11.6
1

Moore to Lamb, 1 run

11.5
.

Moore to Lamb, 0 runs

11.4
.

Moore to Lamb, 0 runs

10.6
.

Monaghan to E Jones, 0 runs

10.5
1

Monaghan to Lamb, 1 run

10.4
.

Monaghan to Lamb, 0 runs

10.3
2

Monaghan to Lamb, 2 runs

10.3
5

Monaghan to Lamb, 5 wides

10.2
.

Monaghan to Lamb, 0 runs

10.1
1

Monaghan to E Jones, 1 run

9.6
.

Moore to Lamb, 0 runs

9.6
1

Moore to Lamb, wide

9.5
1

Moore to E Jones, 1 run

9.4
1

Moore to Lamb, 1 run

9.3
.

Moore to Lamb, 0 runs

9.2
2

Moore to Lamb, 2 runs

9.1
.

Moore to Lamb, 0 runs

8.6
.

Coppack to E Jones, 0 runs

8.5
.

Coppack to E Jones, 0 runs

8.4
.

Coppack to E Jones, 0 runs

8.4
1

Coppack to E Jones, wide

8.3
1

Coppack to Lamb, 1 run

8.2
.

Coppack to Lamb, 0 runs

8.1
.

Coppack to Lamb, 0 runs

7.6
.

Luus to E Jones, 0 runs

7.5
2

Luus to E Jones, 2 runs

7.4
.

Luus to E Jones, 0 runs

7.3
.

Luus to E Jones, 0 runs

7.2
.

Luus to E Jones, 0 runs

7.1
3

Luus to Lamb, 3 runs

6.6
.

Coppack to E Jones, 0 runs

6.5
.

Coppack to E Jones, 0 runs

6.4
2

Coppack to E Jones, 2 runs

6.3
.

Coppack to E Jones, 0 runs

6.2
.

Coppack to E Jones, 0 runs

6.1
.

Coppack to E Jones, 0 runs

5.6
1

Luus to E Jones, 1 run

5.5
1

Luus to Lamb, 1 run

5.4
.

Luus to Lamb, 0 runs

5.3
.

Luus to Lamb, 0 runs

5.2
1

Luus to E Jones, 1 run

5.1
1

Luus to Lamb, 1 run

4.6
.

Coppack to E Jones, 0 runs

4.5
.

Coppack to E Jones, 0 runs

4.4
1

Coppack to Lamb, 1 run

4.3
.

Coppack to Lamb, 0 runs

4.2
.

Coppack to Lamb, 0 runs

4.1
.

Coppack to Lamb, 0 runs

3.6
.

Luus to E Jones, 0 runs

3.5
.

Luus to E Jones, 0 runs

3.4
.

Luus to E Jones, 0 runs

3.3
1

Luus to Lamb, 1 run

3.2
.

Luus to Lamb, 0 runs

3.1
.

Luus to Lamb, 0 runs

2.6
.

Coppack to E Jones, 0 runs

2.5
1

Coppack to Lamb, 1 run

2.5
1

Coppack to Lamb, wide

2.4
1

Coppack to E Jones, 1 run

2.3
1

Coppack to Lamb, 1 run

2.2
.

Coppack to Lamb, 0 runs

2.1
1

Coppack to E Jones, 1 run

1.6
1

Luus to E Jones, 1 run

1.5
.

Luus to E Jones, 0 runs

1.4
.

Luus to E Jones, 0 runs

1.3
.

Luus to E Jones, 0 runs

1.2
.

Luus to E Jones, 0 runs

1.1
1

Luus to Lamb, 1 run

0.6
.

Coppack to E Jones, 0 runs

0.5
3

Coppack to Lamb, 3 runs

0.4
.

Coppack to Lamb, 0 runs

0.3
.

Coppack to Lamb, 0 runs

0.2
4

Coppack to Lamb, 4 runs

0.2
1

Coppack to Lamb, wide

0.1
1

Coppack to E Jones, 1 run