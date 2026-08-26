Highlights Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

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SOM
SOM
DUR
DUR

(25 ov.) 110/5

24.6
.

Dean to Thompson, 0 runs

24.5
.

Dean to Thompson, 0 runs

24.4
1

Dean to Marlow, 1 run

24.3
.

Dean to Marlow, 0 runs

24.2
.

Dean to Marlow, 0 runs

24.1
1

Dean to Thompson, 1 run

23.6
1

Harris to Thompson, 1 run

23.5
.

Harris to Thompson, 0 runs

23.4
1

Harris to Marlow, 1 run

23.3
4

Harris to Marlow, 4 runs

23.2
4

Harris to Marlow, 4 runs

23.1
.

Harris to Marlow, 0 runs

22.6
.

Dean to Thompson, 0 runs

22.5
1

Dean to Marlow, 1 run

22.4
.

Dean to Marlow, 0 runs

22.3
.

Dean to Marlow, 0 runs

22.2
1

Dean to Thompson, 1 run

22.1
.

Dean to Thompson, 0 runs

21.6
1

Harris to Thompson, leg bye

21.5
.

Harris to Thompson, 0 runs

21.4
W

Harris to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

21.3
2

Harris to Heath, 2 runs

21.2
.

Harris to Heath, 0 runs

21.1
2

Harris to Heath, 2 runs

20.6
.

Dean to Marlow, 0 runs

20.5
.

Dean to Marlow, 0 runs

20.4
.

Dean to Marlow, 0 runs

20.3
.

Dean to Marlow, 0 runs

20.2
.

Dean to Marlow, 0 runs

20.1
.

Dean to Marlow, 0 runs

19.6
1

Harris to Marlow, 1 run

19.5
4

Harris to Marlow, 4 runs

19.4
.

Harris to Marlow, 0 runs

19.3
.

Harris to Marlow, 0 runs

19.2
.

Harris to Marlow, 0 runs

19.1
.

Harris to Marlow, 0 runs

18.6
.

Gibson to Heath, 0 runs

18.5
1

Gibson to Marlow, leg bye

18.4
1

Gibson to Heath, 1 run

18.3
.

Gibson to Heath, 0 runs

18.2
2

Gibson to Heath, 2 runs

18.1
4

Gibson to Heath, 4 runs

17.6
1

Skelton to Heath, 1 run

17.5
.

Skelton to Heath, 0 runs

17.4
.

Skelton to Heath, 0 runs

17.3
1

Skelton to Marlow, 1 run

17.2
.

Skelton to Marlow, 0 runs

17.1
1

Skelton to Heath, 1 run

16.6
1

Gibson to Heath, 1 run

16.5
1

Gibson to Marlow, 1 run

16.4
.

Gibson to Marlow, 0 runs

16.3
1

Gibson to Heath, 1 run

16.2
.

Gibson to Heath, 0 runs

16.1
1

Gibson to Marlow, 1 run

15.6
1

Skelton to Marlow, 1 run

15.5
1

Skelton to Heath, 1 run

15.4
W

Skelton to Collins, appeal, wicket (caught - Collins)

15.3
.

Skelton to Collins, 0 runs

15.2
.

Skelton to Collins, 0 runs

15.1
2

Collins plays a defensive stroke for two runs.

14.6
4

Gibson to Marlow, 4 runs

14.5
1

Gibson to Collins, 1 run

14.4
1

Gibson to Marlow, 1 run

14.3
.

Gibson to Marlow, 0 runs

14.2
.

Gibson to Marlow, 0 runs

14.1
.

Gibson to Marlow, 0 runs

13.6
.

0 runs

13.5
.

0 runs

13.4
.

0 runs

13.3
.

0 runs

13.3
1

wide

13.2
1

Marlow defends for a single run.

13.1
.

0 runs

12.6
.

Gibson to Collins, 0 runs

12.5
1

Gibson to Marlow, 1 run

12.4
.

Gibson to Marlow, 0 runs

12.3
.

Gibson to Marlow, 0 runs

12.2
.

Gibson to Marlow, 0 runs

12.1
1

Gibson to Collins, 1 run

11.6
.

Dean to Marlow, 0 runs

11.5
.

Dean to Marlow, 0 runs

11.4
.

Dean to Marlow, 0 runs

11.3
.

Dean to Marlow, 0 runs

11.2
.

Dean to Marlow, 0 runs

11.1
.

Dean to Marlow, 0 runs

10.6
1

Gibson to Marlow, 1 run

10.5
.

Gibson to Marlow, 0 runs

10.4
.

Gibson to Marlow, 0 runs

10.3
.

Gibson to Marlow, 0 runs

10.2
1

Gibson to Collins, 1 run

10.1
1

Gibson to Marlow, 1 run

9.6
1

Dean to Marlow, 1 run

9.5
.

Dean to Marlow, 0 runs

9.4
.

Dean to Marlow, 0 runs

9.3
4

Dean to Marlow, 4 runs

9.2
.

Dean to Marlow, 0 runs

9.1
.

Dean to Marlow, 0 runs

8.6
.

Anderson to Collins, 0 runs

8.5
4

Anderson to Collins, 4 runs

8.4
.

Anderson to Collins, 0 runs

8.3
4

Anderson to Collins, 4 runs

8.2
4

Anderson to Collins, 4 runs

8.1
.

Anderson to Collins, 0 runs

7.6
.

Dean to Marlow, 0 runs

7.5
.

Dean to Marlow, 0 runs

7.4
4

Dean to Marlow, 4 runs

7.3
.

Dean to Marlow, 0 runs

7.2
.

Dean to Marlow, 0 runs

7.1
.

Dean to Marlow, 0 runs

6.6
W

Anderson to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)

6.5
.

Anderson to Villiers, 0 runs

6.4
4

Anderson to Villiers, 4 runs

6.3
.

Anderson to Villiers, 0 runs

6.2
.

Anderson to Villiers, 0 runs

6.1
.

Anderson to Villiers, 0 runs

5.6
.

Griffiths to Marlow, 0 runs

5.5
.

Griffiths to Marlow, 0 runs

5.4
.

Griffiths to Marlow, 0 runs

5.3
1

Griffiths to Villiers, 1 run

5.2
3

Griffiths to Marlow, 3 runs

5.1
1

Griffiths to Villiers, 1 run

4.6
.

Anderson to Marlow, 0 runs

4.5
.

Anderson to Marlow, 0 runs

4.4
.

Anderson to Marlow, 0 runs

4.3
.

Anderson to Marlow, 0 runs

4.2
.

Anderson to Marlow, 0 runs

4.1
4

Anderson to Marlow, 4 runs

3.6
4

Griffiths to Villiers, 4 runs

3.5
.

Griffiths to Villiers, 0 runs

3.4
.

Griffiths to Villiers, 0 runs

3.3
.

Griffiths to Villiers, 0 runs

3.2
3

Griffiths to Marlow, 3 runs

3.1
.

Griffiths to Marlow, 0 runs

2.6
.

Anderson to Villiers, 0 runs

2.5
4

Anderson to Villiers, 4 runs

2.4
.

Anderson to Villiers, 0 runs

2.3
W

Anderson to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

2.2
.

Anderson to Armitage, 0 runs

2.1
.

Anderson to Armitage, 0 runs

1.6
.

Griffiths to Marlow, 0 runs

1.5
1

Griffiths to Armitage, 1 run

1.4
4

Griffiths to Armitage, 4 runs

1.3
.

Griffiths to Armitage, 0 runs

1.2
.

Griffiths to Armitage, 0 runs

1.1
.

Griffiths to Armitage, 0 runs

1.1
1

Griffiths to Armitage, wide

1.1
1

Griffiths to Armitage, wide

0.6
.

Anderson to Marlow, 0 runs

0.5
.

Anderson to Marlow, 0 runs

0.4
.

Anderson to Marlow, 0 runs

0.3
1

Anderson to Armitage, 1 run

0.2
W

Anderson to Rogers, appeal, wicket (bowled - Rogers)

0.2
1

Anderson to Rogers, wide

0.1
.

0 runs