Highlights Somerset vs Durham List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Dean to Thompson, 0 runs
Dean to Thompson, 0 runs
Dean to Marlow, 1 run
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Thompson, 1 run
Harris to Thompson, 1 run
Harris to Thompson, 0 runs
Harris to Marlow, 1 run
Harris to Marlow, 4 runs
Harris to Marlow, 4 runs
Harris to Marlow, 0 runs
Dean to Thompson, 0 runs
Dean to Marlow, 1 run
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Thompson, 1 run
Dean to Thompson, 0 runs
Harris to Thompson, leg bye
Harris to Thompson, 0 runs
Harris to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Harris to Heath, 2 runs
Harris to Heath, 0 runs
Harris to Heath, 2 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Harris to Marlow, 1 run
Harris to Marlow, 4 runs
Harris to Marlow, 0 runs
Harris to Marlow, 0 runs
Harris to Marlow, 0 runs
Harris to Marlow, 0 runs
Gibson to Heath, 0 runs
Gibson to Marlow, leg bye
Gibson to Heath, 1 run
Gibson to Heath, 0 runs
Gibson to Heath, 2 runs
Gibson to Heath, 4 runs
Skelton to Heath, 1 run
Skelton to Heath, 0 runs
Skelton to Heath, 0 runs
Skelton to Marlow, 1 run
Skelton to Marlow, 0 runs
Skelton to Heath, 1 run
Gibson to Heath, 1 run
Gibson to Marlow, 1 run
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Heath, 1 run
Gibson to Heath, 0 runs
Gibson to Marlow, 1 run
Skelton to Marlow, 1 run
Skelton to Heath, 1 run
Skelton to Collins, appeal, wicket (caught - Collins)
Skelton to Collins, 0 runs
Skelton to Collins, 0 runs
Collins plays a defensive stroke for two runs.
Gibson to Marlow, 4 runs
Gibson to Collins, 1 run
Gibson to Marlow, 1 run
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
wide
Marlow defends for a single run.
0 runs
Gibson to Collins, 0 runs
Gibson to Marlow, 1 run
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Collins, 1 run
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 1 run
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Marlow, 0 runs
Gibson to Collins, 1 run
Gibson to Marlow, 1 run
Dean to Marlow, 1 run
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 4 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Anderson to Collins, 0 runs
Anderson to Collins, 4 runs
Anderson to Collins, 0 runs
Anderson to Collins, 4 runs
Anderson to Collins, 4 runs
Anderson to Collins, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 4 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Dean to Marlow, 0 runs
Anderson to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)
Anderson to Villiers, 0 runs
Anderson to Villiers, 4 runs
Anderson to Villiers, 0 runs
Anderson to Villiers, 0 runs
Anderson to Villiers, 0 runs
Griffiths to Marlow, 0 runs
Griffiths to Marlow, 0 runs
Griffiths to Marlow, 0 runs
Griffiths to Villiers, 1 run
Griffiths to Marlow, 3 runs
Griffiths to Villiers, 1 run
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 4 runs
Griffiths to Villiers, 4 runs
Griffiths to Villiers, 0 runs
Griffiths to Villiers, 0 runs
Griffiths to Villiers, 0 runs
Griffiths to Marlow, 3 runs
Griffiths to Marlow, 0 runs
Anderson to Villiers, 0 runs
Anderson to Villiers, 4 runs
Anderson to Villiers, 0 runs
Anderson to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)
Anderson to Armitage, 0 runs
Anderson to Armitage, 0 runs
Griffiths to Marlow, 0 runs
Griffiths to Armitage, 1 run
Griffiths to Armitage, 4 runs
Griffiths to Armitage, 0 runs
Griffiths to Armitage, 0 runs
Griffiths to Armitage, 0 runs
Griffiths to Armitage, wide
Griffiths to Armitage, wide
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Marlow, 0 runs
Anderson to Armitage, 1 run
Anderson to Rogers, appeal, wicket (bowled - Rogers)
Anderson to Rogers, wide
0 runs