Highlights Somerset vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 09.09.2026
Westley to Seren Smale, 1 run
Westley to Seren Smale, 0 runs
Westley to FMK Morris, 1 run
Westley to FMK Morris, 4 runs
Westley to FMK Morris, 0 runs
Westley to FMK Morris, 0 runs
Skelton to Seren Smale, 0 runs
Skelton to FMK Morris, 1 run
Skelton to Seren Smale, 1 run
Skelton to FMK Morris, 1 run
Skelton to FMK Morris, 0 runs
Skelton to Seren Smale, 1 run
Westley to FMK Morris, 0 runs
Westley to Seren Smale, 1 run
Westley to Seren Smale, 0 runs
Westley to Seren Smale, 0 runs
Westley to FMK Morris, 1 run
Westley to FMK Morris, 0 runs
Harris to Seren Smale, 0 runs
Harris to Seren Smale, 0 runs
Harris to FMK Morris, 1 run
Harris to FMK Morris, 0 runs
Harris to FMK Morris, 0 runs
Harris to FMK Morris, 0 runs
Westley to Seren Smale, 2 runs
Westley to FMK Morris, 1 run
Westley to FMK Morris, 0 runs
Westley to FMK Morris, 0 runs
Westley to FMK Morris, 0 runs
Westley to Seren Smale, 1 run
Harris to FMK Morris, 0 runs
Harris to FMK Morris, 0 runs
Harris to FMK Morris, 0 runs
Harris to Seren Smale, 1 run
Harris to Seren Smale, 0 runs
Harris to Seren Smale, 2 runs
Skelton to FMK Morris, 0 runs
Skelton to Seren Smale, 1 run
Skelton to Seren Smale, 0 runs
Skelton to FMK Morris, 1 run
Skelton to Seren Smale, appeal, wicket (run out - Threlkeld)
Skelton to Seren Smale, 0 runs
Harris to Threlkeld, 0 runs
Harris to Threlkeld, 0 runs
Harris to Threlkeld, 0 runs
Harris to Seren Smale, 1 run
Harris to Threlkeld, 1 run
Harris to Seren Smale, 1 run
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 2 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Harris to Seren Smale, 0 runs
Harris to Seren Smale, 0 runs
Harris to Threlkeld, 1 run
Harris to Seren Smale, 1 run
Harris to Threlkeld, 1 run
Harris to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Seren Smale, 0 runs
Skelton to Seren Smale, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 1 run
Skelton to Seren Smale, 1 run
Skelton to Seren Smale, 0 runs
Threlkeld plays a defensive stroke for a single run.
Harris to Seren Smale, 0 runs
Harris to Lewis, appeal, wicket (caught - Lewis)
Harris to Lewis, 4 runs
Harris to Threlkeld, 1 run
Harris to Threlkeld, 0 runs
Harris to Lewis, 1 run
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 4 runs
Skelton to Threlkeld, 4 runs
Skelton to Lewis, 1 run
Skelton to Threlkeld, 1 run
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Harris to Lewis, 0 runs
Harris to Lewis, 0 runs
Harris to Lewis, 0 runs
Harris to Lewis, 0 runs
Harris to Lewis, 0 runs
Harris to Lewis, 0 runs
Westley to Threlkeld, 0 runs
Westley to Threlkeld, 0 runs
Westley to Lewis, 1 run
Westley to Threlkeld, 1 run
Westley to Threlkeld, 0 runs
Lewis defends for one run.
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Threlkeld, 2 runs
Skelton to Threlkeld, 0 runs
Skelton to Kesteven, wicket (caught - Kesteven)
Anderson to Kesteven, 3 runs
Anderson to Lewis, 1 run
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, 4 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, wide
Griffiths to Lewis, 1 run
Griffiths to Lewis, 0 runs
Griffiths to Lewis, 4 runs
Griffiths to Lewis, 0 runs
Griffiths to Lewis, 0 runs
Griffiths to Lewis, 0 runs
Anderson to Kesteven, 0 runs
Anderson to Kesteven, 0 runs
Lewis plays a defensive stroke for 1 leg bye.
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, 4 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Griffiths to Kesteven, 0 runs
Griffiths to Kesteven, 0 runs
Griffiths to E Jones, wicket (lbw - E Jones)
Griffiths to E Jones, 0 runs
Griffiths to E Jones, 0 runs
Griffiths to E Jones, 0 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to E Jones, 1 run
Anderson to E Jones, 0 runs
Anderson to E Jones, 0 runs
Anderson to Lewis, 1 run
Anderson to E Jones, 1 run
Griffiths to Lewis, 0 runs
Griffiths to Lewis, 0 runs
Griffiths to Lewis, 4 runs
Griffiths to Lewis, 4 runs
Griffiths to Lewis, 4 runs
Griffiths to Lewis, 0 runs
Anderson to E Jones, 0 runs
Anderson to E Jones, 2 runs
Anderson to E Jones, 0 runs
Anderson to Lewis, 1 run
Griffiths to E Jones, 4 runs
Griffiths to E Jones, 0 runs
Griffiths to E Jones, 0 runs
Griffiths to E Jones, 0 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to Lewis, 0 runs
Anderson to E Jones, 1 run
Anderson to E Jones, 0 runs