Highlights Somerset vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 09.09.2026

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List a

SOM
SOM
LAT
LAT

(0 ov.) 107/4

24.6
1

Westley to Seren Smale, 1 run

24.5
.

Westley to Seren Smale, 0 runs

24.4
1

Westley to FMK Morris, 1 run

24.3
4

Westley to FMK Morris, 4 runs

24.2
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

24.1
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

23.6
.

Skelton to Seren Smale, 0 runs

23.5
1

Skelton to FMK Morris, 1 run

23.4
1

Skelton to Seren Smale, 1 run

23.3
1

Skelton to FMK Morris, 1 run

23.2
.

Skelton to FMK Morris, 0 runs

23.1
1

Skelton to Seren Smale, 1 run

22.6
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

22.5
1

Westley to Seren Smale, 1 run

22.4
.

Westley to Seren Smale, 0 runs

22.3
.

Westley to Seren Smale, 0 runs

22.2
1

Westley to FMK Morris, 1 run

22.1
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

21.6
.

Harris to Seren Smale, 0 runs

21.5
.

Harris to Seren Smale, 0 runs

21.4
1

Harris to FMK Morris, 1 run

21.3
.

Harris to FMK Morris, 0 runs

21.2
.

Harris to FMK Morris, 0 runs

21.1
.

Harris to FMK Morris, 0 runs

20.6
2

Westley to Seren Smale, 2 runs

20.5
1

Westley to FMK Morris, 1 run

20.4
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

20.3
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

20.2
.

Westley to FMK Morris, 0 runs

20.1
1

Westley to Seren Smale, 1 run

19.6
.

Harris to FMK Morris, 0 runs

19.5
.

Harris to FMK Morris, 0 runs

19.4
.

Harris to FMK Morris, 0 runs

19.3
1

Harris to Seren Smale, 1 run

19.2
.

Harris to Seren Smale, 0 runs

19.1
2

Harris to Seren Smale, 2 runs

18.6
.

Skelton to FMK Morris, 0 runs

18.5
1

Skelton to Seren Smale, 1 run

18.4
.

Skelton to Seren Smale, 0 runs

18.3
1

Skelton to FMK Morris, 1 run

18.2
W

Skelton to Seren Smale, appeal, wicket (run out - Threlkeld)

18.1
.

Skelton to Seren Smale, 0 runs

17.6
.

Harris to Threlkeld, 0 runs

17.5
.

Harris to Threlkeld, 0 runs

17.4
.

Harris to Threlkeld, 0 runs

17.3
1

Harris to Seren Smale, 1 run

17.2
1

Harris to Threlkeld, 1 run

17.1
1

Harris to Seren Smale, 1 run

16.6
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

16.5
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

16.4
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

16.3
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

16.2
2

Skelton to Threlkeld, 2 runs

16.1
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

15.6
.

Harris to Seren Smale, 0 runs

15.5
.

Harris to Seren Smale, 0 runs

15.4
1

Harris to Threlkeld, 1 run

15.3
1

Harris to Seren Smale, 1 run

15.2
1

Harris to Threlkeld, 1 run

15.1
.

Harris to Threlkeld, 0 runs

14.6
.

Skelton to Seren Smale, 0 runs

14.5
.

Skelton to Seren Smale, 0 runs

14.4
1

Skelton to Threlkeld, 1 run

14.3
1

Skelton to Seren Smale, 1 run

14.2
.

Skelton to Seren Smale, 0 runs

14.1
1

Threlkeld plays a defensive stroke for a single run.

13.6
.

Harris to Seren Smale, 0 runs

13.5
W

Harris to Lewis, appeal, wicket (caught - Lewis)

13.4
4

Harris to Lewis, 4 runs

13.3
1

Harris to Threlkeld, 1 run

13.2
.

Harris to Threlkeld, 0 runs

13.1
1

Harris to Lewis, 1 run

12.6
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

12.5
4

Skelton to Threlkeld, 4 runs

12.4
4

Skelton to Threlkeld, 4 runs

12.3
1

Skelton to Lewis, 1 run

12.2
1

Skelton to Threlkeld, 1 run

12.1
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

11.6
.

Harris to Lewis, 0 runs

11.5
.

Harris to Lewis, 0 runs

11.4
.

Harris to Lewis, 0 runs

11.3
.

Harris to Lewis, 0 runs

11.2
.

Harris to Lewis, 0 runs

11.1
.

Harris to Lewis, 0 runs

10.6
.

Westley to Threlkeld, 0 runs

10.5
.

Westley to Threlkeld, 0 runs

10.4
1

Westley to Lewis, 1 run

10.3
1

Westley to Threlkeld, 1 run

10.2
.

Westley to Threlkeld, 0 runs

10.1
1

Lewis defends for one run.

9.6
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

9.5
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

9.4
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

9.3
2

Skelton to Threlkeld, 2 runs

9.2
.

Skelton to Threlkeld, 0 runs

9.1
W

Skelton to Kesteven, wicket (caught - Kesteven)

8.6
3

Anderson to Kesteven, 3 runs

8.5
1

Anderson to Lewis, 1 run

8.4
.

Anderson to Lewis, 0 runs

8.3
.

Anderson to Lewis, 0 runs

8.2
4

Anderson to Lewis, 4 runs

8.1
.

Anderson to Lewis, 0 runs

8.1
1

Anderson to Lewis, wide

7.6
1

Griffiths to Lewis, 1 run

7.5
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

7.4
4

Griffiths to Lewis, 4 runs

7.3
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

7.2
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

7.1
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

6.6
.

Anderson to Kesteven, 0 runs

6.5
.

Anderson to Kesteven, 0 runs

6.4
1lb

Lewis plays a defensive stroke for 1 leg bye.

6.3
.

Anderson to Lewis, 0 runs

6.2
4

Anderson to Lewis, 4 runs

6.1
.

Anderson to Lewis, 0 runs

5.6
.

Griffiths to Kesteven, 0 runs

5.5
.

Griffiths to Kesteven, 0 runs

5.4
W

Griffiths to E Jones, wicket (lbw - E Jones)

5.3
.

Griffiths to E Jones, 0 runs

5.2
.

Griffiths to E Jones, 0 runs

5.1
.

Griffiths to E Jones, 0 runs

4.6
.

Anderson to Lewis, 0 runs

4.5
1

Anderson to E Jones, 1 run

4.4
.

Anderson to E Jones, 0 runs

4.3
.

Anderson to E Jones, 0 runs

4.2
1

Anderson to Lewis, 1 run

4.1
1

Anderson to E Jones, 1 run

3.6
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

3.5
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

3.4
4

Griffiths to Lewis, 4 runs

3.3
4

Griffiths to Lewis, 4 runs

3.2
4

Griffiths to Lewis, 4 runs

3.1
.

Griffiths to Lewis, 0 runs

2.6
.

Anderson to E Jones, 0 runs

2.5
2

Anderson to E Jones, 2 runs

2.4
.

Anderson to E Jones, 0 runs

2.3
1

Anderson to Lewis, 1 run

1.4
4

Griffiths to E Jones, 4 runs

1.3
.

Griffiths to E Jones, 0 runs

1.2
.

Griffiths to E Jones, 0 runs

1.1
.

Griffiths to E Jones, 0 runs

0.6
.

Anderson to Lewis, 0 runs

0.5
.

Anderson to Lewis, 0 runs

0.4
.

Anderson to Lewis, 0 runs

0.3
.

Anderson to Lewis, 0 runs

0.2
1

Anderson to E Jones, 1 run

0.1
.

Anderson to E Jones, 0 runs