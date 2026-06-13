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One-Day Cup, Women
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Surrey vs The Blaze
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H2h
H2h Surrey vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Jun 13, 2026
List a
09:30
AM
SUR
252
BLA
253
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Surrey vs The Blaze
May 04, 2026
List a, One-Day Cup, Women
The Blaze
166
Surrey
164
Sep 04, 2025
List a, One-Day Cup, Women
The Blaze
66
Surrey
Jul 11, 2025
T20, T20 Blast, Women
The Blaze
122
Surrey
132
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