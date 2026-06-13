Highlights Surrey vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

SUR
SUR

252

BLA
BLA

253

48.2
1

Gregory to Thanawala, 1 run

48.1
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

47.6
W

Davidson-Richards to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)

47.6
1

Davidson-Richards to Elwiss, wide

47.5
1

Davidson-Richards to Thanawala, 1 run

47.4
.

Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs

47.3
1

Davidson-Richards to Elwiss, 1 run

47.2
2

Davidson-Richards to Elwiss, 2 runs

47.1
.

Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs

46.6
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

46.5
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

46.4
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

46.4
1

Gregory to Thanawala, wide

46.3
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

46.2
1

Gregory to Elwiss, 1 run

46.2
1

Gregory to Elwiss, wide

46.1
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

45.6
.

Macdonald-Gay to Thanawala, 0 runs

45.5
2

Macdonald-Gay to Thanawala, 2 runs

45.4
.

Macdonald-Gay to Thanawala, 0 runs

45.3
4

Macdonald-Gay to Thanawala, 4 runs

45.2
.

Macdonald-Gay to Thanawala, 0 runs

45.1
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

44.6
1

Moore to Elwiss, 1 run

44.5
1

Moore to Thanawala, 1 run

44.4
.

Moore to Thanawala, 0 runs

44.3
4

Moore to Thanawala, 4 runs

44.2
.

Moore to Thanawala, 0 runs

44.1
4

Moore to Thanawala, 4 runs

43.6
1

Sidhu to Thanawala, 1 run

43.5
.

Sidhu to Thanawala, 0 runs

43.5
1

Sidhu to Elwiss, wide

43.4
.

0 runs

43.3
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

43.2
2

Sidhu to Elwiss, 2 runs

43.1
2

Sidhu to Elwiss, 2 runs

42.6
1

Moore to Elwiss, 1 run

42.5
.

Moore to Elwiss, 0 runs

42.4
.

Moore to Elwiss, 0 runs

42.3
2

Moore to Elwiss, 2 runs

42.2
1

Moore to Thanawala, 1 run

42.1
2

Moore to Thanawala, 2 runs

41.6
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

41.5
1

Sidhu to Thanawala, leg bye

41.4
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

41.3
1

Sidhu to Thanawala, 1 run

41.2
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

41.1
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

40.6
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

40.5
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

40.5
1

Gregory to Thanawala, wide

40.4
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

40.3
1

Gregory to Elwiss, 1 run

40.2
1

Gregory to Thanawala, 1 run

40.1
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

39.6
.

Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs

39.5
1

Davidson-Richards to Thanawala, 1 run

39.4
.

Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs

39.3
1

Davidson-Richards to Elwiss, 1 run

39.2
3

Davidson-Richards to Thanawala, 3 runs

39.1
.

Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs

38.6
1

Gregory to Thanawala, 1 run

38.5
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

38.4
1

Gregory to Elwiss, 1 run

38.3
1

Gregory to Thanawala, 1 run

38.2
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

38.1
1

Gregory to Elwiss, 1 run

37.6
.

Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs

37.5
.

Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs

37.4
1

Davidson-Richards to Elwiss, 1 run

37.3
1

Davidson-Richards to Thanawala, 1 run

37.2
W

Davidson-Richards to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

37.1
.

Davidson-Richards to Jones, 0 runs

36.6
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

36.5
1

Gregory to Jones, 1 run

36.4
1

Gregory to Elwiss, 1 run

36.3
1

Gregory to Jones, 1 run

36.2
.

Gregory to Jones, 0 runs

36.1
1

Gregory to Elwiss, 1 run

35.6
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

35.5
1

Macdonald-Gay to Jones, 1 run

35.4
.

Macdonald-Gay to Jones, 0 runs

35.3
.

Macdonald-Gay to Jones, 0 runs

35.2
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

35.2
1

Macdonald-Gay to Elwiss, wide

35.1
4

Macdonald-Gay to Elwiss, 4 runs

34.6
.

Gregory to Jones, 0 runs

34.5
1

Gregory to Elwiss, 1 run

34.4
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

34.3
2

Gregory to Elwiss, 2 runs

34.2
1

Gregory to Jones, 1 run

34.1
.

Gregory to Jones, 0 runs

33.6
1

Macdonald-Gay to Jones, 1 run

33.5
.

Macdonald-Gay to Jones, 0 runs

33.4
.

Macdonald-Gay to Jones, 0 runs

33.3
.

Macdonald-Gay to Jones, 0 runs

33.2
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

33.1
1

Macdonald-Gay to Jones, leg bye

32.6
1

Moore to Jones, 1 run

32.5
W

Moore to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

32.4
.

Moore to Kelly, 0 runs

32.3
1

Moore to Elwiss, 1 run

32.2
.

Moore to Elwiss, 0 runs

32.1
4

Moore to Elwiss, 4 runs

31.6
4

Sidhu to Kelly, 4 runs

31.5
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

31.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

31.3
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

31.2
4

Sidhu to Elwiss, 4 runs

31.1
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

30.6
1

Moore to Elwiss, 1 run

30.5
1

Moore to Kelly, 1 run

30.4
1

Moore to Elwiss, 1 run

30.3
.

Moore to Elwiss, 0 runs

30.2
2

Elwiss plays a defensive stroke for a couple of runs.

30.1
.

Moore to Kelly, 0 runs

29.6
.

0 runs

29.5
2

Sidhu to Kelly, 2 runs

29.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

29.3
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

29.2
1

Sidhu to Kelly, 1 run

29.1
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

28.6
1

Moore to Elwiss, 1 run

28.5
1

Moore to Kelly, 1 run

28.4
2

Moore to Kelly, 2 runs

28.3
1

Moore to Elwiss, 1 run

28.2
1

Moore to Kelly, 1 run

28.1
.

Moore to Kelly, 0 runs

27.6
1

Monaghan to Kelly, 1 run

27.5
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

27.4
4

Monaghan to Elwiss, 4 runs

27.3
1

Monaghan to Kelly, leg bye

27.2
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

27.1
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

26.6
1

Gregory to Kelly, 1 run

26.5
1

Gregory to Elwiss, 1 run

26.4
4

Gregory to Elwiss, 4 runs

26.3
1

Gregory to Kelly, 1 run

26.2
.

Gregory to Kelly, 0 runs

26.1
4

Gregory to Kelly, 4 runs

25.6
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

25.6
1

Monaghan to Elwiss, wide

25.5
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

25.4
1

Monaghan to Kelly, 1 run

25.4
1

Monaghan to Kelly, wide

25.4
1

Monaghan to Kelly, wide

25.4
1

Monaghan to Kelly, wide

25.4
1

Monaghan to Kelly, wide

25.3
1

Monaghan to Elwiss, 1 run

25.2
4

Monaghan to Elwiss, 4 runs

25.1
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

24.6
1

Gregory to Elwiss, 1 run

24.5
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

24.4
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

24.3
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

24.2
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

24.1
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

23.6
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

23.6
1

Macdonald-Gay to Kelly, wide

23.5
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

23.4
4

Macdonald-Gay to Elwiss, 4 runs

23.3
2

Macdonald-Gay to Elwiss, 2 runs

23.2
.

Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs

23.1
.

Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs

22.6
1

Gregory to Elwiss, 1 run

22.5
1

Gregory to Kelly, 1 run

22.5
1

Gregory to Kelly, wide

22.4
1

Gregory to Elwiss, 1 run

22.3
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

22.2
1

Gregory to Kelly, 1 run

22.1
1

Gregory to Elwiss, 1 run

21.6
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

21.5
1

Macdonald-Gay to Kelly, 1 run

21.4
1

Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run

21.3
.

Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs

21.2
.

Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs

21.1
.

Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs

20.6
1

Gregory to Elwiss, 1 run

20.5
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

20.4
1

Gregory to Kelly, 1 run

20.3
1

Gregory to Elwiss, 1 run

20.2
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

20.1
.

Gregory to Elwiss, 0 runs

19.6
2

Sidhu to Kelly, 2 runs

19.5
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

19.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

19.3
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

19.2
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

19.1
1

Sidhu to Kelly, 1 run

18.6
.

Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs

18.5
.

Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs

18.4
1

Davidson-Richards to Kelly, 1 run

18.3
2

Davidson-Richards to Kelly, 2 runs

18.2
.

Davidson-Richards to Kelly, 0 runs

18.1
.

Davidson-Richards to Kelly, 0 runs

18.1
1

Davidson-Richards to Kelly, wide

18.1
1

Davidson-Richards to Kelly, wide

17.6
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

17.5
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

17.4
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

17.3
1

Sidhu to Kelly, 1 run

17.2
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

17.1
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

16.6
1

Davidson-Richards to Elwiss, 1 run

16.5
1

Davidson-Richards to Kelly, 1 run

16.4
.

Davidson-Richards to Kelly, 0 runs

16.3
.

Davidson-Richards to Kelly, 0 runs

16.2
1

Davidson-Richards to Elwiss, 1 run

16.2
1

Davidson-Richards to Elwiss, wide

16.1
1

Davidson-Richards to Kelly, 1 run

15.6
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

15.5
1

Sidhu to Kelly, 1 run

15.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

15.3
1

Sidhu to Elwiss, 1 run

15.2
.

Sidhu to Elwiss, 0 runs

15.1
4

Sidhu to Elwiss, 4 runs

14.6
1

Moore to Elwiss, 1 run

14.5
1

Moore to Kelly, 1 run

14.4
.

Moore to Kelly, 0 runs

14.3
.

Moore to Kelly, 0 runs

14.2
4

Moore to Kelly, 4 runs

14.1
.

Moore to Kelly, 0 runs

13.6
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

13.5
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

13.5
1

Monaghan to Elwiss, wide

13.4
.

Monaghan to Elwiss, 0 runs

13.4
1

Monaghan to Elwiss, wide

13.4
1

Monaghan to Elwiss, wide

13.3
1

Monaghan to Kelly, 1 run

13.2
1

Elwiss defends for 1 run.

13.1
W

Monaghan to Knott, appeal, wicket (caught - Knott)

13.1
1

Monaghan to Knott, wide

12.6
.

Moore to Kelly, 0 runs

12.5
1

Moore to Knott, 1 run

12.4
.

Moore to Knott, 0 runs

12.3
6

Moore to Knott, 6 runs

12.2
.

Moore to Knott, 0 runs

12.1
1

Moore to Kelly, 1 run

11.6
.

Monaghan to Knott, 0 runs

11.5
1

Monaghan to Kelly, 1 run

11.5
1

Monaghan to Kelly, wide

11.4
1

Monaghan to Knott, 1 run

11.3
1

Monaghan to Kelly, 1 run

11.2
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

11.1
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

10.6
.

Moore to Knott, 0 runs

10.5
1

Moore to Kelly, 1 run

10.4
.

Moore to Kelly, 0 runs

10.3
.

Moore to Kelly, 0 runs

10.2
1

Moore to Knott, 1 run

10.1
1

Moore to Kelly, 1 run

9.6
1

Macdonald-Gay to Kelly, 1 run

9.5
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

9.4
1

Macdonald-Gay to Knott, 1 run

9.3
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

9.2
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

9.1
4

Macdonald-Gay to Knott, 4 runs

8.6
4

Monaghan to Kelly, 4 runs

8.5
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

8.4
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

8.3
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

8.2
1

Monaghan to Knott, 1 run

8.1
1

Monaghan to Kelly, 1 run

7.6
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

7.5
4

Macdonald-Gay to Knott, 4 runs

7.4
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

7.3
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

7.2
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

7.2
1

Macdonald-Gay to Knott, wide

7.1
1

Macdonald-Gay to Kelly, 1 run

6.6
4

Monaghan to Knott, 4 runs

6.5
1

Monaghan to Kelly, 1 run

6.4
.

Monaghan to Kelly, 0 runs

6.3
4

Monaghan to Kelly, 4 runs

6.2
1

Monaghan to Knott, 1 run

6.1
.

Monaghan to Knott, 0 runs

5.6
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

5.5
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

5.4
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

5.3
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

5.2
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

5.1
2

Macdonald-Gay to Kelly, 2 runs

4.6
1

Sidhu to Kelly, 1 run

4.5
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

4.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

4.3
1

Sidhu to Knott, 1 run

4.2
.

Sidhu to Knott, 0 runs

4.1
.

Sidhu to Knott, 0 runs

3.6
.

Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs

3.5
1

Macdonald-Gay to Knott, 1 run

3.4
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

3.3
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

3.2
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

3.1
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

2.6
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

2.5
4

Sidhu to Kelly, 4 runs

2.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

2.3
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

2.2
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

2.1
4

Sidhu to Kelly, 4 runs

1.6
.

Macdonald-Gay to Knott, 0 runs

1.5
W

Macdonald-Gay to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)

1.4
.

Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs

1.3
.

Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs

1.2
.

Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs

1.1
.

Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs

0.6
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

0.5
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

0.4
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

0.3
.

Sidhu to Kelly, 0 runs

0.2
1

Sidhu to Beaumont, 1 run

0.1
1

Sidhu to Kelly, 1 run

49.6
W

appeal, wicket (caught - Moore)

49.6
1

Ballinger to Moore, wide

49.5
1

Ballinger to Gregory, 1 run

49.4
1

Ballinger to Moore, 1 run

49.3
1lb

Gregory plays a defensive stroke for a leg bye.

49.2
W

Ballinger to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

49.1
1

Ballinger to Moore, 1 run

48.6
.

Charley Nicola Phillips to Harris, 0 runs

48.5
4

Charley Nicola Phillips to Harris, 4 runs

48.4
.

Charley Nicola Phillips to Harris, 0 runs

48.3
6

Charley Nicola Phillips to Harris, 6 runs

48.2
4

Charley Nicola Phillips to Harris, 4 runs

48.1
.

Charley Nicola Phillips to Harris, 0 runs

47.6
.

Ballinger to Moore, 0 runs

47.5
1

Ballinger to Harris, 1 run

47.4
3

Ballinger to Moore, 3 runs

47.3
.

Ballinger to Moore, 0 runs

47.2
W

Ballinger to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)

47.1
4

Ballinger to Spence, 4 runs

46.6
2

Charley Nicola Phillips to Harris, 2 runs

46.5
1

Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run

46.4
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

46.3
2

Spence plays a defensive stroke for 2 runs.

46.2
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

46.1
2

Charley Nicola Phillips to Spence, 2 runs

45.6
1

Elwiss to Spence, 1 run

45.5
.

Elwiss to Spence, 0 runs

45.4
.

Elwiss to Spence, 0 runs

45.3
4

Elwiss to Spence, 4 runs

45.2
4

Elwiss to Spence, 4 runs

45.1
4

Elwiss to Spence, 4 byes

44.6
1

Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run

44.5
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

44.4
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

44.3
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

44.2
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

44.1
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

43.6
6

Ballinger to Harris, 6 runs

43.5
1

Ballinger to Spence, 1 run

43.4
4

Ballinger to Spence, 4 runs

43.3
1

Ballinger to Harris, 1 run

43.2
.

Ballinger to Harris, 0 runs

43.1
.

Ballinger to Harris, 0 runs

42.6
1

Knott to Harris, 1 run

42.5
1

Knott to Spence, 1 run

42.4
4

Knott to Spence, 4 runs

42.3
.

Knott to Spence, 0 runs

42.2
1

Knott to Harris, 1 run

42.1
1

Knott to Spence, 1 run

41.6
.

Ballinger to Harris, 0 runs

41.5
1

Ballinger to Spence, 1 run

41.4
.

Ballinger to Spence, 0 runs

41.3
.

Ballinger to Spence, 0 runs

41.3
1

Ballinger to Spence, wide

41.2
.

Ballinger to Spence, 0 runs

41.1
.

Ballinger to Spence, 0 runs

40.6
.

Knott to Harris, 0 runs

40.5
.

Knott to Harris, 0 runs

40.4
W

Knott to Cranstone, appeal, wicket (stumped - Cranstone)

40.3
.

Knott to Cranstone, 0 runs

40.2
1

Knott to Spence, 1 run

40.1
1

Knott to Cranstone, 1 run

39.6
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

39.5
1

Charley Nicola Phillips to Cranstone, 1 run

39.4
.

Charley Nicola Phillips to Cranstone, 0 runs

39.3
1

Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run

39.2
1

Charley Nicola Phillips to Cranstone, 1 run

39.1
.

Charley Nicola Phillips to Cranstone, 0 runs

38.6
1

Andrews to Cranstone, 1 run

38.5
.

Andrews to Cranstone, 0 runs

38.4
.

Andrews to Cranstone, 0 runs

38.3
.

Andrews to Cranstone, 0 runs

38.2
.

Andrews to Cranstone, 0 runs

38.1
W

Andrews to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)

37.6
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

37.5
1

Scholfield plays a defensive stroke for one run.

37.4
.

Charley Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs

37.3
.

Charley Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs

37.2
1

Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run

37.1
.

Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs

36.6
.

Andrews to Scholfield, 0 runs

36.5
1

Andrews to Spence, bye

36.4
1

Andrews to Scholfield, 1 run

36.3
.

Andrews to Scholfield, 0 runs

36.2
1

Andrews to Spence, 1 run

36.1
2

Andrews to Spence, 2 runs

35.6
.

Higham to Scholfield, 0 runs

35.5
4

Higham to Scholfield, 4 runs

35.4
1

Higham to Spence, 1 run

35.3
.

Higham to Spence, 0 runs

35.2
2

Higham to Spence, 2 runs

35.1
.

Higham to Spence, 0 runs

34.6
1

Andrews to Spence, 1 run

34.5
1

Andrews to Scholfield, 1 run

34.4
.

Andrews to Scholfield, 0 runs

34.3
1

Andrews to Spence, 1 run

34.2
1

Andrews to Scholfield, 1 run

34.1
W

Andrews to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)

33.6
.

Higham to Spence, 0 runs

33.5
1

Higham to Chathli, 1 run

33.4
1

Higham to Spence, 1 run

33.3
4

Higham to Spence, 4 runs

33.2
.

Higham to Spence, 0 runs

33.1
1

Higham to Chathli, 1 run

32.6
.

Andrews to Spence, 0 runs

32.5
.

Andrews to Spence, 0 runs

32.4
1

Andrews to Chathli, 1 run

32.3
1

Andrews to Spence, 1 run

32.2
.

Andrews to Spence, 0 runs

32.1
.

Andrews to Spence, 0 runs

31.6
1

Higham to Spence, 1 run

31.5
1

Higham to Chathli, 1 run

31.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

31.3
1

Higham to Spence, 1 run

31.2
.

Higham to Spence, 0 runs

31.1
.

Higham to Spence, 0 runs

30.6
2

Andrews to Chathli, 2 runs

30.5
2

Andrews to Chathli, 2 runs

30.4
1

Andrews to Spence, 1 run

30.3
1

Andrews to Chathli, 1 run

30.2
2

Andrews to Chathli, 2 runs

30.1
.

Andrews to Chathli, 0 runs

29.6
.

Higham to Spence, 0 runs

29.5
.

Higham to Spence, 0 runs

29.4
1

Higham to Chathli, 1 run

29.3
.

Higham to Chathli, 0 runs

29.2
.

Higham to Chathli, 0 runs

29.1
1

Higham to Spence, 1 run

28.6
.

Andrews to Chathli, 0 runs

28.5
1

Andrews to Spence, 1 run

28.4
.

Andrews to Spence, 0 runs

28.3
.

Andrews to Spence, 0 runs

28.2
.

Andrews to Spence, 0 runs

28.1
2

Andrews to Spence, 2 runs

27.6
1

Higham to Spence, 1 run

27.5
1

Higham to Chathli, 1 run

27.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

27.3
.

Higham to Chathli, 0 runs

27.2
.

Higham to Chathli, 0 runs

27.1
1

Higham to Spence, 1 run

26.6
.

0 runs

26.5
1

Andrews to Spence, 1 run

26.4
1

Andrews to Chathli, 1 run

26.3
1

Andrews to Spence, 1 run

26.2
.

Andrews to Spence, 0 runs

26.1
W

Andrews to Davidson-Richards, wicket (lbw - Davidson-Richards)

25.6
2

Higham to Chathli, 2 runs

25.5
.

Higham to Chathli, 0 runs

25.4
.

Higham to Chathli, 0 runs

25.3
1

Higham to Davidson-Richards, 1 run

25.2
1

Higham to Chathli, 1 run

25.1
1

Higham to Davidson-Richards, 1 run

24.6
.

Andrews to Chathli, 0 runs

24.5
.

Andrews to Chathli, 0 runs

24.4
1

Andrews to Davidson-Richards, 1 run

24.3
.

Andrews to Davidson-Richards, 0 runs

24.2
1

Andrews to Chathli, 1 run

24.1
4

Andrews to Chathli, 4 runs

23.6
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

23.5
1

Elwiss to Chathli, 1 run

23.4
.

Elwiss to Chathli, 0 runs

23.3
1

Elwiss to Davidson-Richards, 1 run

23.2
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

23.1
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

22.6
1

Andrews to Davidson-Richards, 1 run

22.5
1

Andrews to Chathli, 1 run

22.4
.

Andrews to Chathli, 0 runs

22.3
1

Andrews to Davidson-Richards, 1 run

22.2
.

Andrews to Davidson-Richards, 0 runs

22.1
.

Andrews to Davidson-Richards, 0 runs

21.6
1

Elwiss to Davidson-Richards, 1 run

21.5
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

21.4
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

21.3
.

0 runs

21.2
1

Elwiss to Chathli, 1 run

21.1
1

Elwiss to Davidson-Richards, 1 run

20.6
.

Andrews to Chathli, 0 runs

20.5
4

Andrews to Chathli, 4 runs

20.4
.

Andrews to Chathli, 0 runs

20.3
1

Andrews to Davidson-Richards, 1 run

20.2
1

Andrews to Chathli, 1 run

20.1
.

Andrews to Chathli, 0 runs

19.6
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

19.5
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

19.4
2

Elwiss to Davidson-Richards, 2 runs

19.3
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

19.2
.

Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs

19.1
1

Elwiss to Chathli, 1 run

18.6
1

Jones to Chathli, 1 run

18.5
1

Jones to Davidson-Richards, 1 run

18.5
1

Jones to Davidson-Richards, wide

18.4
.

Jones to Davidson-Richards, 0 runs

18.3
.

Jones to Davidson-Richards, 0 runs

18.3
1

Jones to Davidson-Richards, wide

18.2
1

Jones to Chathli, 1 run

18.1
W

Jones to Macdonald-Gay, appeal, wicket (run out - Macdonald-Gay)

17.6
.

Elwiss to Chathli, 0 runs

17.5
1

Elwiss to Macdonald-Gay, 1 run

17.4
.

Elwiss to Macdonald-Gay, 0 runs

17.3
1

Elwiss to Chathli, 1 run

17.2
.

Elwiss to Chathli, 0 runs

17.1
2

Elwiss to Chathli, 2 runs

16.6
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

16.5
1

Jones to Chathli, 1 run

16.4
.

Jones to Chathli, 0 runs

16.3
W

Jones to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)

16.2
2

Jones to Monaghan, 2 runs

16.1
1

Jones to Macdonald-Gay, 1 run

16.1
1

Jones to Macdonald-Gay, wide

15.6
1

Elwiss to Macdonald-Gay, 1 run

15.5
1

Elwiss to Monaghan, 1 run

15.4
.

Elwiss to Monaghan, 0 runs

15.3
1

Elwiss to Macdonald-Gay, 1 run

15.2
.

Elwiss to Macdonald-Gay, 0 runs

15.1
4

Elwiss to Macdonald-Gay, 4 runs

14.6
4

Jones to Monaghan, 4 runs

14.5
2

Jones to Monaghan, 2 runs

14.4
.

Jones to Monaghan, 0 runs

14.3
2

Jones to Monaghan, 2 runs

14.2
.

Jones to Monaghan, 0 runs

14.1
4

Jones to Monaghan, 4 runs

13.6
1

Knott to Monaghan, 1 run

13.5
4

Knott to Monaghan, 4 runs

13.4
4

Knott to Monaghan, 4 runs

13.3
1

Knott to Macdonald-Gay, 1 run

13.2
1

Knott to Monaghan, 1 run

13.1
.

Knott to Monaghan, 0 runs

12.6
4

Jones to Macdonald-Gay, 4 runs

12.5
4

Jones to Macdonald-Gay, 4 runs

12.4
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

12.3
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

12.2
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

12.1
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

11.6
.

Knott to Monaghan, 0 runs

11.5
3

Knott to Macdonald-Gay, 3 runs

11.4
2

Macdonald-Gay defends for two runs.

11.3
.

Knott to Macdonald-Gay, 0 runs

11.2
1

Knott to Monaghan, 1 run

11.1
1

Knott to Macdonald-Gay, 1 run

10.6
.

Jones to Monaghan, 0 runs

10.5
1

Jones to Macdonald-Gay, 1 run

10.4
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

10.3
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

10.2
.

Jones to Macdonald-Gay, 0 runs

10.1
1

Jones to Monaghan, 1 run

9.6
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

9.5
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

9.4
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

9.3
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

9.2
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

9.1
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

8.6
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

8.5
2

Ballinger to Monaghan, 2 runs

8.4
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

8.3
4

Ballinger to Monaghan, 4 runs

8.2
1

Ballinger to Macdonald-Gay, 1 run

8.1
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

7.6
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

7.5
1

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 1 run

7.4
1

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

7.3
1

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 1 run

7.2
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

7.1
4

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 4 runs

6.6
1

Ballinger to Macdonald-Gay, 1 run

6.5
1

Ballinger to Monaghan, 1 run

6.4
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

6.3
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

6.2
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

6.1
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

5.6
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

5.5
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

5.4
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

5.3
1

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

5.2
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

5.1
4

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 4 runs

4.6
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

4.5
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

4.4
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

4.3
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

4.2
2

Ballinger to Macdonald-Gay, 2 runs

4.1
1

Ballinger to Monaghan, 1 run

3.6
1

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 1 run

3.5
1

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 1 run

3.4
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

3.3
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

3.2
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

3.1
.

Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs

2.6
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

2.5
4

Ballinger to Monaghan, 4 runs

2.4
2

Ballinger to Monaghan, 2 runs

2.3
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

2.2
.

Ballinger to Monaghan, 0 runs

2.1
1

Ballinger to Macdonald-Gay, leg bye

1.6
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

1.5
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

1.4
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

1.3
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

1.2
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

1.1
.

Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs

0.6
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

0.5
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

0.4
4

Ballinger to Macdonald-Gay, 4 runs

0.3
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

0.2
.

Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs

0.1
1

Ballinger to Monaghan, 1 run