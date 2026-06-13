Highlights Surrey vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Gregory to Thanawala, 1 run
Gregory to Thanawala, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)
Davidson-Richards to Elwiss, wide
Davidson-Richards to Thanawala, 1 run
Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Elwiss, 2 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Thanawala, wide
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, wide
Gregory to Elwiss, 0 runs
Macdonald-Gay to Thanawala, 0 runs
Macdonald-Gay to Thanawala, 2 runs
Macdonald-Gay to Thanawala, 0 runs
Macdonald-Gay to Thanawala, 4 runs
Macdonald-Gay to Thanawala, 0 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Thanawala, 1 run
Moore to Thanawala, 0 runs
Moore to Thanawala, 4 runs
Moore to Thanawala, 0 runs
Moore to Thanawala, 4 runs
Sidhu to Thanawala, 1 run
Sidhu to Thanawala, 0 runs
Sidhu to Elwiss, wide
0 runs
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Elwiss, 2 runs
Sidhu to Elwiss, 2 runs
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Elwiss, 0 runs
Moore to Elwiss, 0 runs
Moore to Elwiss, 2 runs
Moore to Thanawala, 1 run
Moore to Thanawala, 2 runs
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Thanawala, leg bye
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Thanawala, 1 run
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Thanawala, wide
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Thanawala, 1 run
Gregory to Thanawala, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs
Davidson-Richards to Thanawala, 1 run
Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Thanawala, 3 runs
Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs
Gregory to Thanawala, 1 run
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Thanawala, 1 run
Gregory to Thanawala, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs
Davidson-Richards to Thanawala, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Thanawala, 1 run
Davidson-Richards to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
Davidson-Richards to Jones, 0 runs
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Jones, 1 run
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Jones, 1 run
Gregory to Jones, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Jones, 1 run
Macdonald-Gay to Jones, 0 runs
Macdonald-Gay to Jones, 0 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Elwiss, wide
Macdonald-Gay to Elwiss, 4 runs
Gregory to Jones, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, 4 runs
Gregory to Elwiss, 2 runs
Gregory to Jones, 1 run
Gregory to Jones, 0 runs
Macdonald-Gay to Jones, 1 run
Macdonald-Gay to Jones, 0 runs
Macdonald-Gay to Jones, 0 runs
Macdonald-Gay to Jones, 0 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Jones, leg bye
Moore to Jones, 1 run
Moore to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
Moore to Kelly, 0 runs
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Elwiss, 0 runs
Moore to Elwiss, 4 runs
Sidhu to Kelly, 4 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Elwiss, 4 runs
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Kelly, 1 run
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Elwiss, 0 runs
Elwiss plays a defensive stroke for a couple of runs.
Moore to Kelly, 0 runs
0 runs
Sidhu to Kelly, 2 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Kelly, 1 run
Sidhu to Elwiss, 1 run
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Kelly, 1 run
Moore to Kelly, 2 runs
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Kelly, 1 run
Moore to Kelly, 0 runs
Monaghan to Kelly, 1 run
Monaghan to Elwiss, 1 run
Monaghan to Elwiss, 4 runs
Monaghan to Kelly, leg bye
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Kelly, 0 runs
Gregory to Kelly, 1 run
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, 4 runs
Gregory to Kelly, 1 run
Gregory to Kelly, 0 runs
Gregory to Kelly, 4 runs
Monaghan to Elwiss, 0 runs
Monaghan to Elwiss, wide
Monaghan to Elwiss, 0 runs
Monaghan to Kelly, 1 run
Monaghan to Kelly, wide
Monaghan to Kelly, wide
Monaghan to Kelly, wide
Monaghan to Kelly, wide
Monaghan to Elwiss, 1 run
Monaghan to Elwiss, 4 runs
Monaghan to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, wide
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Elwiss, 4 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 2 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Kelly, 1 run
Gregory to Kelly, wide
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Kelly, 1 run
Gregory to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Kelly, 1 run
Macdonald-Gay to Elwiss, 1 run
Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs
Macdonald-Gay to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Kelly, 1 run
Gregory to Elwiss, 1 run
Gregory to Elwiss, 0 runs
Gregory to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Kelly, 2 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Kelly, 1 run
Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 0 runs
Davidson-Richards to Kelly, 1 run
Davidson-Richards to Kelly, 2 runs
Davidson-Richards to Kelly, 0 runs
Davidson-Richards to Kelly, 0 runs
Davidson-Richards to Kelly, wide
Davidson-Richards to Kelly, wide
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Kelly, 1 run
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Kelly, 1 run
Davidson-Richards to Kelly, 0 runs
Davidson-Richards to Kelly, 0 runs
Davidson-Richards to Elwiss, 1 run
Davidson-Richards to Elwiss, wide
Davidson-Richards to Kelly, 1 run
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Kelly, 1 run
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 1 run
Sidhu to Elwiss, 0 runs
Sidhu to Elwiss, 4 runs
Moore to Elwiss, 1 run
Moore to Kelly, 1 run
Moore to Kelly, 0 runs
Moore to Kelly, 0 runs
Moore to Kelly, 4 runs
Moore to Kelly, 0 runs
Monaghan to Elwiss, 0 runs
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Elwiss, wide
Monaghan to Elwiss, 0 runs
Monaghan to Elwiss, wide
Monaghan to Elwiss, wide
Monaghan to Kelly, 1 run
Elwiss defends for 1 run.
Monaghan to Knott, appeal, wicket (caught - Knott)
Monaghan to Knott, wide
Moore to Kelly, 0 runs
Moore to Knott, 1 run
Moore to Knott, 0 runs
Moore to Knott, 6 runs
Moore to Knott, 0 runs
Moore to Kelly, 1 run
Monaghan to Knott, 0 runs
Monaghan to Kelly, 1 run
Monaghan to Kelly, wide
Monaghan to Knott, 1 run
Monaghan to Kelly, 1 run
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Kelly, 0 runs
Moore to Knott, 0 runs
Moore to Kelly, 1 run
Moore to Kelly, 0 runs
Moore to Kelly, 0 runs
Moore to Knott, 1 run
Moore to Kelly, 1 run
Macdonald-Gay to Kelly, 1 run
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 1 run
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 4 runs
Monaghan to Kelly, 4 runs
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Knott, 1 run
Monaghan to Kelly, 1 run
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 4 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, wide
Macdonald-Gay to Kelly, 1 run
Monaghan to Knott, 4 runs
Monaghan to Kelly, 1 run
Monaghan to Kelly, 0 runs
Monaghan to Kelly, 4 runs
Monaghan to Knott, 1 run
Monaghan to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 2 runs
Sidhu to Kelly, 1 run
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Knott, 1 run
Sidhu to Knott, 0 runs
Sidhu to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Kelly, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 1 run
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 4 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 4 runs
Macdonald-Gay to Knott, 0 runs
Macdonald-Gay to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)
Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs
Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs
Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs
Macdonald-Gay to Beaumont, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Kelly, 0 runs
Sidhu to Beaumont, 1 run
Sidhu to Kelly, 1 run
appeal, wicket (caught - Moore)
Ballinger to Moore, wide
Ballinger to Gregory, 1 run
Ballinger to Moore, 1 run
Gregory plays a defensive stroke for a leg bye.
Ballinger to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
Ballinger to Moore, 1 run
Charley Nicola Phillips to Harris, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Harris, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Harris, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Harris, 6 runs
Charley Nicola Phillips to Harris, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Harris, 0 runs
Ballinger to Moore, 0 runs
Ballinger to Harris, 1 run
Ballinger to Moore, 3 runs
Ballinger to Moore, 0 runs
Ballinger to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)
Ballinger to Spence, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Harris, 2 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Spence plays a defensive stroke for 2 runs.
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 2 runs
Elwiss to Spence, 1 run
Elwiss to Spence, 0 runs
Elwiss to Spence, 0 runs
Elwiss to Spence, 4 runs
Elwiss to Spence, 4 runs
Elwiss to Spence, 4 byes
Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Ballinger to Harris, 6 runs
Ballinger to Spence, 1 run
Ballinger to Spence, 4 runs
Ballinger to Harris, 1 run
Ballinger to Harris, 0 runs
Ballinger to Harris, 0 runs
Knott to Harris, 1 run
Knott to Spence, 1 run
Knott to Spence, 4 runs
Knott to Spence, 0 runs
Knott to Harris, 1 run
Knott to Spence, 1 run
Ballinger to Harris, 0 runs
Ballinger to Spence, 1 run
Ballinger to Spence, 0 runs
Ballinger to Spence, 0 runs
Ballinger to Spence, wide
Ballinger to Spence, 0 runs
Ballinger to Spence, 0 runs
Knott to Harris, 0 runs
Knott to Harris, 0 runs
Knott to Cranstone, appeal, wicket (stumped - Cranstone)
Knott to Cranstone, 0 runs
Knott to Spence, 1 run
Knott to Cranstone, 1 run
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Cranstone, 1 run
Charley Nicola Phillips to Cranstone, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run
Charley Nicola Phillips to Cranstone, 1 run
Charley Nicola Phillips to Cranstone, 0 runs
Andrews to Cranstone, 1 run
Andrews to Cranstone, 0 runs
Andrews to Cranstone, 0 runs
Andrews to Cranstone, 0 runs
Andrews to Cranstone, 0 runs
Andrews to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Scholfield plays a defensive stroke for one run.
Charley Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Scholfield, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Spence, 1 run
Charley Nicola Phillips to Spence, 0 runs
Andrews to Scholfield, 0 runs
Andrews to Spence, bye
Andrews to Scholfield, 1 run
Andrews to Scholfield, 0 runs
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Spence, 2 runs
Higham to Scholfield, 0 runs
Higham to Scholfield, 4 runs
Higham to Spence, 1 run
Higham to Spence, 0 runs
Higham to Spence, 2 runs
Higham to Spence, 0 runs
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Scholfield, 1 run
Andrews to Scholfield, 0 runs
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Scholfield, 1 run
Andrews to Chathli, appeal, wicket (caught - Chathli)
Higham to Spence, 0 runs
Higham to Chathli, 1 run
Higham to Spence, 1 run
Higham to Spence, 4 runs
Higham to Spence, 0 runs
Higham to Chathli, 1 run
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Chathli, 1 run
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Spence, 0 runs
Higham to Spence, 1 run
Higham to Chathli, 1 run
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Spence, 1 run
Higham to Spence, 0 runs
Higham to Spence, 0 runs
Andrews to Chathli, 2 runs
Andrews to Chathli, 2 runs
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Chathli, 1 run
Andrews to Chathli, 2 runs
Andrews to Chathli, 0 runs
Higham to Spence, 0 runs
Higham to Spence, 0 runs
Higham to Chathli, 1 run
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Spence, 1 run
Andrews to Chathli, 0 runs
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Spence, 2 runs
Higham to Spence, 1 run
Higham to Chathli, 1 run
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Spence, 1 run
0 runs
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Chathli, 1 run
Andrews to Spence, 1 run
Andrews to Spence, 0 runs
Andrews to Davidson-Richards, wicket (lbw - Davidson-Richards)
Higham to Chathli, 2 runs
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Chathli, 0 runs
Higham to Davidson-Richards, 1 run
Higham to Chathli, 1 run
Higham to Davidson-Richards, 1 run
Andrews to Chathli, 0 runs
Andrews to Chathli, 0 runs
Andrews to Davidson-Richards, 1 run
Andrews to Davidson-Richards, 0 runs
Andrews to Chathli, 1 run
Andrews to Chathli, 4 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Chathli, 1 run
Elwiss to Chathli, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 1 run
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Andrews to Davidson-Richards, 1 run
Andrews to Chathli, 1 run
Andrews to Chathli, 0 runs
Andrews to Davidson-Richards, 1 run
Andrews to Davidson-Richards, 0 runs
Andrews to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 1 run
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
0 runs
Elwiss to Chathli, 1 run
Elwiss to Davidson-Richards, 1 run
Andrews to Chathli, 0 runs
Andrews to Chathli, 4 runs
Andrews to Chathli, 0 runs
Andrews to Davidson-Richards, 1 run
Andrews to Chathli, 1 run
Andrews to Chathli, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 2 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Davidson-Richards, 0 runs
Elwiss to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Davidson-Richards, 1 run
Jones to Davidson-Richards, wide
Jones to Davidson-Richards, 0 runs
Jones to Davidson-Richards, 0 runs
Jones to Davidson-Richards, wide
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Macdonald-Gay, appeal, wicket (run out - Macdonald-Gay)
Elwiss to Chathli, 0 runs
Elwiss to Macdonald-Gay, 1 run
Elwiss to Macdonald-Gay, 0 runs
Elwiss to Chathli, 1 run
Elwiss to Chathli, 0 runs
Elwiss to Chathli, 2 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Chathli, 1 run
Jones to Chathli, 0 runs
Jones to Monaghan, appeal, wicket (caught - Monaghan)
Jones to Monaghan, 2 runs
Jones to Macdonald-Gay, 1 run
Jones to Macdonald-Gay, wide
Elwiss to Macdonald-Gay, 1 run
Elwiss to Monaghan, 1 run
Elwiss to Monaghan, 0 runs
Elwiss to Macdonald-Gay, 1 run
Elwiss to Macdonald-Gay, 0 runs
Elwiss to Macdonald-Gay, 4 runs
Jones to Monaghan, 4 runs
Jones to Monaghan, 2 runs
Jones to Monaghan, 0 runs
Jones to Monaghan, 2 runs
Jones to Monaghan, 0 runs
Jones to Monaghan, 4 runs
Knott to Monaghan, 1 run
Knott to Monaghan, 4 runs
Knott to Monaghan, 4 runs
Knott to Macdonald-Gay, 1 run
Knott to Monaghan, 1 run
Knott to Monaghan, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 4 runs
Jones to Macdonald-Gay, 4 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Knott to Monaghan, 0 runs
Knott to Macdonald-Gay, 3 runs
Macdonald-Gay defends for two runs.
Knott to Macdonald-Gay, 0 runs
Knott to Monaghan, 1 run
Knott to Macdonald-Gay, 1 run
Jones to Monaghan, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 1 run
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Macdonald-Gay, 0 runs
Jones to Monaghan, 1 run
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 2 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 4 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 1 run
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 1 run
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 1 run
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 1 run
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 4 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 1 run
Ballinger to Monaghan, 1 run
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 1 run
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 4 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 2 runs
Ballinger to Monaghan, 1 run
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 1 run
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 1 run
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 4 runs
Ballinger to Monaghan, 2 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, leg bye
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Monaghan, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 4 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Macdonald-Gay, 0 runs
Ballinger to Monaghan, 1 run