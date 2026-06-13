Results Score Surrey vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Elwiss Georgiaall rounder
|96
|102
|9
|0
|94.12
|Kelly Mariebatsman
|69
|93
|7
|0
|74.19
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Macdonald-Gay Ryanaall rounder
|10
|1
|43
|1
|4.3
|3
|0
|Sidhu Izzy
|10
|0
|48
|0
|4.8
|1
|0
Latest Highlights
Read all highlights
48.2
1
Gregory to Thanawala, 1 run
48.1
.
Gregory to Thanawala, 0 runs
47.6
W
Davidson-Richards to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)