Results Score Surrey vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

SUR
SUR

252

BLA
BLA

253

Best Players

batterRB4s6sSR
Elwiss Georgiaall rounder961029094.12
Kelly Mariebatsman69937074.19
bowlerOMRWECOWDNB
Macdonald-Gay Ryanaall rounder1014314.330
Sidhu Izzy1004804.810

Latest Highlights

48.2
1

Gregory to Thanawala, 1 run

48.1
.

Gregory to Thanawala, 0 runs

47.6
W

Davidson-Richards to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)

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