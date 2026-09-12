Highlights Surrey vs Somerset List a One-Day Cup, Women 12.09.2026
Macdonald-Gay to Luff, 2 runs
Macdonald-Gay to Luff, 0 runs
Macdonald-Gay to Luff, 0 runs
wide
Macdonald-Gay to Luff, 2 runs
Macdonald-Gay to Holland, 1 run
Macdonald-Gay to Holland, wide
Macdonald-Gay to Holland, 0 runs
Monaghan to Luff, 0 runs
FOUR MORE! Luff defends for four runs.
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Holland, 1 run
Monaghan to Holland, 0 runs
Monaghan to Luff, 1 run
Macdonald-Gay to Luff, 1 run
Macdonald-Gay to Holland, 1 run
Macdonald-Gay to Holland, wide
Macdonald-Gay to Holland, 0 runs
Macdonald-Gay to Luff, 1 run
Macdonald-Gay to Luff, 0 runs
Macdonald-Gay to Luff, 0 runs
Monaghan to Holland, appeal
Monaghan to Luff, 1 run
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Luff, wide
Monaghan to Luff, 0 runs
Monaghan to Holland, 1 run
Monaghan to Luff, 1 run
Macdonald-Gay to Holland, 4 runs
Macdonald-Gay to Luff, 1 run
Macdonald-Gay to Holland, 1 run
Macdonald-Gay to Holland, 0 runs
Macdonald-Gay to Holland, 0 runs
Macdonald-Gay to Holland, 4 runs
Monaghan to Holland, 1 run
Monaghan to Holland, 0 runs
Monaghan to Corney, appeal, wicket (bowled - Corney)
Luff defends for one run.
Monaghan to Corney, 1 run
Monaghan to Corney, wide
Monaghan to Luff, 1 run
Luus to Corney, 0 runs
Luus to Luff, 1 run
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Coppack to Corney, 0 runs
Coppack to Corney, 0 runs
Coppack to Corney, 0 runs
Coppack to Corney, 0 runs
Coppack to Corney, 0 runs
Coppack to Corney, 0 runs
Luus to Corney, 1 run
Luus to Corney, 4 runs
Luus to Corney, 0 runs
Luus to Corney, 0 runs
Luus to Corney, 0 runs
Luus to Corney, 0 runs
Coppack to Luff, 4 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Luff, 4 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Luff, wide
Luus to Luff, 1 run
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Corney, 1 run
Luus to Odgers, appeal, wicket (bowled - Odgers)
Luus to Odgers, 0 runs
Luus to Odgers, 0 runs
Coppack to Luff, 4 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Luff, wide
Coppack to Odgers, 1 run
Coppack to Odgers, 0 runs
Coppack to Odgers, 4 runs
Coppack to Odgers, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Odgers, 1 run
Luus to Odgers, 0 runs
Luus to Odgers, 0 runs
Luus to Odgers, 0 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Odgers, 1 run
Coppack to Odgers, 0 runs
0 runs
Coppack to Odgers, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Luff, 0 runs
Luus to Odgers, 1 run
Luus to Odgers, 0 runs
Luus to Odgers, 2 runs
Coppack to Luff, 0 runs
Coppack to Odgers, 1 run
Coppack to Odgers, 0 runs
Coppack to Odgers, 4 runs
Coppack to Odgers, 4 runs
Coppack to Odgers, 0 runs