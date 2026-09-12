Highlights Surrey vs Somerset List a One-Day Cup, Women 12.09.2026

Live
List a

SUR
SUR
SOM
SOM

(0 ov.) 77/2

15.6
2

Macdonald-Gay to Luff, 2 runs

15.5
.

Macdonald-Gay to Luff, 0 runs

15.4
.

Macdonald-Gay to Luff, 0 runs

15.4
1

wide

15.3
2

Macdonald-Gay to Luff, 2 runs

15.2
1

Macdonald-Gay to Holland, 1 run

15.2
1

Macdonald-Gay to Holland, wide

15.1
.

Macdonald-Gay to Holland, 0 runs

14.6
.

Monaghan to Luff, 0 runs

14.5
4

FOUR MORE! Luff defends for four runs.

14.4
.

Monaghan to Luff, 0 runs

14.3
1

Monaghan to Holland, 1 run

14.2
.

Monaghan to Holland, 0 runs

14.1
1

Monaghan to Luff, 1 run

13.6
1

Macdonald-Gay to Luff, 1 run

13.5
1

Macdonald-Gay to Holland, 1 run

13.5
1

Macdonald-Gay to Holland, wide

13.4
.

Macdonald-Gay to Holland, 0 runs

13.3
1

Macdonald-Gay to Luff, 1 run

13.2
.

Macdonald-Gay to Luff, 0 runs

13.1
.

Macdonald-Gay to Luff, 0 runs

12.6
.

Monaghan to Holland, appeal

12.5
1

Monaghan to Luff, 1 run

12.4
.

Monaghan to Luff, 0 runs

12.4
1

Monaghan to Luff, wide

12.3
.

Monaghan to Luff, 0 runs

12.2
1

Monaghan to Holland, 1 run

12.1
1

Monaghan to Luff, 1 run

11.6
4

Macdonald-Gay to Holland, 4 runs

11.5
1

Macdonald-Gay to Luff, 1 run

11.4
1

Macdonald-Gay to Holland, 1 run

11.3
.

Macdonald-Gay to Holland, 0 runs

11.2
.

Macdonald-Gay to Holland, 0 runs

11.1
4

Macdonald-Gay to Holland, 4 runs

10.6
1

Monaghan to Holland, 1 run

10.5
.

Monaghan to Holland, 0 runs

10.4
W

Monaghan to Corney, appeal, wicket (bowled - Corney)

10.3
1

Luff defends for one run.

10.2
1

Monaghan to Corney, 1 run

10.2
1

Monaghan to Corney, wide

10.1
1

Monaghan to Luff, 1 run

9.6
.

Luus to Corney, 0 runs

9.5
1

Luus to Luff, 1 run

9.4
.

Luus to Luff, 0 runs

9.3
.

Luus to Luff, 0 runs

9.2
.

Luus to Luff, 0 runs

9.1
.

Luus to Luff, 0 runs

8.6
.

Coppack to Corney, 0 runs

8.5
.

Coppack to Corney, 0 runs

8.4
.

Coppack to Corney, 0 runs

8.3
.

Coppack to Corney, 0 runs

8.2
.

Coppack to Corney, 0 runs

8.1
.

Coppack to Corney, 0 runs

7.6
1

Luus to Corney, 1 run

7.5
4

Luus to Corney, 4 runs

7.4
.

Luus to Corney, 0 runs

7.3
.

Luus to Corney, 0 runs

7.2
.

Luus to Corney, 0 runs

7.1
.

Luus to Corney, 0 runs

6.6
4

Coppack to Luff, 4 runs

6.5
.

Coppack to Luff, 0 runs

6.4
.

Coppack to Luff, 0 runs

6.3
.

Coppack to Luff, 0 runs

6.2
4

Coppack to Luff, 4 runs

6.1
.

Coppack to Luff, 0 runs

6.1
1

Coppack to Luff, wide

5.6
1

Luus to Luff, 1 run

5.5
.

Luus to Luff, 0 runs

5.4
1

Luus to Corney, 1 run

5.3
W

Luus to Odgers, appeal, wicket (bowled - Odgers)

5.2
.

Luus to Odgers, 0 runs

5.1
.

Luus to Odgers, 0 runs

4.6
4

Coppack to Luff, 4 runs

4.5
.

Coppack to Luff, 0 runs

4.5
1

Coppack to Luff, wide

4.4
1

Coppack to Odgers, 1 run

4.3
.

Coppack to Odgers, 0 runs

4.2
4

Coppack to Odgers, 4 runs

4.1
.

Coppack to Odgers, 0 runs

3.6
.

Luus to Luff, 0 runs

3.5
.

Luus to Luff, 0 runs

3.4
1

Luus to Odgers, 1 run

3.3
.

Luus to Odgers, 0 runs

3.2
.

Luus to Odgers, 0 runs

3.1
.

Luus to Odgers, 0 runs

2.6
.

Coppack to Luff, 0 runs

2.5
.

Coppack to Luff, 0 runs

2.4
1

Coppack to Odgers, 1 run

2.3
.

Coppack to Odgers, 0 runs

2.2
.

0 runs

2.1
.

Coppack to Odgers, 0 runs

1.6
.

Luus to Luff, 0 runs

1.5
.

Luus to Luff, 0 runs

1.4
.

Luus to Luff, 0 runs

1.3
1

Luus to Odgers, 1 run

1.2
.

Luus to Odgers, 0 runs

1.1
2

Luus to Odgers, 2 runs

0.6
.

Coppack to Luff, 0 runs

0.5
1

Coppack to Odgers, 1 run

0.4
.

Coppack to Odgers, 0 runs

0.3
4

Coppack to Odgers, 4 runs

0.2
4

Coppack to Odgers, 4 runs

0.1
.

Coppack to Odgers, 0 runs