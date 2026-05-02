H2h Warwickshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

WAR
WAR

336

SOM
SOM

302

Warwickshire vs Somerset

List a, One-Day Cup, Women

SOMSomerset

176

WARWarwickshire

175

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

127

WARWarwickshire

149

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

WARWarwickshire

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