Match details Warwickshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

WAR
WAR

336

SOM
SOM

302

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Warwickshire won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 02, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Warwickshire Squad

PlayersPerrin Davina, Surenkumar Amuruthaa, Austin Meg, George Katie, Pavely Charis, Brewer Chloe, Wraith Natasha, Taylor Mary, Davis Georgia, Stonehouse Alexa, Baker Hannah
BenchArlott Emily, Ellis Bethan, Wong Issy

Somerset Squad

PlayersOdgers Rebecca, Holland Niamh, Learoyd Anika, Hazell Jess, Jones Katie, Griffiths Alex, Skelton Chloe, Anderson Ellie, Davis Ruby, Harris Lola, Barnes Olivia, Luff Sophie Natasha, Willis Bea
BenchGibson Danielle, Knight Heather, Vukusic Erin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet