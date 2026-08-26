Highlights Yorkshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Thomas, wide
Monaghan to Thomas, 0 runs
Monaghan to Langston, 1 run
Monaghan to Glenn, wicket (lbw - Glenn)
Monaghan to Glenn, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Glenn, 1 run
Corteen-Coleman to Glenn, 0 runs
Capsey to Glenn, 1 run
Capsey to Thomas, 1 run
Capsey to Thomas, 0 runs
Capsey to Thomas, appeal, wicket (run out - Campbell)
Capsey to Campbell, 1 run
Capsey to Campbell, wide
Capsey to Thomas, 3 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 4 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs
Corteen-Coleman to Campbell, wide
Corteen-Coleman to Campbell, 2 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs
Capsey to Campbell, 1 run
Capsey to Campbell, 0 runs
Capsey to Thomas, 1 run
Capsey to Campbell, 1 run
Capsey to Campbell, 2 runs
Capsey to Campbell, 6 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 1 run
Corteen-Coleman to Campbell, 3 wides
Capsey to Campbell, 1 run
Capsey to Thomas, 1 run
Capsey to Thomas, 0 runs
Capsey to Campbell, 1 run
Capsey to Campbell, 0 runs
Capsey to Campbell, wide
Capsey to Campbell, 0 runs
Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 1 run
Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs
Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, appeal, wicket (stumped - Winfield-Hill)
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Capsey to Thomas, 0 runs
Capsey to Thomas, 0 runs
Capsey to Thomas, 0 runs
Capsey to Thomas, 0 runs
Capsey to Winfield-Hill, 1 run
Capsey to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Thomas, 0 runs
Luus to Thomas, 0 runs
Luus to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)
Luus to Kalis, 0 runs
Luus to Kalis, 0 runs
Luus to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 1 run
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 4 runs
Luus to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Kalis, 1 run
Luus to Winfield-Hill, 1 run
Luus to Kalis, 1 run
Luus to Kalis, 0 runs
Luus to Kalis, 2 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 1 run
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs
Luus to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Oliver, appeal, wicket (run out - Oliver)
Luus to Oliver, 0 runs
Luus to Oliver, 2 runs
Luus to Oliver, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Oliver, 1 run
Macdonald-Gay to Oliver, 0 runs
Macdonald-Gay to Oliver, wide
Macdonald-Gay to Oliver, 0 runs
Macdonald-Gay to Oliver, wide
Macdonald-Gay to Oliver, wide
Macdonald-Gay to Oliver, 0 runs
Luus to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Winfield-Hill, 4 runs
Luus to Winfield-Hill, 0 runs
Luus to Oliver, 1 run
Luus to Clarke, wicket (lbw - Clarke)
Coppack to Winfield-Hill, 4 runs
Coppack to Winfield-Hill, 0 runs
Coppack to Winfield-Hill, 2 runs
Coppack to Winfield-Hill, 0 runs
Coppack to Winfield-Hill, 4 runs
Coppack to Clarke, no ball + leg bye
Coppack to Clarke, wide
Coppack to Clarke, 4 runs
Coppack to Clarke, wide
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide
Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide
Coppack to Clarke, 0 runs
Coppack to Clarke, 0 runs
Coppack to Winfield-Hill, 1 run
Coppack to Winfield-Hill, 0 runs
Coppack to Winfield-Hill, 4 runs
Coppack to Winfield-Hill, wide
Coppack to Winfield-Hill, 0 runs
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 4 runs
Corteen-Coleman to Clarke, 1 run
Corteen-Coleman to Clarke, 0 runs
Corteen-Coleman to Clarke, 0 runs
Coppack to Winfield-Hill, 4 runs
Coppack to Winfield-Hill, 0 runs
Coppack to Winfield-Hill, 0 runs
Coppack to Clarke, 1 run
Coppack to Clarke, 0 runs
Coppack to Clarke, 0 runs
Corteen-Coleman to Clarke, 1 run
Corteen-Coleman to Clarke, 0 runs
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs
Corteen-Coleman to Clarke, 1 run
Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run