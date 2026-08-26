Highlights Yorkshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

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YOR
YOR

(21 ov.) 120/6

SUR
SUR
21.5
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

21.5
1

Monaghan to Thomas, wide

21.4
.

Monaghan to Thomas, 0 runs

21.3
1

Monaghan to Langston, 1 run

21.2
W

Monaghan to Glenn, wicket (lbw - Glenn)

21.1
.

Monaghan to Glenn, 0 runs

20.6
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

20.5
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

20.4
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

20.3
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

20.2
1

Corteen-Coleman to Glenn, 1 run

20.1
.

Corteen-Coleman to Glenn, 0 runs

19.6
1

Capsey to Glenn, 1 run

19.5
1

Capsey to Thomas, 1 run

19.4
.

Capsey to Thomas, 0 runs

19.3
W

Capsey to Thomas, appeal, wicket (run out - Campbell)

19.2
1

Capsey to Campbell, 1 run

19.2
1

Capsey to Campbell, wide

19.1
3

Capsey to Thomas, 3 runs

18.6
.

Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs

18.5
.

Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs

18.4
4

Corteen-Coleman to Campbell, 4 runs

18.3
.

Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs

18.3
1

Corteen-Coleman to Campbell, wide

18.2
2

Corteen-Coleman to Campbell, 2 runs

18.1
.

Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs

17.6
1

Capsey to Campbell, 1 run

17.5
.

Capsey to Campbell, 0 runs

17.4
1

Capsey to Thomas, 1 run

17.3
1

Capsey to Campbell, 1 run

17.2
2

Capsey to Campbell, 2 runs

17.1
6

Capsey to Campbell, 6 runs

16.6
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

16.5
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

16.4
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

16.3
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

16.2
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

16.1
1

Corteen-Coleman to Campbell, 1 run

16.1
3

Corteen-Coleman to Campbell, 3 wides

15.6
1

Capsey to Campbell, 1 run

15.5
1

Capsey to Thomas, 1 run

15.4
.

Capsey to Thomas, 0 runs

15.3
1

Capsey to Campbell, 1 run

15.2
.

Capsey to Campbell, 0 runs

15.2
1

Capsey to Campbell, wide

15.1
.

Capsey to Campbell, 0 runs

14.6
.

Corteen-Coleman to Thomas, 0 runs

14.5
1

Corteen-Coleman to Campbell, 1 run

14.4
.

Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs

14.3
.

Corteen-Coleman to Campbell, 0 runs

14.2
W

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, appeal, wicket (stumped - Winfield-Hill)

14.1
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

13.6
.

Capsey to Thomas, 0 runs

13.5
.

Capsey to Thomas, 0 runs

13.4
.

Capsey to Thomas, 0 runs

13.3
.

Capsey to Thomas, 0 runs

13.2
1

Capsey to Winfield-Hill, 1 run

13.1
.

Capsey to Winfield-Hill, 0 runs

12.6
.

Luus to Thomas, 0 runs

12.5
.

Luus to Thomas, 0 runs

12.4
W

Luus to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)

12.3
.

Luus to Kalis, 0 runs

12.2
.

Luus to Kalis, 0 runs

12.1
.

Luus to Kalis, 0 runs

11.6
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

11.5
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

11.4
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

11.3
1

Macdonald-Gay to Kalis, 1 run

11.2
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

11.1
4

Macdonald-Gay to Kalis, 4 runs

10.6
.

Luus to Winfield-Hill, 0 runs

10.5
1

Luus to Kalis, 1 run

10.4
1

Luus to Winfield-Hill, 1 run

10.3
1

Luus to Kalis, 1 run

10.2
.

Luus to Kalis, 0 runs

10.1
2

Luus to Kalis, 2 runs

9.6
1

Macdonald-Gay to Kalis, 1 run

9.5
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

9.4
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

9.3
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

9.2
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

9.1
.

Macdonald-Gay to Kalis, 0 runs

8.6
.

Luus to Winfield-Hill, 0 runs

8.5
.

Luus to Winfield-Hill, 0 runs

8.4
W

Luus to Oliver, appeal, wicket (run out - Oliver)

8.3
.

Luus to Oliver, 0 runs

8.2
2

Luus to Oliver, 2 runs

8.1
.

Luus to Oliver, 0 runs

7.6
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

7.5
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

7.4
1

Macdonald-Gay to Oliver, 1 run

7.3
.

Macdonald-Gay to Oliver, 0 runs

7.3
1

Macdonald-Gay to Oliver, wide

7.2
.

Macdonald-Gay to Oliver, 0 runs

7.2
1

Macdonald-Gay to Oliver, wide

7.2
1

Macdonald-Gay to Oliver, wide

7.1
.

Macdonald-Gay to Oliver, 0 runs

6.6
.

Luus to Winfield-Hill, 0 runs

6.5
.

Luus to Winfield-Hill, 0 runs

6.4
4

Luus to Winfield-Hill, 4 runs

6.3
.

Luus to Winfield-Hill, 0 runs

6.2
1

Luus to Oliver, 1 run

6.1
W

Luus to Clarke, wicket (lbw - Clarke)

5.7
4

Coppack to Winfield-Hill, 4 runs

5.6
.

Coppack to Winfield-Hill, 0 runs

5.5
2

Coppack to Winfield-Hill, 2 runs

5.4
.

Coppack to Winfield-Hill, 0 runs

5.3
4

Coppack to Winfield-Hill, 4 runs

5.2
nb

Coppack to Clarke, no ball + leg bye

5.2
1

Coppack to Clarke, wide

5.1
4

Coppack to Clarke, 4 runs

5.1
1

Coppack to Clarke, wide

4.6
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

4.5
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

4.4
4

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 4 runs

4.4
1

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide

4.3
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

4.3
1

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide

4.2
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

4.1
.

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, 0 runs

4.1
1

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide

4.1
1

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide

4.1
1

Macdonald-Gay to Winfield-Hill, wide

3.6
.

Coppack to Clarke, 0 runs

3.5
.

Coppack to Clarke, 0 runs

3.4
1

Coppack to Winfield-Hill, 1 run

3.3
.

Coppack to Winfield-Hill, 0 runs

3.2
4

Coppack to Winfield-Hill, 4 runs

3.2
1

Coppack to Winfield-Hill, wide

3.1
.

Coppack to Winfield-Hill, 0 runs

2.6
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

2.5
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

2.4
4

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 4 runs

2.3
1

Corteen-Coleman to Clarke, 1 run

2.2
.

Corteen-Coleman to Clarke, 0 runs

2.1
.

Corteen-Coleman to Clarke, 0 runs

1.6
4

Coppack to Winfield-Hill, 4 runs

1.5
.

Coppack to Winfield-Hill, 0 runs

1.4
.

Coppack to Winfield-Hill, 0 runs

1.3
1

Coppack to Clarke, 1 run

1.2
.

Coppack to Clarke, 0 runs

1.1
.

Coppack to Clarke, 0 runs

0.6
1

Corteen-Coleman to Clarke, 1 run

0.5
.

Corteen-Coleman to Clarke, 0 runs

0.4
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run

0.3
.

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 0 runs

0.2
1

Corteen-Coleman to Clarke, 1 run

0.1
1

Corteen-Coleman to Winfield-Hill, 1 run