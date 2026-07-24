Squads Yorkshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

List a

YOR
YOR
SUR
SUR

Playing

YOR
YOR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Brown Maitlan

all rounder

Burke Emily

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Coleman Tilly

no information yet

Dhaliwal Ivreen K

no information yet

King Rachel

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Woolston Jessica

all rounder

Monaghan Alice

all rounder

Bench

YOR
YOR
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet