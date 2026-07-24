Squads Yorkshire vs Surrey List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Blackwell Ines
no information yet
Brown Maitlan
all rounder
Boyce Georgie
batsman
Burke Emily
all rounder
Campbell Ami
batsman
Capsey Alice
all rounder
Cooper Claudie
bowler
Chathli Kira Meghan
batsman
Duckworth Rebecca
batsman
Chatterji Priyanaz
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Coleman Tilly
no information yet
Glenn Sarah
bowler
Cranstone Aylish
batsman
Hall Grace
bowler
Davidson-Richards Alice
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Dhaliwal Ivreen K
no information yet
Kalis Sterre
batsman
Dunkley Sophia
batsman
Langston Beth
bowler
Franklin Phoebe
batsman
Rainey Hannah
bowler
Gregory Danielle
bowler
Slater Rachel
bowler
Harris Laura
batsman
Thomas Erin
batsman
King Rachel
wicket keeper
Thomas Olivia
bowler
Lambert Charlotte
bowler
Ward Maddie
batsman
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Winfield Lauren
wicket keeper
Miles Bethan
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Monaghan Alice
all rounder
Match has not started yet