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H2h Essex vs Hampshire List a One-Day Cup 31.07.2026
Jul 31, 2026
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10:00 AM
HAM
Upcoming
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H2H
Essex vs Hampshire
May 26, 2026
T20, T20 Blast
Hampshire
200
Essex
170
May 08, 2026
First class, County Championship
Essex
(22 ov.) 51/2
Hampshire
235
Apr 03, 2026
First class, County Championship
Hampshire
Essex
(66 ov.) 219/3
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