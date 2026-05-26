H2h Essex vs Hampshire List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

ESS
ESS
HAM
HAM
Essex vs Hampshire

T20, T20 Blast

HAMHampshire

200

ESSEssex

170

First class, County Championship

ESSEssex

(22 ov.) 51/2

HAMHampshire

235

First class, County Championship

HAMHampshire

ESSEssex

(66 ov.) 219/3
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