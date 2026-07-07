Squads Essex vs Hampshire List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

ESS
ESS
HAM
HAM

Playing

ESS
ESS
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Bennett Charlie Edward

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Barker Keith

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Das Robin

batsman

Eckland Joseph

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Fuller James

all rounder

Gladwell Daniel John

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

McKenna Ronnie

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Richards Jamal

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Neser Michael

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Orr Ali

batsman

Bench

ESS
ESS
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet