Squads Essex vs Hampshire List a One-Day Cup 31.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adair Mark
bowler
Abbott Kyle
bowler
Allison Charles
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Baartman Ottniel
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Baker Sonny
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Barker Keith
all rounder
Bracewell Doug
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Browne Nick
batsman
Brown Ben
wicket keeper
Cook Sam
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Critchley Matt
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Das Robin
batsman
Eckland Joseph
wicket keeper
Elgar Dean
batsman
Ellis Nathan
bowler
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Fuller James
all rounder
Foster Matthew
bowler
Gubbins Nick
batsman
Gladwell Daniel John
no information yet
Jack Eddie
bowler
Harmer Simon
bowler
Kelly Dominic
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
McKenna Ronnie
no information yet
Mayes Ben
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Porter Jamie
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Richards Jamal
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Snater Shane
bowler
Neal Andrew
no information yet
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Neser Michael
all rounder
Walter Paul Ian
all rounder
Organ Felix
batsman
Westley Tom
all rounder
Orr Ali
batsman
Yadav Umesh
bowler
Prest Thomas James
all rounder
Match has not started yet