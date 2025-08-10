H2h Essex vs Worcestershire List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

ESS
ESS
WOR
WOR
Essex vs Worcestershire

List a, One-Day Cup

ESSEssex

280

WORWorcestershire

340

First class, County Championship

WORWorcestershire

(96 ov.) 354/9

ESSEssex

First class, County Championship

ESSEssex

179

WORWorcestershire

(28 ov.) 98/4