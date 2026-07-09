Match details Essex vs Worcestershire List a One-Day Cup 02.08.2026

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ESS
ESS
WOR
WOR

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, August 02, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersAdair Mark, Allison Charles, Benkenstein Luc, Bennett Charlie Edward, Bosch Eathan, Bracewell Doug, Browne Nick, Cook Sam, Cox Jordan, Critchley Matt, Das Robin, Elgar Dean, Fernandes Simon Maurice L, Foster Matthew, Gladwell Daniel John, Harmer Simon, Jones Mackenzie, McKenna Ronnie, Pepper Michael, Porter Jamie, Richards Jamal, Snater Shane, Thain Noah Robin Mostyn, Walter Paul Ian, Westley Tom, Yadav Umesh
Benchno information yet

Worcestershire Squad

PlayersAli Kashif, Allison Ben, Baker Josh, Bracewell Michael, Brookes Ethan, Cobb Josh, Cox Oliver Hugo, Cullen Henry James, D Oliveira Brett, Darley Harry Charles, Duffy Jacob, Dwarshuis Ben, Edavalath Rehaan, Finch Adam, Gibbon Ben, Hinley Tom, Holder Jason, Home Jack, Hose Adam, Jones Rob, Kahn Hishaam, Lategan Dan, Libby Jake, Mir Usama, Mohammed Isaac, Pollock Ed, Roderick Gareth, Saini Navdeep, Shahzad Khurram, Singh Fateh, Singh Yadvinder, Sturgess Tommy Graham, Taylor Tom, Virdi Amir, Waite Matthew, Walsh Jr Hayden
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet