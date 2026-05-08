H2h Gloucestershire vs Kent List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

GLO
GLO
KEN
KEN
Gloucestershire vs Kent

First class, County Championship

GLOGloucestershire

325

KENKent

(2 ov.) 1/0

T20, T20 Blast

KENKent

157

GLOGloucestershire

160

T20, T20 Blast

GLOGloucestershire

204

KENKent

208
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