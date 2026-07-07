Squads Gloucestershire vs Kent List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Agar Wes
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Ali Anwar
bowler
Bazley James
all rounder
Bancroft Cameron
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Boorman Thomas
batsman
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Bracey James
wicket keeper
Bhuiyan Arafat
bowler
Charlesworth Ben
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Charlesworth Luke
all rounder
Cohen Michael
bowler
De Lange Marchant
bowler
Compton Ben
batsman
Dent Chris
batsman
Crawley Zak
batsman
Goodman Dominic Charles
bowler
Curtiss Olly
no information yet
Hammond Miles
batsman
Daly Ellis
no information yet
Middleton Edward William
all rounder
Dawkins Ben
no information yet
Miles Craig
bowler
Denly Jaydn
all rounder
Payne David
bowler
Denly Joe
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Evison Joey
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Finch Harry
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder
Garrett George
bowler
Price Tom
batsman
Hogan Michael
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Jas Singh
bowler
Shaw Josh
bowler
Khushi Feroze
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Klaassen Fred
bowler
Smith Tom
bowler
Linde George
all rounder
Syed Ahmed
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Taylor Jack
batsman
Nijjar Aron
bowler
Taylor Matt
bowler
O Riordan Marcus
all rounder
Tector Harry
batsman
Parkinson Matt
bowler
van Buuren Graeme
batsman
Qadri Hamidullah
bowler
Wells Ben
wicket keeper
Quinn Matt
bowler
Match has not started yet