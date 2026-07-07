Squads Gloucestershire vs Kent List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

GLO
GLO
KEN
KEN

Playing

GLO
GLO
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Agar Wes

bowler

Akhter Zaman

all rounder

Ali Anwar

bowler

Bazley James

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Dent Chris

batsman

Curtiss Olly

no information yet

Daly Ellis

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Evison Joey

all rounder

Price Tom

batsman

Roelofsen Grant

wicket keeper

Jas Singh

bowler

Shaw Josh

bowler

Short D'Arcy

all rounder

Smith Tom

bowler

Linde George

all rounder

Syed Ahmed

all rounder

O Riordan Marcus

all rounder

Wells Ben

wicket keeper

Bench

GLO
GLO
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet