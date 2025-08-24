H2h Kent vs Somerset List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

KEN
KEN
SOM
SOM
Kent vs Somerset

List a, One-Day Cup

KENKent

269

SOMSomerset

270

T20, T20 Blast

KENKent

137

SOMSomerset

138

T20, T20 Blast

SOMSomerset

224

KENKent

228