Squads Kent vs Somerset List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

KEN
KEN
SOM
SOM

Playing

KEN
KEN
SOM
SOM
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Abell Tom

batsman

Baird James

no information yet

Bazley James

all rounder

Banton Tom

batsman

Campher Curtis

all rounder

Cassell Charlie

no information yet

Davies Steven

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Gregory Lewis

all rounder

Curtiss Olly

no information yet

Daly Ellis

no information yet

Heywood Joe

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Evison Joey

all rounder

Jas Singh

bowler

Linde George

all rounder

Rew James

wicket keeper

O Riordan Marcus

all rounder

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Smeed Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Theedom James

no information yet

Rizvi Mohammed

no information yet

Thomas Joshua F

all rounder

Singh Can Ekansh

no information yet

Vaughan Archie M

no information yet

Singh Ekansh

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

KEN
KEN
SOM
SOM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet