Squads Kent vs Somerset List a One-Day Cup 31.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Abell Tom
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Baird James
no information yet
Bazley James
all rounder
Banton Tom
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Campher Curtis
all rounder
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Cassell Charlie
no information yet
Bhuiyan Arafat
bowler
Davies Steven
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Cohen Michael
bowler
Goldsworthy Lewis
all rounder
Compton Ben
batsman
Gregory Lewis
all rounder
Crawley Zak
batsman
Harding Jack
bowler
Curtiss Olly
no information yet
Henry Matt
bowler
Daly Ellis
no information yet
Heywood Joe
no information yet
Dawkins Ben
no information yet
Hildreth James
batsman
Denly Jaydn
all rounder
Hill Finley James
all rounder
Denly Joe
batsman
Khan Sajid
bowler
Evison Joey
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Finch Harry
batsman
Lammonby Tom
batsman
Garrett George
bowler
Langridge JT
bowler
Hogan Michael
bowler
Leach Jack
bowler
Jas Singh
bowler
Meredith Riley
bowler
Khushi Feroze
batsman
Klaassen Fred
bowler
Overton Craig
bowler
Linde George
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Muyeye Tawanda
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Nijjar Aron
bowler
Rew James
wicket keeper
O Riordan Marcus
all rounder
Rew Thomas
no information yet
Parkinson Matt
bowler
Roberts Kian
no information yet
Qadri Hamidullah
bowler
Smeed Will
batsman
Quinn Matt
bowler
Sodhi Ish
bowler
Richardson Kane
bowler
Theedom James
no information yet
Rizvi Mohammed
no information yet
Thomas Joshua F
all rounder
Rogers Tom
bowler
Umeed Andrew
batsman
Singh Arshdeep
bowler
van der Merwe Roelof
all rounder
Singh Can Ekansh
no information yet
Vaughan Archie M
no information yet
Singh Ekansh
no information yet
Stewart Grant
all rounder
Stobo Charles
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Match has not started yet