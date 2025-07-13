H2h Somerset vs Surrey List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

SOM
SOM
SUR
SUR
Somerset vs Surrey

T20, T20 Blast

SURSurrey

201

SOMSomerset

134

T20, T20 Blast

SOMSomerset

147

SURSurrey

146

First class, County Championship

SURSurrey

SOMSomerset

(95 ov.) 283/10