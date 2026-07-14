Squads Somerset vs Surrey List a One-Day Cup 07.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Abbott Sean
bowler
Baird James
no information yet
Albert Ralphie
no information yet
Banton Tom
batsman
Atkinson Gus
bowler
Campher Curtis
all rounder
Barnwell Nathan
bowler
Cassell Charlie
no information yet
Blake Josh
batsman
Davies Steven
wicket keeper
Burns Rory
batsman
Dickson Sean
batsman
Clark Jordan
all rounder
Goldsworthy Lewis
all rounder
Curran Sam
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Curran Tom
all rounder
Harding Jack
bowler
Dunn Matt
bowler
Henry Matt
bowler
Evans Laurie
batsman
Heywood Joe
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Hildreth James
batsman
Foakes Ben
wicket keeper
Hill Finley James
all rounder
French Alex
bowler
Khan Sajid
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Lammonby Tom
batsman
Hunt Oliver
no information yet
Langridge JT
bowler
Jacks Will
batsman
Leach Jack
bowler
Johnson Spencer
bowler
Meredith Riley
bowler
Jordan Chris
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Overton Craig
bowler
Kimber Nick
bowler
Pretorius Migael
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Lawrence Dan
batsman
Rew James
wicket keeper
Lloyd Timothy
batsman
Rew Thomas
no information yet
Majid Yousef
bowler
Roberts Kian
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Smeed Will
batsman
Overton Jamie
bowler
Sodhi Ish
bowler
Patel Ryan
batsman
Theedom James
no information yet
Pope Ollie
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Roach Kemar
bowler
Umeed Andrew
batsman
Roy Jason
batsman
van der Merwe Roelof
all rounder
Sibley Dominic
batsman
Vaughan Archie M
no information yet
Smith Jamie
wicket keeper
Match has not started yet