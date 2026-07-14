Squads Somerset vs Surrey List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

SOM
SOM
SUR
SUR

Playing

SOM
SOM
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Baird James

no information yet

Albert Ralphie

no information yet

Banton Tom

batsman

Campher Curtis

all rounder

Cassell Charlie

no information yet

Blake Josh

batsman

Davies Steven

wicket keeper

Burns Rory

batsman

Clark Jordan

all rounder

Curran Sam

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Curran Tom

all rounder

Dunn Matt

bowler

Heywood Joe

no information yet

Foakes Ben

wicket keeper

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Hunt Oliver

no information yet

Jacks Will

batsman

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Roberts Kian

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Smeed Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Patel Ryan

batsman

Theedom James

no information yet

Pope Ollie

batsman

Thomas Joshua F

all rounder

Roy Jason

batsman

Vaughan Archie M

no information yet

Smith Jamie

wicket keeper

Bench

SOM
SOM
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet