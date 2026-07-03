H2h Sussex vs Essex List a One-Day Cup 29.07.2026

List a

SUS
SUS
ESS
ESS
Sussex vs Essex

T20, T20 Blast

SUSSussex

104

ESSEssex

204

T20, T20 Blast

ESSEssex

191

SUSSussex

192

First class, County Championship

SUSSussex

204

ESSEssex

(113 ov.) 475/9
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