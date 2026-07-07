Squads Sussex vs Essex List a One-Day Cup 29.07.2026

List a

SUS
SUS
ESS
ESS

Playing

SUS
SUS
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Bracewell Doug

all rounder

Clark Tom

batsman

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Das Robin

batsman

Foreman Bertie

all rounder

Elgar Dean

batsman

Haines Tom

batsman

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Henry Troy

no information yet

Gladwell Daniel John

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

McKenna Ronnie

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Richards Jamal

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Tear Charlie

wicket keeper

Bench

SUS
SUS
ESS
ESS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet