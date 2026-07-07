Squads Sussex vs Essex List a One-Day Cup 29.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Adair Mark
bowler
Archer Jofra
bowler
Allison Charles
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Campbell Jack
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Carson Jack
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Bracewell Doug
all rounder
Clark Tom
batsman
Browne Nick
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Cook Sam
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Currie Bradley
bowler
Critchley Matt
all rounder
Finn Steven
bowler
Das Robin
batsman
Foreman Bertie
all rounder
Elgar Dean
batsman
Haines Tom
batsman
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Henry Troy
no information yet
Foster Matthew
bowler
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Gladwell Daniel John
no information yet
Hughes Daniel
batsman
Harmer Simon
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Ibrahim Danial
batsman
McKenna Ronnie
no information yet
Jamie Atkins
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Karvelas Aristides
bowler
Porter Jamie
bowler
Khan Shadab
all rounder
Richards Jamal
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Snater Shane
bowler
Lenham Archie
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Mills Tymal
bowler
Westley Tom
all rounder
Pujara Cheteshwar
batsman
Yadav Umesh
bowler
Rawlins Delray
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Seales Jayden
bowler
Shipley Henry
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
Thomas George
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet