Match details Sussex vs Essex List a One-Day Cup 29.07.2026

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SUS
SUS
ESS
ESS

Match Info

Match:One-Day Cup 2026
Date:Tuesday, July 21, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, July 29, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Squad

PlayersAlsop Tom, Archer Jofra, Borromeo Alexander, Campbell Jack, Carson Jack, Carter Oliver, Clark Tom, Coles James Matthew, Crocombe Henry T, Currie Bradley, Finn Steven, Foreman Bertie, Haines Tom, Henry Troy, Hudson-Prentice Fynn, Hughes Daniel, Hunt Sean Frank, Ibrahim Danial, Jamie Atkins, Karvelas Aristides, Khan Shadab, Lamb Danny, Lenham Archie, Lion-Cachet Zach Benjamin, Mills Tymal, Pujara Cheteshwar, Rawlins Delray, Robinson Oliver, Rogers Henry P, Seales Jayden, Shipley Henry, Simpson John, Smith Steve, Tear Charlie, Thomas George, Unadkat Jaydev, Ward Harrison
Benchno information yet

Essex Squad

PlayersAdair Mark, Allison Charles, Benkenstein Luc, Bennett Charlie Edward, Bosch Eathan, Bracewell Doug, Browne Nick, Cook Sam, Cox Jordan, Critchley Matt, Das Robin, Elgar Dean, Fernandes Simon Maurice L, Foster Matthew, Gladwell Daniel John, Harmer Simon, Jones Mackenzie, McKenna Ronnie, Pepper Michael, Porter Jamie, Richards Jamal, Snater Shane, Thain Noah Robin Mostyn, Walter Paul Ian, Westley Tom, Yadav Umesh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet