H2h Sussex vs Worcestershire List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

SUS
SUS
WOR
WOR
Sussex vs Worcestershire

First class, County Championship

WORWorcestershire

123 & 287

SUSSussex

350 & 63

First class, County Championship

SUSSussex

284

WORWorcestershire

(3 ov.) 7/0