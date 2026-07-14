Squads Sussex vs Worcestershire List a One-Day Cup 07.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Ali Kashif
all rounder
Archer Jofra
bowler
Allison Ben
bowler
Baker Josh
bowler
Campbell Jack
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Carson Jack
bowler
Brookes Ethan
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Cobb Josh
all rounder
Clark Tom
batsman
Cox Oliver Hugo
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Cullen Henry James
wicket keeper
Crocombe Henry T
bowler
D Oliveira Brett
all rounder
Currie Bradley
bowler
Darley Harry Charles
bowler
Finn Steven
bowler
Duffy Jacob
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Haines Tom
batsman
Edavalath Rehaan
all rounder
Henry Troy
no information yet
Finch Adam
bowler
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Gibbon Ben
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Hinley Tom
all rounder
Hunt Sean Frank
bowler
Holder Jason
all rounder
Ibrahim Danial
batsman
Home Jack
no information yet
Jamie Atkins
bowler
Hose Adam
batsman
Karvelas Aristides
bowler
Jones Rob
batsman
Khan Shadab
all rounder
Kahn Hishaam
no information yet
Lamb Danny
all rounder
Lategan Dan
no information yet
Lenham Archie
bowler
Libby Jake
batsman
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Mir Usama
bowler
Mills Tymal
bowler
Mohammed Isaac
no information yet
Pujara Cheteshwar
batsman
Pollock Ed
batsman
Rawlins Delray
all rounder
Roderick Gareth
wicket keeper
Robinson Oliver
bowler
Saini Navdeep
bowler
Rogers Henry P
all rounder
Shahzad Khurram
all rounder
Seales Jayden
bowler
Singh Fateh
bowler
Shipley Henry
all rounder
Singh Yadvinder
no information yet
Simpson John
wicket keeper
Sturgess Tommy Graham
all rounder
Smith Steve
batsman
Taylor Tom
all rounder
Tear Charlie
wicket keeper
Virdi Amir
no information yet
Thomas George
batsman
Waite Matthew
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Walsh Jr Hayden
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet