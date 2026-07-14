Squads Sussex vs Worcestershire List a One-Day Cup 07.08.2026

List a

SUS
SUS
WOR
WOR

Playing

SUS
SUS
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Ali Kashif

all rounder

Brookes Ethan

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Cobb Josh

all rounder

Clark Tom

batsman

Cullen Henry James

wicket keeper

D Oliveira Brett

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Haines Tom

batsman

Edavalath Rehaan

all rounder

Henry Troy

no information yet

Gibbon Ben

all rounder

Hinley Tom

all rounder

Holder Jason

all rounder

Home Jack

no information yet

Hose Adam

batsman

Jones Rob

batsman

Khan Shadab

all rounder

Kahn Hishaam

no information yet

Lamb Danny

all rounder

Lategan Dan

no information yet

Libby Jake

batsman

Mir Usama

bowler

Mohammed Isaac

no information yet

Pollock Ed

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Roderick Gareth

wicket keeper

Rogers Henry P

all rounder

Shahzad Khurram

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Simpson John

wicket keeper

Taylor Tom

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Virdi Amir

no information yet

Waite Matthew

all rounder

Bench

SUS
SUS
WOR
WOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet