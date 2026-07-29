Highlights Warwickshire vs Surrey List a One-Day Cup 29.07.2026

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Edgbaston

WAR
WAR

(37 ov.) 220/2

SUR
SUR
37.3
4

Taylor to Jani, 4 runs

37.2
4

Taylor to Jani, 4 runs

37.1
1

Taylor to Barnard, 1 run

36.6
.

Floros to Jani, 0 runs

36.5
6

Floros to Jani, 6 runs

36.4
.

Floros to Jani, 0 runs

36.3
1

Floros to Barnard, 1 run

36.2
1

Floros to Jani, 1 run

36.1
.

Floros to Jani, 0 runs

35.6
6

Taylor to Barnard, 6 runs

35.5
1

Taylor to Jani, 1 run

35.4
2

Taylor to Jani, 2 runs

35.3
1

Taylor to Barnard, 1 run

35.2
.

Taylor to Barnard, 0 runs

35.1
.

Taylor to Barnard, 0 runs

34.6
.

Thomas to Jani, 0 runs

34.5
1

Thomas to Barnard, 1 run

34.4
2lb

Thomas to Barnard, 2 leg byes, appeal

34.3
.

Thomas to Barnard, appeal

34.2
1

Thomas to Jani, 1 run

34.1
.

Thomas to Jani, 0 runs

33.6
6

Ealham to Barnard, 6 runs

33.5
1

Ealham to Jani, 1 run

33.4
.

Ealham to Jani, 0 runs

33.3
1

Ealham to Barnard, 1 run

33.2
.

Ealham to Barnard, 0 runs

33.1
1

Ealham to Jani, 1 run

32.6
.

Thomas to Barnard, 0 runs

32.5
.

Thomas to Barnard, appeal

32.4
.

Thomas to Barnard, 0 runs

32.3
.

Thomas to Barnard, 0 runs

32.2
1

Thomas to Jani, 1 run

32.1
1

Thomas to Barnard, 1 run

31.6
W

Ealham to Malik, appeal, wicket (stumped - Malik)

31.5
1

Ealham to Barnard, leg bye

31.4
1

Ealham to Malik, 1 run

31.3
2

Ealham to Malik, 2 runs

31.2
.

Ealham to Malik, 0 runs

31.1
1

Ealham to Barnard, 1 run

30.6
1

Patel to Barnard, 1 run

30.5
.

Patel to Barnard, 0 runs

30.5
1

Patel to Barnard, wide

30.4
4

Patel to Barnard, 4 runs

30.3
1

Patel to Malik, 1 run

30.2
1

Patel to Barnard, 1 run

30.1
1

Patel to Malik, 1 run

29.6
2

Majid to Barnard, 2 runs

29.5
1

Majid to Malik, 1 run

29.4
1

Majid to Barnard, 1 run

29.3
1

Majid to Malik, 1 run

29.2
.

Majid to Malik, 0 runs

29.1
1

Majid to Barnard, 1 run

28.6
1

Thomas to Barnard, leg bye

28.5
4

Thomas to Barnard, 4 runs

28.4
.

Thomas to Barnard, 0 runs

28.3
.

Thomas to Barnard, 0 runs

28.2
1

Thomas to Malik, 1 run

28.1
1

Thomas to Barnard, 1 run

27.6
1

Ealham to Barnard, 1 run

27.5
4

Ealham to Barnard, 4 runs

27.4
1

Ealham to Malik, 1 run

27.3
.

Ealham to Malik, 0 runs

27.3
1

Ealham to Malik, wide

27.2
2

Ealham to Malik, 2 runs

27.1
.

Ealham to Malik, 0 runs

26.6
1

Patel to Malik, 1 run

26.5
1

Patel to Barnard, 1 run

26.4
2

Patel to Barnard, 2 runs

26.3
.

Patel to Barnard, 0 runs

26.2
.

Patel to Barnard, 0 runs

26.1
2

Patel to Barnard, 2 runs

25.6
.

Ealham to Malik, 0 runs

25.5
1

Ealham to Barnard, 1 run

25.4
.

Ealham to Barnard, 0 runs

25.3
4

Ealham to Barnard, 4 runs

25.2
1b

Malik decides to let it pass through to the wicketkeeper untouched, and the ball rolls away for one bye.

25.1
.

Ealham to Malik, 0 runs

24.6
.

Thomas to Barnard, 0 runs

24.5
1

Thomas to Malik, 1 run

24.4
.

Thomas to Malik, 0 runs

24.3
.

Thomas to Malik, 0 runs

24.2
6

Thomas to Malik, 6 runs

24.1
.

Thomas to Malik, 0 runs

23.6
1

Floros to Malik, 1 run

23.5
1

Floros to Barnard, 1 run

23.4
.

Floros to Barnard, 0 runs

23.3
.

Floros to Barnard, 0 runs

23.2
1

Floros to Malik, 1 run

23.1
2

Floros to Malik, 2 runs

22.6
.

Thomas to Barnard, 0 runs

22.5
.

Thomas to Barnard, 0 runs

22.4
1

Thomas to Malik, 1 run

22.3
1

Thomas to Barnard, 1 run

22.2
1

Thomas to Malik, 1 run

22.1
1

Thomas to Barnard, 1 run

21.6
.

Floros to Malik, 0 runs

21.5
.

Floros to Malik, 0 runs

21.4
4

Floros to Malik, 4 runs

21.3
.

Floros to Malik, 0 runs

21.2
.

Floros to Malik, 0 runs

21.1
2

Floros to Malik, 2 runs

20.6
1

Thomas to Malik, 1 run

20.5
2

Thomas to Malik, 2 runs

20.4
.

Thomas to Malik, 0 runs

20.3
.

Thomas to Malik, 0 runs

20.2
1

Thomas to Barnard, 1 run

20.1
1

Thomas to Malik, 1 run

19.6
.

Floros to Barnard, 0 runs

19.5
.

Floros to Barnard, 0 runs

19.4
1

Floros to Malik, leg bye

19.3
1

Floros to Barnard, 1 run

19.2
1

Floros to Malik, 1 run

19.1
.

Floros to Malik, 0 runs

18.6
.

Patel to Barnard, 0 runs

18.5
4

Patel to Barnard, 4 runs

18.4
1

Patel to Malik, 1 run

18.3
.

Patel to Malik, 0 runs

18.2
1

Patel to Barnard, 1 run

18.1
.

Patel to Barnard, 0 runs

17.6
1

Majid to Barnard, 1 run

17.5
1

Majid to Malik, 1 run

17.4
.

Majid to Malik, 0 runs

17.3
.

Majid to Malik, 0 runs

17.2
.

Majid to Malik, 0 runs

17.1
1

Majid to Barnard, 1 run

16.6
.

Patel to Malik, 0 runs

16.5
4

Patel to Malik, 4 runs

16.4
.

Patel to Malik, 0 runs

16.3
1

Patel to Barnard, 1 run

16.2
1

Patel to Malik, 1 run

16.1
.

Patel to Malik, 0 runs

16.1
1

Patel to Malik, wide

15.6
.

Majid to Barnard, 0 runs

15.5
6

Majid to Barnard, 6 runs

15.4
.

Majid to Barnard, 0 runs

15.3
6

Majid to Barnard, 6 runs

15.2
1

Majid to Malik, 1 run

15.1
.

Majid to Malik, 0 runs

14.6
4

Floros to Barnard, 4 runs

14.5
.

Floros to Barnard, 0 runs

14.4
2

Floros to Barnard, 2 runs

14.3
4

Floros to Barnard, 4 runs

14.2
.

Floros to Barnard, 0 runs

14.1
1

Floros to Malik, 1 run

13.6
.

Lawes to Barnard, 0 runs

13.5
.

Lawes to Barnard, 0 runs

13.4
1

Lawes to Malik, 1 run

13.3
.

Lawes to Malik, 0 runs

13.2
4

Lawes to Malik, 4 runs

13.2
1

Lawes to Malik, wide

13.1
.

Lawes to Malik, 0 runs

12.6
.

Floros to Barnard, 0 runs

12.5
4

Floros to Barnard, 4 runs

12.4
.

Floros to Barnard, 0 runs

12.3
.

Floros to Barnard, 0 runs

12.2
.

Floros to Barnard, 0 runs

12.1
1

Floros to Malik, 1 run

11.6
4

Lawes to Barnard, 4 runs

11.5
.

Lawes to Barnard, 0 runs

11.4
.

Lawes to Barnard, 0 runs

11.3
.

Lawes to Barnard, 0 runs

11.2
.

Lawes to Barnard, 0 runs

11.1
1

Lawes to Malik, 1 run

11.1
1

Lawes to Malik, wide

10.6
.

Patel to Barnard, 0 runs

10.5
.

Patel to Barnard, 0 runs

10.4
.

Patel to Barnard, 0 runs

10.3
1

Patel to Malik, 1 run

10.2
.

Patel to Malik, 0 runs

10.1
.

Patel to Malik, 0 runs

9.6
.

Taylor to Barnard, 0 runs

9.5
.

Taylor to Barnard, 0 runs

9.4
.

Taylor to Barnard, 0 runs

9.3
.

Taylor to Barnard, 0 runs

9.2
.

Taylor to Barnard, 0 runs

9.1
1

Taylor to Malik, 1 run

8.6
.

Patel to Barnard, 0 runs

8.5
1

Patel to Malik, 1 run

8.4
.

Patel to Malik, 0 runs

8.3
1

Patel to Barnard, 1 run

8.2
1

Patel to Malik, 1 run

8.1
.

Patel to Malik, 0 runs

8.1
1

Patel to Malik, wide

7.6
.

Taylor to Barnard, 0 runs

7.5
4

Taylor to Barnard, 4 leg byes, appeal

7.4
.

Taylor to Barnard, 0 runs

6.6
1

Patel to Malik, 1 run

6.5
.

Patel to Malik, 0 runs

6.4
W

Patel to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)

6.3
.

Patel to Yates, 0 runs

6.2
.

Patel to Yates, 0 runs

6.1
.

Patel to Yates, 0 runs

5.6
.

Taylor to Barnard, 0 runs

5.5
4

Taylor to Barnard, 4 runs

5.4
2

Taylor to Barnard, 2 runs

5.3
4

Taylor to Barnard, 4 runs

5.2
.

Taylor to Barnard, 0 runs

5.1
.

Taylor to Barnard, 0 runs

4.6
.

Lawes to Yates, 0 runs

4.5
1

Lawes to Barnard, 1 run

4.4
6

Lawes to Barnard, 6 runs

4.3
4

Lawes to Barnard, 4 runs

4.2
1

Lawes to Yates, 1 run

4.1
4

Lawes to Yates, 4 runs

3.6
1

Taylor to Yates, 1 run

3.5
.

Taylor to Yates, 0 runs

3.4
.

Taylor to Yates, 0 runs

3.3
.

Taylor to Yates, 0 runs

3.2
.

Taylor to Yates, 0 runs

3.1
1

Taylor to Barnard, 1 run

2.6
2

Lawes to Yates, 2 runs

2.5
1

Lawes to Barnard, 1 run

2.4
.

Lawes to Barnard, 0 runs

2.3
.

Lawes to Barnard, 0 runs

2.2
.

Lawes to Barnard, 0 runs

2.1
.

Lawes to Barnard, 0 runs

1.6
2

Taylor to Yates, 2 runs

1.5
.

Taylor to Yates, appeal

1.4
.

Taylor to Yates, 0 runs

1.3
.

Taylor to Yates, 0 runs

1.2
.

Taylor to Yates, 0 runs

1.1
.

Taylor to Yates, 0 runs

0.6
.

Lawes to Barnard, 0 runs

0.5
2

Lawes to Barnard, 2 runs

0.4
.

Lawes to Barnard, 0 runs

0.3
.

Lawes to Barnard, 0 runs

0.2
.

Lawes to Barnard, 0 runs

0.1
.

Lawes to Barnard, 0 runs