Highlights Warwickshire vs Surrey List a One-Day Cup 29.07.2026
Taylor to Jani, 4 runs
Taylor to Jani, 4 runs
Taylor to Barnard, 1 run
Floros to Jani, 0 runs
Floros to Jani, 6 runs
Floros to Jani, 0 runs
Floros to Barnard, 1 run
Floros to Jani, 1 run
Floros to Jani, 0 runs
Taylor to Barnard, 6 runs
Taylor to Jani, 1 run
Taylor to Jani, 2 runs
Taylor to Barnard, 1 run
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Thomas to Jani, 0 runs
Thomas to Barnard, 1 run
Thomas to Barnard, 2 leg byes, appeal
Thomas to Barnard, appeal
Thomas to Jani, 1 run
Thomas to Jani, 0 runs
Ealham to Barnard, 6 runs
Ealham to Jani, 1 run
Ealham to Jani, 0 runs
Ealham to Barnard, 1 run
Ealham to Barnard, 0 runs
Ealham to Jani, 1 run
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Barnard, appeal
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Jani, 1 run
Thomas to Barnard, 1 run
Ealham to Malik, appeal, wicket (stumped - Malik)
Ealham to Barnard, leg bye
Ealham to Malik, 1 run
Ealham to Malik, 2 runs
Ealham to Malik, 0 runs
Ealham to Barnard, 1 run
Patel to Barnard, 1 run
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Barnard, wide
Patel to Barnard, 4 runs
Patel to Malik, 1 run
Patel to Barnard, 1 run
Patel to Malik, 1 run
Majid to Barnard, 2 runs
Majid to Malik, 1 run
Majid to Barnard, 1 run
Majid to Malik, 1 run
Majid to Malik, 0 runs
Majid to Barnard, 1 run
Thomas to Barnard, leg bye
Thomas to Barnard, 4 runs
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Malik, 1 run
Thomas to Barnard, 1 run
Ealham to Barnard, 1 run
Ealham to Barnard, 4 runs
Ealham to Malik, 1 run
Ealham to Malik, 0 runs
Ealham to Malik, wide
Ealham to Malik, 2 runs
Ealham to Malik, 0 runs
Patel to Malik, 1 run
Patel to Barnard, 1 run
Patel to Barnard, 2 runs
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Barnard, 2 runs
Ealham to Malik, 0 runs
Ealham to Barnard, 1 run
Ealham to Barnard, 0 runs
Ealham to Barnard, 4 runs
Malik decides to let it pass through to the wicketkeeper untouched, and the ball rolls away for one bye.
Ealham to Malik, 0 runs
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Malik, 1 run
Thomas to Malik, 0 runs
Thomas to Malik, 0 runs
Thomas to Malik, 6 runs
Thomas to Malik, 0 runs
Floros to Malik, 1 run
Floros to Barnard, 1 run
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Malik, 1 run
Floros to Malik, 2 runs
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Barnard, 0 runs
Thomas to Malik, 1 run
Thomas to Barnard, 1 run
Thomas to Malik, 1 run
Thomas to Barnard, 1 run
Floros to Malik, 0 runs
Floros to Malik, 0 runs
Floros to Malik, 4 runs
Floros to Malik, 0 runs
Floros to Malik, 0 runs
Floros to Malik, 2 runs
Thomas to Malik, 1 run
Thomas to Malik, 2 runs
Thomas to Malik, 0 runs
Thomas to Malik, 0 runs
Thomas to Barnard, 1 run
Thomas to Malik, 1 run
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Malik, leg bye
Floros to Barnard, 1 run
Floros to Malik, 1 run
Floros to Malik, 0 runs
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Barnard, 4 runs
Patel to Malik, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Barnard, 1 run
Patel to Barnard, 0 runs
Majid to Barnard, 1 run
Majid to Malik, 1 run
Majid to Malik, 0 runs
Majid to Malik, 0 runs
Majid to Malik, 0 runs
Majid to Barnard, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Malik, 4 runs
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Barnard, 1 run
Patel to Malik, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Malik, wide
Majid to Barnard, 0 runs
Majid to Barnard, 6 runs
Majid to Barnard, 0 runs
Majid to Barnard, 6 runs
Majid to Malik, 1 run
Majid to Malik, 0 runs
Floros to Barnard, 4 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Barnard, 2 runs
Floros to Barnard, 4 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Malik, 1 run
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Malik, 1 run
Lawes to Malik, 0 runs
Lawes to Malik, 4 runs
Lawes to Malik, wide
Lawes to Malik, 0 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Barnard, 4 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Barnard, 0 runs
Floros to Malik, 1 run
Lawes to Barnard, 4 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Malik, 1 run
Lawes to Malik, wide
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Malik, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Malik, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Malik, 1 run
Patel to Barnard, 0 runs
Patel to Malik, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Barnard, 1 run
Patel to Malik, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Malik, wide
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 4 leg byes, appeal
Taylor to Barnard, 0 runs
Patel to Malik, 1 run
Patel to Malik, 0 runs
Patel to Yates, appeal, wicket (caught - Yates)
Patel to Yates, 0 runs
Patel to Yates, 0 runs
Patel to Yates, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 4 runs
Taylor to Barnard, 2 runs
Taylor to Barnard, 4 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Taylor to Barnard, 0 runs
Lawes to Yates, 0 runs
Lawes to Barnard, 1 run
Lawes to Barnard, 6 runs
Lawes to Barnard, 4 runs
Lawes to Yates, 1 run
Lawes to Yates, 4 runs
Taylor to Yates, 1 run
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Barnard, 1 run
Lawes to Yates, 2 runs
Lawes to Barnard, 1 run
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Taylor to Yates, 2 runs
Taylor to Yates, appeal
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Yates, 0 runs
Taylor to Yates, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 2 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs
Lawes to Barnard, 0 runs