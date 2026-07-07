Squads Warwickshire vs Surrey List a One-Day Cup 29.07.2026

List a

WAR
WAR
SUR
SUR

Playing

WAR
WAR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Albert Ralphie

no information yet

Blake Josh

batsman

Bethell Jacob

all rounder

Burns Rory

batsman

Booth Michael

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Curran Sam

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Davies Alex

wicket keeper

Dunn Matt

bowler

Drakes Dominic

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Hunt Oliver

no information yet

Khan Amir

no information yet

Jacks Will

batsman

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Patel Ryan

batsman

Woakes Chris

all rounder

Pope Ollie

batsman

Roy Jason

batsman

Bench

WAR
WAR
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet