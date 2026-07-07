Squads Warwickshire vs Surrey List a One-Day Cup 29.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Abbott Sean
bowler
Ali Moeen
all rounder
Albert Ralphie
no information yet
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Atkinson Gus
bowler
Bamber Ethan
bowler
Barnwell Nathan
bowler
Barnard Ed
bowler
Blake Josh
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Burns Rory
batsman
Booth Michael
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Brathwaite Kraigg
batsman
Curran Sam
all rounder
Burgess Michael
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Davies Alex
wicket keeper
Dunn Matt
bowler
Drakes Dominic
all rounder
Evans Laurie
batsman
Garton George
bowler
Fisher Matthew
bowler
Gleeson Richard
bowler
Foakes Ben
wicket keeper
Hain Sam
batsman
French Alex
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Jamal Aamir
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Hunt Oliver
no information yet
Khan Amir
no information yet
Jacks Will
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Johnson Spencer
bowler
Malik Zen
no information yet
Jordan Chris
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Karvelas Aristides
bowler
Mousley Dan
batsman
Kimber Nick
bowler
Rae Michael
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Rushworth Chris
bowler
Lawrence Dan
batsman
Shaikh Hamza
batsman
Lloyd Timothy
batsman
Shuker Harriet
batsman
Majid Yousef
bowler
Simmons Che Brendon
bowler
Narine Sunil
all rounder
Smith Kai
wicket keeper
Overton Jamie
bowler
Sylvester Adam Ryan
bowler
Patel Ryan
batsman
Woakes Chris
all rounder
Pope Ollie
batsman
Wylie Theo Owen
batsman
Roach Kemar
bowler
Yates Robert
batsman
Roy Jason
batsman
Match has not started yet