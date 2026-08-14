Highlights Yorkshire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 14.08.2026

Live
List a

Clifton Park Ground

YOR
YOR

(17 ov.) 90/2

NOT
NOT
16.6
.

James to Bennison, 0 runs

16.4
1

James to Wharton, 1 run

16.3
1

James to Bennison, 1 run

16.2
1

James to Wharton, 1 run

16.1
2

James to Wharton, 2 runs

15.6
.

Stone to Bennison, 0 runs

15.5
.

Stone to Bennison, 0 runs

15.4
6

Stone to Bennison, 6 runs

15.3
.

Stone to Bennison, 0 runs

15.2
.

Stone to Bennison, 0 runs

15.1
.

Stone to Bennison, 0 runs

14.6
1

James to Bennison, 1 run

14.5
.

James to Bennison, 0 runs

14.4
.

James to Bennison, 0 runs

14.3
.

James to Bennison, 0 runs

14.3
1

James to Bennison, wide

14.2
.

James to Bennison, 0 runs

14.1
4

James to Bennison, 4 runs

13.6
.

Stone to Wharton, 0 runs

13.5
.

Stone to Wharton, 0 runs

13.4
1

Stone to Bennison, 1 run

13.3
.

Stone to Bennison, 0 runs

13.2
4

Stone to Bennison, 4 runs

13.1
.

Stone to Bennison, 0 runs

12.6
.

James to Wharton, 0 runs

12.5
1

James to Bennison, 1 run

12.4
.

James to Bennison, 0 runs

12.3
4

James to Bennison, 4 runs

12.2
.

James to Bennison, 0 runs

12.1
.

James to Bennison, 0 runs

11.6
.

Stone to Wharton, 0 runs

11.5
2

Stone to Wharton, 2 runs

11.4
.

Stone to Wharton, 0 runs

11.3
4

Stone to Wharton, 4 runs

11.2
1

Stone to Bennison, 1 run

11.1
1

Stone to Wharton, 1 run

10.6
.

James to Bennison, 0 runs

10.5
.

James to Bennison, 0 runs

10.4
.

James to Bennison, 0 runs

10.3
.

James to Bennison, 0 runs

10.2
.

James to Bennison, 0 runs

10.1
1

James to Wharton, 1 run

9.6
.

Pennington to Bennison, 0 runs

9.5
.

Pennington to Bennison, 0 runs

9.4
.

Pennington to Bennison, 0 runs

9.3
.

Pennington to Bennison, 0 runs

9.2
.

Pennington to Bennison, 0 runs

9.1
.

Pennington to Bennison, 0 runs

8.6
1

Hutton to Bennison, 1 run

8.5
.

Hutton to Bennison, 0 runs

8.4
4

Hutton to Bennison, 4 runs

8.3
2

Hutton to Bennison, 2 runs

8.2
4

Hutton to Bennison, 4 runs

8.1
.

Hutton to Bennison, 0 runs

7.6
.

Pennington to Wharton, 0 runs

7.5
.

Pennington to Wharton, 0 runs

7.4
.

Pennington to Wharton, 0 runs

7.3
.

Pennington to Wharton, 0 runs

7.2
W

Pennington to Lyth, appeal, wicket (caught - Lyth)

7.1
4

Pennington to Lyth, 4 runs

6.6
.

Hutton to Bennison, 0 runs

6.5
.

Hutton to Bennison, 0 runs

6.4
.

Hutton to Bennison, 0 runs

6.3
.

Hutton to Bennison, 0 runs

6.2
.

Hutton to Bennison, 0 runs

6.1
1

Lyth defends for a single run.

5.6
.

Pennington to Bennison, 0 runs

5.5
.

Pennington to Bennison, 0 runs

5.4
W

Pennington to Luxton, appeal, wicket (caught - Luxton)

5.3
.

Pennington to Luxton, 0 runs

5.2
.

Pennington to Luxton, 0 runs

5.1
.

Pennington to Luxton, 0 runs

4.6
.

Hutton to Lyth, 0 runs

4.5
.

Hutton to Lyth, 0 runs

4.4
.

Hutton to Lyth, 0 runs

4.3
2

Hutton to Lyth, 2 runs

4.2
6

Hutton to Lyth, 6 runs

4.1
4

Hutton to Lyth, 4 runs

3.6
4

Pennington to Luxton, 4 runs

3.5
4

Pennington to Luxton, 4 runs

3.4
.

Pennington to Luxton, 0 runs

3.3
.

Pennington to Luxton, 0 runs

3.2
.

Pennington to Luxton, 0 runs

3.1
4

Pennington to Luxton, 4 runs

2.6
.

Hutton to Lyth, 0 runs

2.6
1

Hutton to Lyth, wide

2.5
6

Hutton to Lyth, 6 runs

2.4
.

Hutton to Lyth, 0 runs

2.3
.

Hutton to Lyth, 0 runs

2.2
.

Hutton to Lyth, 0 runs

2.1
.

Hutton to Lyth, 0 runs

1.6
.

Pennington to Luxton, 0 runs

1.5
1

Pennington to Lyth, leg bye

1.4
.

Pennington to Lyth, 0 runs

1.3
2

Pennington to Lyth, 2 runs

1.2
1

Pennington to Luxton, 1 run

1.2
2

Pennington to Lyth, 2 wides

1.1
.

Pennington to Lyth, 0 runs

0.6
.

Hutton to Luxton, 0 runs

0.5
.

Hutton to Luxton, 0 runs

0.4
1

Hutton to Lyth, 1 run

0.3
.

Hutton to Lyth, 0 runs

0.2
.

Hutton to Lyth, 0 runs

0.1
.

Hutton to Lyth, 0 runs