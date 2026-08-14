Highlights Yorkshire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 14.08.2026
James to Bennison, 0 runs
James to Wharton, 1 run
James to Bennison, 1 run
James to Wharton, 1 run
James to Wharton, 2 runs
Stone to Bennison, 0 runs
Stone to Bennison, 0 runs
Stone to Bennison, 6 runs
Stone to Bennison, 0 runs
Stone to Bennison, 0 runs
Stone to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 1 run
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, wide
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 4 runs
Stone to Wharton, 0 runs
Stone to Wharton, 0 runs
Stone to Bennison, 1 run
Stone to Bennison, 0 runs
Stone to Bennison, 4 runs
Stone to Bennison, 0 runs
James to Wharton, 0 runs
James to Bennison, 1 run
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 4 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
Stone to Wharton, 0 runs
Stone to Wharton, 2 runs
Stone to Wharton, 0 runs
Stone to Wharton, 4 runs
Stone to Bennison, 1 run
Stone to Wharton, 1 run
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Bennison, 0 runs
James to Wharton, 1 run
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Bennison, 0 runs
Hutton to Bennison, 1 run
Hutton to Bennison, 0 runs
Hutton to Bennison, 4 runs
Hutton to Bennison, 2 runs
Hutton to Bennison, 4 runs
Hutton to Bennison, 0 runs
Pennington to Wharton, 0 runs
Pennington to Wharton, 0 runs
Pennington to Wharton, 0 runs
Pennington to Wharton, 0 runs
Pennington to Lyth, appeal, wicket (caught - Lyth)
Pennington to Lyth, 4 runs
Hutton to Bennison, 0 runs
Hutton to Bennison, 0 runs
Hutton to Bennison, 0 runs
Hutton to Bennison, 0 runs
Hutton to Bennison, 0 runs
Lyth defends for a single run.
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Bennison, 0 runs
Pennington to Luxton, appeal, wicket (caught - Luxton)
Pennington to Luxton, 0 runs
Pennington to Luxton, 0 runs
Pennington to Luxton, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 2 runs
Hutton to Lyth, 6 runs
Hutton to Lyth, 4 runs
Pennington to Luxton, 4 runs
Pennington to Luxton, 4 runs
Pennington to Luxton, 0 runs
Pennington to Luxton, 0 runs
Pennington to Luxton, 0 runs
Pennington to Luxton, 4 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, wide
Hutton to Lyth, 6 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Pennington to Luxton, 0 runs
Pennington to Lyth, leg bye
Pennington to Lyth, 0 runs
Pennington to Lyth, 2 runs
Pennington to Luxton, 1 run
Pennington to Lyth, 2 wides
Pennington to Lyth, 0 runs
Hutton to Luxton, 0 runs
Hutton to Luxton, 0 runs
Hutton to Lyth, 1 run
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs
Hutton to Lyth, 0 runs