Squads Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 29.11.2026

T20

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HOH
HOH

Playing

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HOH
HOH
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Graham Heather

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

McGrath Tahlia

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Wilson Ella

all rounder

Bench

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HOH
HOH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet