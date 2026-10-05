Squads Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 29.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Beaumont Tammy
wicket keeper
Graham Heather
all rounder
Brown Darcie
bowler
Johnston Ruth
wicket keeper
Ecclestone Sophie
all rounder
Lee Lizelle
batsman
McGrath Tahlia
all rounder
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Silver-Holmes Hayley
bowler
Penna Madeline
all rounder
Smith Lauren
bowler
Saville Tabatha
batsman
Smith Linsey
bowler
Schutt Megan
bowler
Strano Molly
bowler
Wellington Amanda
bowler
Villani Elyse
batsman
Wilson Ella
all rounder
Wyatt Danielle
batsman
Wolvaardt Laura
batsman
Match has not started yet